Aquí hay algunas preguntas que debes hacer mientras te preparas para volver a abrir las puertas de tu negocio una vez que la pandemia disminuya.

Trabajar desde casa ha salvado los empleos de millones durante este cierre mundial, con un 98 por ciento de las empresas implementando trabajo en casa, según una encuesta realizada por Challenger, Gray y Christmas. Pero esa cifra es engañosa. El hecho de que el 98 por ciento de las empresas tengan personas que trabajan desde casa ahora, no significa que el 98 por ciento de las personas trabajen desde casa.

La Universidad de Chicago estima que solo el 34 por ciento de los trabajos se pueden realizar en su totalidad desde su hogar, lo que representa el 44 por ciento de los salarios. Entonces, como era de esperar, el trabajo en el hogar favorece a los bien remunerados, pero no tan extremos como para destruir los otros trabajos.

Si observa los números de desempleados en EE.UU. (17 millones de personas que solicitaron desempleo en las últimas tres semanas), es obvio que muchas personas no pueden trabajar desde casa y no se consideran trabajadores esenciales.

Si tu negocio es uno de estos, y está a punto de volver a abrir o recuperar sus trabajos a la productividad total, debe ser el primero preparado. Esto es lo que debes hacer ahora.

Desarrolla tus políticas

No habrá como un interruptor que nos haga volver a la vida anterior al coronavirus. Cuando las restricciones disminuyen, el riesgo no será eliminado. ¿Vas a tomar la temperatura? ¿Qué haces si alguien tiene fiebre? ¿Qué pasa si esa persona es el vicepresidente ejecutivo? ¿Qué pasa si es el vendedor principal? Los altos niveles de empleo no cambian sus factores de riesgo. Debes dejar en claro que todos los que tienen fiebre se irán a casa, por ejemplo.

Prepara tu lugar de trabajo

Si estás administrando un hotel, ¿cambiará la distancia entre tus empleados en el mostrador de recepción? ¿Qué pasa con la línea para que sus invitados se registren? Si ejecutas un laboratorio de ingeniería, ¿las estaciones de trabajo están lo suficientemente separadas? ¿Son suficientes tus estaciones de lavado de manos?

Muchos lugares de trabajo deberán ser modificados para permitir un distanciamiento social adecuado. Comienza a planificar ahora para estar preparado cuando las autoridades den el visto bueno.

Piensa en la programación

Muchos trabajos que deben realizarse en el sitio no necesitan tener a todos allí al mismo tiempo. ¿Puedes escalonar los horarios para que haya menos personas a la vez? ¿Cómo puedes hacerlo justo? ¿Cómo manejarás la limpieza?

Contratación

Si despediste personas, deberás contratar. Naturalmente, la forma más fácil de hacerlo es llegar a las personas que despediste. Algunos pueden no desear regresar. Todos te preguntarán qué piensas hacer para mantenerlos a salvo. Debes tener este plan preparado antes de hacer esa primera llamada telefónica o enviar ese primer correo electrónico. Si necesitas reclutar en general, sería prudente abordar este problema en tus ofertas de trabajo. La gente lo buscará.

Con tanta gente sin trabajo y tanta gente ansiosa por regresar, no confundas el entusiasmo con la preparación. Comienza a trabajar en los planes para reabrir tu negocio ahora.

Suzanne Lucas – INC.com