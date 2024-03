por Aaron Dinin Phd* – Entrepreneurs Handbook

Es posible que Steve Jobs, Elon Musk y otros emprendedores ilustres no sean tan visionarios y creativos como nos han hecho creer

La semana pasada estaba paseando por el centro comercial con mi familia y una tienda de ropa tenía un gran cartel en la fachada que decía:

Venta Día Bisiesto: ¡Todo en la tienda 29% de descuento!

Como seguramente habrán adivinado por las pistas contextuales, era la semana del 29 de febrero -el Día Bisiesto- y los dueños de esta tienda en particular estaban tratando de sacar provecho de ello. Pero el empresario cínico que hay en mí puso los ojos en blanco y pensó: «Qué razón más estúpida para una rebaja. ¿Podría una empresa ser menos creativa?».

Entonces oí a una mujer del grupo que caminaba detrás de mí decir: «Oooh… 29% de descuento en rebajas. Vamos a echar un vistazo».

Fue un recordatorio humilde de que los emprendedores no tienen por qué ser visionarios creativos. Sin duda, todos los emprendedores parecen existir a la sombra de personas de gran éxito como Steve Jobs, Elon Musk y Jeff Bezos, emprendedores que han sido calificados como visionarios que cambian el mundo haciendo cosas que nadie en la historia había imaginado. Pero la marca de «visionario» no es del todo cierta. Al menos no lo es desde una perspectiva táctica.

Desde una perspectiva táctica, los empresarios de éxito no son genios creativos que inventan constantemente nuevas formas de hacer negocios. De hecho, los mejores empresarios se conforman con lo que ya ha demostrado que funciona.

Es una lección con la que yo, como la mayoría de los empresarios, he luchado durante toda mi carrera empresarial.

Reinventar las revistas

Veinte años antes, en mi primera experiencia con una startup al salir de la universidad, acepté brevemente un trabajo ayudando a lanzar una nueva revista.

Era a mediados de la década de 2000 y las revistas físicas seguían siendo relativamente populares. Acababa de licenciarme en Literatura Inglesa, lo que me hacía prácticamente inempleable. Sin embargo, por alguna razón, había llamado la atención de un exitoso empresario de la Web que esperaba lanzar una publicación híbrida digital/física, y me incorporó a su equipo como director editorial de la revista.

No llevaba más de una semana en el puesto cuando llegó a mi mesa el borrador de nuestro número de julio y estaba lleno de contenidos relacionados con las barbacoas de verano y las celebraciones del día de la independencia. «¿Podría haber algo menos creativo?», pensé. «Nos parecemos a todas las revistas del mercado. Somos una startup. Tenemos que ser visionarios, creativos y diferentes».

Tomé la decisión radical de eliminar todos los contenidos de temática navideña. Nuestro número de octubre no iba a hacer referencia a las calabazas. Nuestro número de noviembre no incluiría ni una sola mención al pavo. Y el color rojo estaba estrictamente prohibido para la portada de nuestro número de diciembre.

«Vamos a ser otro tipo de revista», le dije al equipo. «Vamos a ser una revista que se centre en lo que es interesante y valioso, no en el mes del año».

Seis meses más tarde, la revista estaba en una espiral mortal y yo había dado marcha atrás a mi política de «no a los tópicos» justo a tiempo para nuestro número «del amor» de febrero, con la esperanza de que un mayor énfasis en el romance nos salvaría.

Alerta de spoiler: no fue así.

Anclas, no pesos

Probablemente, no debería culpar del fracaso de esa revista de startups a mi tonta decisión de dejar de hacer referencia al pavo en Acción de Gracias.

Era mediados de la década de 2000, Facebook estaba arrasando en todo el mundo, Digg era uno de los sitios web más populares del planeta y Twitter era ese nuevo y extraño servicio de «microblogging» que solo permitía a los usuarios publicar 140 caracteres. En otras palabras, las revistas físicas ya estaban condenadas al fracaso, y publicar unas cuantas recetas más de postres navideños probablemente no habría salvado nada.

Pero a menudo me encuentro culpando a mi estúpida decisión de eliminar los temas navideños. No fue la única razón por la que fracasamos, pero desde luego no ayudó. Al fin y al cabo, el tema de una revista no es un cliché inútil que lastra la creatividad. La temática de una revista es un ancla valiosa que le da una direccionalidad familiar. La temática da a las revistas una cohesión que es buena tanto para los creadores como para los consumidores.

El mismo principio fundamental se aplica también a la mayoría de los demás sectores. Las estrategias que parecen tópicas y poco creativas lo son por una buena razón: ¡porque funcionan!

Pensemos, por ejemplo, en la Super Bowl.

Hay una razón por la que las empresas pagaron 7 millones de dólares por un anuncio de la Super Bowl en 2024. No es que los ejecutivos de marketing fueran perezosos y poco creativos al comprar el mismo espacio publicitario que todo el mundo quiere comprar. Es porque sabían que 120 millones de personas verían la Super Bowl.

De hecho, si su público objetivo es el tipo de público que probablemente verá la Super Bowl, la única razón para no pagar 7 millones de dólares por un anuncio en la Super Bowl es que no pueda permitírselo. Pero si puede permitirse esos 7 millones, es el mejor dinero de marketing que puede gastar, aunque todos los demás también se lo estén gastando.

Los grandes emprendedores lo entienden. No huyen de estrategias probadas solo porque otros ya las estén utilizando y parezcan poco creativas. En cambio, los mejores empresarios evitan ser creativos cuando es posible y se apoyan en lo que funciona. Claro que no es tan «sexy» como que los llamen visionarios, pero es una estrategia sencilla y eficaz, dos atributos que son la verdadera base del éxito empresarial.

*Aaron Dinin – docente de iniciativa emprendedora en Duke. Ingeniero informático. Doctor en inglés. «Escribo sobre los errores que cometen los emprendedores porque yo he cometido muchos».