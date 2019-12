Oprah y Melinda Gates ofrecieron exactamente el mismo consejo profesional, y es oro puro

Compartir Facebook

Un consejo profesional muy común es que trates de encajar con cualquier grupo al que aspiras unirte. Es por eso que la gente te dice que “vistes para el trabajo que deseas, no para el trabajo que tienes”, para conectarte con aquellos que admiras y controlar tu tono para que suene más “profesional”, entre toneladas de otros consejos en este sentido.

Pero al menos dos mujeres increíblemente exitosas tienen exactamente la opinión opuesta. Claro, ser consciente de los demás y las normas de su industria siempre es una buena idea. Pero, de acuerdo con estas dos titanes, el verdadero secreto para el avance profesional (especialmente para las mujeres) no es encajar. Es ser más sincero.

“Encajar está sobrevalorado”

La última superestrella en ofrecer esta toma es Melinda Gates, quien se unió a una increíble lista de mujeres para compartir sus recuerdos y puntos de vista para el nuevo número especial de National Geographic centrado en la vida de las mujeres de todo el mundo. Está producido exclusivamente por mujeres escritoras y fotógrafas.

Cuando la revista le pidió a Gates su consejo número uno para las mujeres jóvenes, fue franca en su recomendación.

“Encajar está sobrevalorado”, respondió ella. “Pasé mis primeros años en mi primer trabajo fuera de la universidad haciendo todo lo que pude para parecerme más a las personas que me rodeaban. No sacó lo mejor de mí, y no me posicionó para sacarlo. El mejor consejo que tengo para ofrecer es: busca personas y entornos que te permitan no ser más que tú mismo “.

Si bien los cambios superficiales como cambiar su buzo con capucha por un traje puede tener sentido, Gates insiste en que cuando se trata de su carácter y valores fundamentales, hay que dejar que su luz interior brille en lugar de adaptarse al entorno.

Pretender ser alguien que no eres es agotador

La superestrella de la televisión Oprah Winfrey la respalda. Como explicó la magnate del programa de entrevistas en una entrevista reciente de Hollywood Reporter, su temporada en el famoso programa de noticias 60 Minutes terminó abruptamente cuando se dio cuenta de que el programa no se alineaba con su verdadero yo.

“No era el mejor formato para mí”, explicó. “Creo que hice siete tomas de mi nombre porque era ‘demasiado emocional’. Voy, ‘¿Hay demasiada emoción en la parte de’ Oprah ‘o en la parte de’ Winfrey’?… Dirían: ‘Está bien, necesitas aplanar tu voz, hay demasiada emoción en tu voz’. Así que estaba trabajando para derribarme y aplanar mi personalidad, lo que, para mí, en realidad no es tan bueno “.

Oprah, quien ciertamente no tenía muchas otras oportunidades, se levantó y renunció para buscar proyectos que se alinearan más estrechamente con su personalidad y enfoque. Ese tipo de partida abrupta probablemente no sea posible para la mayoría de nosotros, pero aún podemos poner en práctica el punto central hecho por ambas.

Vestirse para impresionar o conocer a las personas adecuadas no lo llevará a ninguna parte si no está en una carrera y un papel que se alinee con su verdadero carácter y habilidades. Y no solo por algún tipo de razón de autoayuda. Controlarse constantemente es agotador y consume la energía que tiene para su trabajo real.

Como noté cuando cubrí originalmente la entrevista de Oprah, la investigación de Columbia y Deloitte muestra que “cubrir” su verdadera identidad en el trabajo (ya sea su orientación sexual, su naturaleza introvertida o su alma emocional) tiene un impacto negativo en su desempeño profesional y bienestar psicológico. Cuando encajar tiene un costo de autenticidad, la investigación es clara: no vale la pena.

Así que la próxima vez que pienses en un cambio de carrera, recuerda este consejo. El único lugar donde realmente brillarás es uno donde puedes ser tu mismo. De hecho, incluso podrías brillar un poco más en tu papel actual si dejas salir un poco más de tu luz real y auténtica. Oye, funcionó tanto para Oprah como para Melinda Gates.

Jessica Stillman – INC.com