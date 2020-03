Cuando te preguntas de verdad por lo que te hace feliz, y te lo respondes, tienes que ir a por ello… Así es como encuentro la motivación

Como ya sabes en los últimos 8 años he emprendido 4 veces: Bocetos, Totombola, Onlinemedia. Y hace 1 año me volví lanzar a la piscina con mi cuarta empresa SumaCRM.

Con las 3 primeras empresas, en realidad me tiré sin pensármelo mucho. Pero esta última vez , ya era más mayor y por ello más consciente, y la verdad tenía muchos miedos.

Gracias a mis otras 3 empresas, vivía bastante bien, tenía un sueldo más o menos bueno y tiempo libre para mis hobbies, familia, novia y amigos.

Y lo peor, sabía que todo eso se acabaría si volvía a emprender dedicándome el 100% a ello.

Como le escuché el otro día en una charla a Luis Martin Cabiedes (inversor con su hermano José, en su propio fondo Cabiedes&Partners):

«Todo emprendimiento se basa en una incorrecta evaluación de los riesgos… Algunos emprendedores, los buenos al menos, aprenden a gestionarlos». Luis Martin Cabiedes.

¡Y estoy totalmente de acuerdo! Pero no podía quitarme de la cabeza volver a emprender.

Así que me tomé a mi mismo en serio, y me pregunté cuales eran exactamente mis miedos:

¿Qué voy a hacer sin dinero?

Desde pequeños nos inculcan que hay que trabajar para ganar dinero y que cuanto más ganes mejor. Y por eso estudiamos una carrera, y nos ponemos a trabajar en cualquier sitio para ganar dinero, con la idea de que estamos haciendo lo correcto para ser felices.

Pero lo que no te explican bien de pequeño, es que el dinero es un medio para conseguir cosas, pero el dinero no es un fin en si mismo. Y que por lo tanto, por mucho dinero que ganes no vas a ser feliz por el simple hecho de ganar dinero.

Lo que te hace feliz es lo que puedes hacer con ese dinero.

Y no a todos nos hace feliz lo mismo… Así que la pregunta en realidad debería ser:

Si fuera rico… ¿qué cosas me harían feliz?

Y cuando de verdad te preguntas para qué quieres el dinero, te das cuenta que muy probablemente, para hacer lo que te hace feliz no necesitas mucho dinero.

Por ejemplo, en mi caso si me imagino que tengo ahora mismo 100 millones de euros en la cuenta, realmente no quiero yates, ni grandes casas, ni coches de lujo…

A mí lo que me hace feliz es hacer kite (estoy loco por el kite), mi familia, novia, mis amigos, crear cosas (por ejemplo una empresa tecnológica como SumaCRM jeje), y sobre todo tener mi «por qué» de cada una de esas cosas

Por ejemplo nuestro «por qué» de crear SumaCRM es que la gente gane tiempo en el trabajo para dedicarlo a lo que más quiera, ya sean sus hobbies, familia, amigos, novio/as, o incluso a trabajar y vender más 🙂 Así cada mañana nos levantamos para ir a trabajar, pero no sólo para «crear» un CRM, si no para conseguir tiempo libre para nuestros clientes 🙂

Así que en realidad la pregunta es:

¿Cuánto dinero necesito para estas cosas que me hacen feliz?

Pues realmente ¡no tanto!

Vale, no tengo ninguna responsabilidad que no pueda eludir… Pero aún así si las tuviera hay una forma distinta de verlo, y que escenifican genial en esta escena de la peli de coaching «Up in the air«:

En la escena George Clooney le dice a la persona que está despidiendo, que si lo que le preocupa del despido son sus hijos, que en realidad es una oportunidad para retomar sus sueños, y que así sus hijos le admiren por ello y se eduquen en esos valores que es lo verdaderamente importante en la vida.

Nota: Antes de seguir, mira el vídeo. Es la leche, en serio. Es lo guay del post.

Vale, pero no puedo hacerlo por… «cualquier excusa»

Es científico. Cuando te preguntas de verdad por lo que te hace feliz, y te lo respondes, tienes que ir a por ello… Y puede que no lo consigas. O que sí pero que te des cuenta que en realidad eso no te hacía feliz.

Y eso da mucho miedo. Y por eso las «excusas» tienen una explicación científica. Es por tu propia supervivencia. 🙂

«Nuestro miedo mas profundo no es lo que no somos capaz de hacer sino lo que sí podemos hacer. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, la que nos da miedo». – min 1.44

Nota: ¡Insisto! Antes de seguir, mira el vídeo. Es la leche, en serio. Es lo guay del post.

Me has convencido, ¿cómo y cuándo me lanzo?

¡Sólo da el primer paso!

Por mi experiencia, creo que no hay que apresurarse y que sólo hay que lanzarse cuando estés preparado, pero antes hay que ir dando pequeños pasos.

Primero consigue un producto mínimo viable, y después consigue los primeros clientes, y ya finalmente lánzate full time. Yo mismo lo hice así con SumaCRM.

Nota: ¡Insisto de nuevo! Antes de seguir, mira el vídeo. Es la leche, en serio. Es lo guay del post.

¿Y si me arrepiento?

Es un riesgo. Pero por si te sirve, para mí lo más importante de todo es que gracias a seguir mi corazón, me he vuelto a reinventar y he descubierto que soy libre y que nada me ata.

En realidad el éxito está en el propio viaje a la isla del tesoro. Me encanta este poema sobre ITACA:

¿Has visto los videos de arriba?

Soy muy pesado, lo se, pero date 5 minutos y míralos. Y también léete el poema. En serio, en realidad es lo bueno del post.

Tomás Santoro. Ingeniero Superior Informático. Es el CEO y Cofundador de SumaCRM.com, CoFundador de Bocetos.com, Totombola.com, Onlinemedia.es.