Al igual que mucha gente hoy en día, me gusta pasar tiempo pensando e invirtiendo en empresas que están dando forma al “futuro del trabajo”.

Por esa razón, mis amigos inversores me preguntan constantemente si tengo alguna lista de startups interesantes para ellos o ideas que me gustaría compartir.

Normalmente respondo enviando una mera lista de unas 10 empresas interesantes “a tener en cuenta” de la cabeza y luego señalo este excelente post reciente de Merci Victoria Grace que hace un trabajo fantástico en la cartografía de las empresas emergentes de colaboración en el lugar de trabajo en todo el mundo, o este otro de CB Insights en el que se hace un mapeo de las startups que permiten el trabajo a distancia.

Como me encantaría tener algo más “personal” para devolver, y dado que la pandemia actual está convirtiendo “el Futuro” del Trabajo tal y como lo percibíamos hasta hace unos meses en “el Presente” algo más rápido – pensé en profundizar un poco más, para llegar a una gran lista de empresas e ideas únicas para todos los interesados en el espacio más amplio, añadiendo un par de categorías a los mapas de Merci y CB Insight y añadiendo inversores a la mezcla.

Mi plan es seguir actualizando este post con regularidad, para que se convierta en la pieza de referencia para el sector. Si estás construyendo una empresa que crees que debería estar incluida, ¡házmelo saber!

Vamos.

1. Las startups que dan forma al “futuro del trabajo”

Aclaración 1: Mi definición de Futuro del Trabajo es inmensamente amplia, ya que incluye cualquier cosa que facilite el trabajo, independientemente de que su empresa

es totalmente remota.

tiene sólo oficinas físicas.

mezcla oficinas físicas con equipos remotos.

tiene empleados que pueden (o necesitan) “trabajar desde casa”.

Aclaración 2: Muchas de las startups que aparecen en la lista abarcan varias categorías. He elegido una para cada una de ellas para simplificar.

Aclaración 3: No se trata de incluir a todas las empresas de estas categorías -seguro que me faltan muchas-, sino de una selección de las independientes, privadas y, por lo general, respaldadas por empresas de riesgo que conozco y me parecen interesantes.

Como extra, también he incluido un par de ideas de startups aquí y allá💡 ¡Me encantaría que añadieras tus ideas a la mezcla! ¡Lánzalas en los comentarios! 😃

1.1. Mensajería, chat y correo electrónico

Un montón de empresas están apareciendo cada año para enfrentarse (o mejorar) a jugadores más establecidos como Slack y Microsoft Teams (chat) o Gmail y Outlook (correo electrónico). Ejemplos notables:

Quill, ’nuffsaid, Involve, Compose: centralizar la comunicación para evitar el ruido y centrarse en lo importante.

Front, Superhuman: reinventan la experiencia del correo electrónico para equipos e individuos, respectivamente.

Threads, Yac, /talk: comunicación personal y asíncrona para equipos remotos.

💡 Idea de startup: Necesitamos más herramientas que permitan la comunicación asíncrona en el trabajo. En un mundo en el que cada vez se trabaja más con personas de todo el mundo, ¿es realmente necesario que la comunicación por chat, voz y vídeo sea en tiempo real?

1.2. Oficinas virtuales / Habilitadores de enfoque

Cada vez hay más personas que trabajan “desde casa” o a distancia, por lo que está surgiendo el concepto de “oficina virtual”. Un “lugar” en el que se trabaja con el equipo independientemente del lugar en el que se encuentre, y en el que la concentración es la clave. Ejemplos notables:

Spatial: tu oficina o sala de reuniones, ¡pero en RV!

Teemly, Remotion, Pragli: te permiten “sentarte con tu equipo” mientras estás en casa y sumergirte en conversaciones improvisadas

Motion, Focusmate: para que te concentres de verdad

💡 Idea de startup de Chris Herd: Habilitar la “presencia constante”. Sentirse “aislado” cuando se hace “trabajo profundo” puede ayudar, pero no siempre es necesario. Las soluciones de comunicación que permiten la presencia, como un micrófono abierto mientras se juega, se volverán convincentes.

1.3. Voz y vídeo

“Zoom/Skype es lo mejor cuando se trata de vídeo y llamadas” es una afirmación discutible si observamos cuántas empresas en el mismo espacio reciben una gran financiación cada año. Ejemplos notables:

Loom, Standups: permite la mensajería de vídeo asíncrona en los lugares de trabajo

Fuze, Coscreen, RemoteHQ: mejora de las videollamadas a través de la colaboración fluida en tiempo real (por ejemplo, compartiendo la pantalla de forma avanzada)

Chorus, Otter.ai, Fireflies.ai, Grain: obtención de datos de las videollamadas, que se pueden buscar, compartir y transcribir. Por ejemplo, Chorus hace un seguimiento de las videollamadas para evaluar el rendimiento de las ventas.

GitDuck: software para compartir código y grabar la pantalla para que los desarrolladores

para crear vídeos vinculados a su código

💡 Idea de startup 1, por Andreas Klinger: Repensar los clientes de vídeo sin “grandes caras en una caja”. Diferentes convocatorias necesitan diferentes experiencias optimizadas (por ejemplo, Townhall vs 1on1 vs pequeña convocatoria de equipo).

💡 Idea de startup 2, por Fred Destin: Modelo de ecosistema de videollamadas. Dado que el trabajo se está volviendo asíncrono, tendrán que surgir buenas soluciones como grabaciones alojadas, transcripciones, anotaciones y tal vez incluso traducción en vivo.

💡 Idea de inicio 3, por Ferdinando Sigona: Trabajo con las manos libres. ¿Qué pasaría si de alguna manera pudieras moverte o ejercitarte mientras trabajas / haces correos electrónicos / escribes? Las interfaces de voz + pantalla podrían sustituir la necesidad de sentarse en el escritorio con las manos en el ratón y el teclado.

1.4. Calendarios y reuniones

Casi todos los profesionales ocupados con los que hablo se quejan de su calendario y de la dificultad para gestionar su propio tiempo. Del mismo modo, a todos los profesionales con los que hablo les encanta la idea de un “Superhombre” para los calendarios.

Están apareciendo un par de soluciones, pero todavía estamos lejos de tener una historia de éxito masivo en este espacio. Ejemplos notables:

Mixmax, Calendly: eliminando los correos electrónicos de ida y vuelta relacionados con la programación

Clockwise, Time is Ltd., Zynq, Reclaim.ai: gestión automática del calendario para permitir bloques de tiempo ininterrumpidos para concentrarse

Fellow: para que las reuniones sean más eficaces, organizando las notas, los elementos de acción y los comentarios.

1.5. Escalando Asistentes Personales / Ejecutivos

Está surgiendo una nueva clase de startups: las que se ocupan de todo el trabajo y las operaciones que los asistentes personales de los profesionales ocupados necesitan llevar a cabo cada día. Ejemplos notables:

Magic, Double, Invisible: te proporcionan “asistentes personales” flexibles / a tiempo parcial para ocuparse de tus tareas administrativas & operativas

Base: SaaS construido específicamente para agilizar las responsabilidades diarias de los asistentes ejecutivos

💡 Idea de startup – traer de vuelta a Molly: basándonos en el hecho de que su página web está apagada, parece que Molly, financiada por YC, no lo consiguió. Sin embargo, me ha gustado la idea, aunque sea un poco espeluznante: una herramienta que aprende de todo lo que has hecho o tecleado en internet, para poder responder a tus preguntas mediante machine learning.

1.6. “Colaboración de datos” / Documentación y conocimiento

Las empresas de esta categoría ofrecen software para seguir procesos internos o hacer wikis (sitios web que permiten la edición colaborativa), o más ampliamente para colaborar en torno a los datos. Intentan desvincular GSuite y Microsoft Office centrándose en puntos de dolor concretos que los equipos encuentran a medida que operan o crecen. Ejemplos notables:

Notion, Roam Research, Slite, Anytype: convierten la toma de notas y la organización del contenido en experiencias divertidas y bonitas.

Guru, Bloomfire, Slab, Journal: ayudan a los equipos a encontrar la información que necesitan y a compartir fácilmente el aprendizaje y la documentación

Airtable, Actiondesk, DashDash, Sheetgo: hojas de cálculo con esteroides

1.7. Contexto y búsqueda

Cuantas más personas trabajan en una empresa, más difícil puede ser encontrar información rápidamente u obtener respuestas a sus preguntas; la información tiende a quedar aislada. La búsqueda se está convirtiendo en algo crucial para democratizar el acceso de los trabajadores del conocimiento.

Ejemplos notables:

Station, Slapdash, Qatalog: reúne todas tus aplicaciones de colaboración en un solo lugar y todas tus conversaciones en un feed principal con una búsqueda unificada.

Forethought, Command E, fyi: búsqueda de documentos y otra información en cuestión de segundos entre zonas horarias, equipos y herramientas

1.8. Gestión de proyectos y tareas

Las startups que proporcionan herramientas para gestionar las tareas y los deberes han sido muy financiadas por la comunidad de capital riesgo en los últimos dos años. La productividad personal y de los equipos es clave para el buen funcionamiento de las organizaciones. Ejemplos notables:

Monday, Asana, Sunsama, Todoist: hacer la gestión de tareas divertida y bonita

productboard, Linear, Cycle: gestión de tareas aplicada a los equipos de producto

1.9. Diseño

Otro espacio muy financiado: cada vez más startups están haciendo herramientas de diseño, a menudo emulando programas como Photoshop, PowerPoint, etc., que cuentan con una colaboración en tiempo real similar a la de Google Doc.

Ejemplos notables:

Pitch, Projector, Ludus: hacen presentaciones bonitas y potentes más fácilmente.

Canva, Figma, Framer: diseño colaborativo más fácil

Rive, Snackthis: Figma para animaciones de alta calidad / en tiempo real / Motion Design

💡 Idea de startup 1: necesitamos más startups de motion design: El diseño de movimiento es una de las habilidades más críticas que los diseñadores quieren aprender para seguir siendo relevantes en los próximos 2-3 años. Las herramientas que lo faciliten se harán grandes.

💡 Idea de startup 2- Automatización del mapa de logos: ¿Ves esa gran imagen de arriba con cientos de logos en ella? Me tomó una buena cantidad de tiempo para hacer 😁 ¿y si hubiera una herramienta para automatizar el proceso? Quizás una en la que lo único que tuviera que hacer fuera dar la web de cada empresa… Muchos banqueros & consultores pagarían por ella.

1.10. Bajo código, sin código y herramientas internas

“El auge del no código”, según Ryan Hoover lo definió en este post, es muy real: una nueva ola de herramientas que están haciendo la creación más accesible y reinventando la forma de construir cosas para Internet. Ejemplos notables:

Workato, Zapier, Internal: Crean potentes integraciones entre apps y sistemas empresariales en minutos

Webflow, Dropsource, Glide, Thunkable: crean hermosos sitios web o apps sin codificar, al estilo de arrastrar y soltar

1.11. Alivio del dolor en el back-office y la administración

Las empresas que automatizan las tareas administrativas y de back-office para pymes y empresas están en auge (o lo estarán). Ejemplos notables:

Payfit, Gusto, Rippling: automatización de nóminas

Digits, Pilot: automatización de las finanzas y la contabilidad

Factorial: automatización de los procesos de RRHH

Carta, Seedlegals: simplifican la gestión de la mesa de contratación y la recaudación de fondos

Back: organiza las solicitudes de los empleados y automatiza su gestión

1.12. Facilitadores de la gestión de recursos humanos a distancia

Los días en los que la contratación a distancia se considera más difícil que la local pronto desaparecerán; las startups lo están haciendo fácil. Ejemplos notables:

Deel, Papaya, Oyster, Boundless, Remote, Remote Team: automatización de las nóminas y otros aspectos administrativos para equipos remotos.

Localyze: facilitando a los empleados reubicados

Humaans: la forma más rápida de incorporar y gestionar a tu personal: un sistema de gestión de recursos humanos de última generación, amigable con los equipos remotos y distribuidos

💡 Idea de startup de Andreas Klinger: Glassdoor para entornos de trabajo remotos.

1.13. Facilitación del autoempleo

Nunca ha habido un mejor momento para ser autónomo, con un montón de empresas que ahora dan servicio a este campo. Ejemplos notables:

Catch, Decent, Collective Benefits, Orchata: beneficios de grandes empresas para los autónomos.

Finiata, Coconut, Mansa: Servicios financieros para autónomos

💡 Idea de startup de Andreas Klinger: Herramientas para la cooperación basada en proyectos de los empleados. Como los equipos globales ad-hoc serán cada vez más comunes, también se volverán más complejos (tienes un proyecto; necesitas apoyo. Conoces a una chica que conoce a otra. Se forma el equipo. Llega el siguiente proyecto. Más gente se une al equipo…) Las herramientas para ayudar a que esto prospere.

1.14. Motores de talento a distancia

Cada vez más empresas utilizan la tecnología para democratizar el acceso al talento global. Ejemplos notables:

Gigster, Terminal, Turing, Toptal, Distributed, Comet: escalar el talento mediante la contratación elástica de ingenieros y científicos de datos preevaluados de forma instantánea a partir de grupos de talento globales.

💡 Idea de startup de Andreas Klinger: Construir un mercado que ayude a las personas en prisión (o recientemente liberadas) a trabajar a distancia. Con el aumento del trabajo a distancia, las oportunidades para rehabilitar y reintegrar a la sociedad a las personas encarceladas podrían aumentar también.

1.15. Contratación con un giro

Esta es la más subjetiva de mis categorías. La idea es que la mayoría de la gente está de acuerdo hasta cierto punto en que “LinkedIn no es genial”. Sin embargo, es probablemente la única plataforma del mundo que sigue siendo realmente “dueña de la red”: no existen muchas otras empresas de miles de millones de dólares en el espacio. ¿Está esto a punto de cambiar, ahora que muchas empresas están abordando la contratación desde ángulos interesantes? Ejemplos notables:

The Org: Espera enfrentarse a LinkedIn construyendo una base de datos gratuita de organigramas para cada empresa, y añadiendo más tarde funciones como anuncios de empleo.

Drafted: Libera todo el potencial de la red de la empresa para buscar, calificar y contratar a los candidatos adecuados. Hace que las referencias sean divertidas.

Hiresweet, Wanted: Las primeras plataformas diseñadas para la captación de talento

1.16. Compromiso de los empleados / Retención / Desarrollo

A medida que los equipos crecen, también lo hacen los problemas como la falta de compromiso de los empleados y la rotación. Esto va a cambiar con las empresas que abordan el compromiso y el entrenamiento a escala. Ejemplos notables:

BetterUp, Coachhub, Sharpist, Strive, Hone: escalando el coaching de los empleados

Peakon, Clear Review, Jubiwee: análisis automatizado del rendimiento y el compromiso

1.17. El futuro de los eventos laborales

Los eventos y conferencias en línea son lo nuevo, y las startups que los hacen posibles están siendo perseguidas por los inversores en este momento. Ejemplos notables:

Hopin, Run the World, Airmeet, vFAIRS, HeySummit: Facilitando y divirtiendo a todo tipo de organizadores el montaje de emocionantes eventos online a través de plantillas de eventos plug & play

💡 Idea de startup: reinventar la “mesa de la cena”. Cuando estás en una cena de trabajo (o no), si la conversación del grupo se vuelve incómoda, siempre puedes empezar a charlar con la persona que se sienta a tu lado.

Cuando tienes una “comida de equipo de Zoom”, todos tienen que escuchar a la única persona que habla en un momento determinado. ¿Podría cambiar esto?

2. Encontrar inversores que amen el “Futuro del Trabajo”

Como fundador que aborda este espacio, ¿qué inversores deberías conocer?

Dado que se trata de un espacio de moda que abarca tanto el B2B como el B2B2C, sería prácticamente imposible escribir una lista completa de inversores en él. Lo que hice en su lugar es una lista de algunos inversores que explícitamente dijeron al mundo que les gusta + proporcionarle una colección de listas preexistentes que encontré en línea.

2.1. Ángeles y sociedades de capital riesgo

Es muy probable que casi todos los fondos de capital riesgo o ángeles “agnósticos”, “centrados en el SaaS” o “centrados en la empresa” con más de 10 empresas en cartera tengan una empresa del futuro del trabajo en su cartera y estén abiertos a invertir en este espacio. Como diría Jason M. Lemkin diría:

El 90% de los fondos de capital riesgo invierten ahora en SaaS y el 10% restante invierte en el futuro del trabajo

¿Cómo encontrarlos?

Busque las sociedades de capital de riesgo que se centran específicamente en el futuro del trabajo (por ejemplo, Bloomberg Beta y Slack Fund).

Echa un vistazo a los inversores que aparecen en la columna H de mi hoja de cálculo anterior: te darás cuenta de que algunos nombres aparecen mucho (por ejemplo, YCombinator, First Round, Accel, Felicis, Bessemer, Battery, Kleiner Perkins, Andreessen Horowitz, FirstMark, Point Nine, Boldstart, Redpoint, Spark, Thrive, Lightspeed, Kima, Cowboy Ventures, La Famiglia, etc.)

Esté atento a las publicaciones en Twitter; verá que a muchos inversores y fundadores les gusta tuitear sobre el espacio

2.2. Microfondos

Están surgiendo una gran cantidad de microfondos (que yo defino como ≤ 15 millones de dólares) que se centran total o parcialmente en este espacio. Un par que saltan inmediatamente a la mente:

WorkLife Ventures de Brianne Kimmel

Weekend Fund de Ryan Hoover & Vedika Jain

Remote First Capital por Andreas Klinger

Capítulo uno de Jeff Morris Jr.

Shrug Capital de Niv Dror & Nick Abouzeid

Todd & Rahul’s Angel Fund por Todd Goldberg & Rahul Vohra

Fondo Hustle de Elizabeth Yin & Eric Bahn

y muchos más…

Algunos grandes ángeles también podrían considerarse como microfondos en sí mismos:

Mathilde Collin (ha invertido en Loom, Forethought, etc.)

Daniel Gross (lideró la serie A de Notion en solitario, invirtió en Loom, Retool, Deel, etc.)

Eric S. Yuan (Front, Workvivo, etc.)

Elad Gil (Notion, Retool, The Org, Deel, etc.)

Adam D’Angelo (Gigster, Toptal, Lunchclub, etc.)

y muchos más…

2.3. Constructores de empresas

No podía dejar de incluir este apartado para mencionar a eFounders: el venture builder más potente que he visto, totalmente centrado en el Futuro del Trabajo.

Pietro Invernizzi – fuente Pinver