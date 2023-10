Un manual paso a paso que te guiará a través de las 17 fases del lanzamiento, desde la idea hasta la generación de ingresos millonarios

El lanzamiento de un producto es difícil.

Nunca es el «momento adecuado», por eso la mayoría de los productos fracasan. Pero cuando tienen éxito, no hay nada mejor.

Estoy en mi cuarto producto en Hopin, una plataforma comunitaria llamada Superwave (beta).

Antes de Hopin, lancé:

Una aplicación

Un libro

Un SaaS

Una publicación multimedia

Dos cursos

He lanzado más de 10 productos en los últimos 10 años. Algunos éxitos masivos y otros fracasos estrepitosos. En cada lanzamiento, aprendo más sobre lo que funciona y lo que no.

Así que lo que estás a punto de aprender es el proceso exacto y refinado que he aprendido a lo largo de los años para reducir el riesgo del lanzamiento de un producto y llevar un nuevo producto con éxito al mercado.

Manual de lanzamiento de productos

Una guía paso a paso de las 17 fases del lanzamiento de un producto con éxito: desde la idea hasta la generación de millones de ingresos.

Dos notas a tener en cuenta antes de leer esta guía:

Ninguno de los pasos en sí puede parecer «único» o «novedoso», pero la secuencia es clave. Presta atención al orden de los pasos y a lo que va primero. Cada paso es acumulativo. Una vez que llegues a ese paso, continúa haciéndolo hasta el final del proceso. Excepción: Paso 1.

1. Tienes una idea

Todo empieza cuando tú, querido fundador, tienes una idea para un producto. Debes resolver un punto de dolor o un problema claro.

Herramientas recomendadas: Paseos, café y dormir bien.

2. Escríbela

Este ejercicio por sí solo puede acabar con tu entusiasmo inicial. El proceso de plasmar una idea en palabras escritas puede acabar con ella. También es bueno. Es mejor que te disuadan de una idea vacía el primer o segundo día que después de haberte comprometido o invertido mucho en ella.

Herramienta recomendada: Notas de Apple

3. Compártelo con la gente

Obtén opiniones, reacciones y mide el interés de amigos, familiares y cualquiera que quiera escucharte. Presta mucha atención a dos cosas: por un lado, a lo serio que te lo tomas por estar dispuesto a contárselo a tus amigos y, por otro, a tu discurso de ascensor. Si no te lo tomas en serio o crees que es demasiado tonto para compartirlo, es señal de que quizá no creas en ello.

Si la gente te da su opinión, eso es una victoria. Si a la gente no le interesa en absoluto, no es señal de que debas parar, sino de que tienes que perfeccionar tu discurso de ascensor. Hazlo más corto y contundente, céntrate más en el problema que resuelve.

Herramienta recomendada: Your Dinner Table

4. Crea una página de aterrizaje sencilla

Ahora empieza el trabajo. Imagina que el producto ya existe y crea una página web de marketing de una sola página para él. Escribe la página de aterrizaje y asegúrate de que expone claramente el problema que resuelves, cómo lo resuelves y en qué se diferencia.

También tendrás que inventar algún tipo de marca y, si puedes, las primeras maquetas. Si tienes agallas: compra un dominio de 12 dólares para este sitio web.

Herramientas recomendadas: GoDaddy (nombres de dominio) y Carrd (creador de sitios web).

5. Empieza a recopilar direcciones de correo electrónico

Utiliza la página web para recoger correos electrónicos a través de un formulario. No lo anuncies, simplemente envía el enlace a la gente en un mensaje directo o un correo electrónico. Mide la tasa de conversión, la tasa de rebote y las respuestas a tus mensajes directos. El silencio es señal de que la cosa no va bien. Pero si la gente pasa tiempo en la página y pone su correo electrónico, tienes una señal positiva.

Herramienta recomendada: MailerLite

6. Añadir precios y aceptar pedidos anticipados

Ahora es cuando todo empieza a ser real. Contratar a un diseñador (contratista) para perfeccionar la marca y crear maquetas de alta fidelidad del producto. Una vez más, todavía no estás invirtiendo en la construcción del producto real. Sigues validando y legitimando una marca con un producto atractivo. Es difícil vender algo si tu sitio web no tiene un aspecto profesional.

Añade un nivel de precios bajo, medio y alto haciendo que el nivel bajo sea la lista de espera, el nivel medio el pedido anticipado y el nivel alto un pedido al por mayor o un complemento de consultoría (en el que tú eres el consultor).

Herramienta recomendada: Stripe

7. Empezar a comercializar

Publica un boletín semanal, hazte con las redes sociales de tu marca y empieza a publicar, y busca colaboraciones específicas.

Tienes que estar dispuesto a gastar unos cuantos miles de dólares en patrocinios y experimentos publicitarios ligeros.

Intenta aumentar el tráfico, las inscripciones en listas de espera y los pedidos anticipados. Este proceso te ayudará a perfeccionar su oferta y el posicionamiento del producto, identificar tu perfil de cliente ideal y, en última instancia, validar la adecuación del producto al mercado antes de invertir una gran cantidad de dinero en el desarrollo del producto.

De este modo, estarás configurando tu motor de crecimiento y podrás construir métricas clave.

Herramientas recomendadas: Beehiiv & StreamYard

8. Construir el prototipo

Una vez que tengas una gran lista de espera o suficiente presión procedente de tu primer par de pedidos anticipados preguntando cuándo estará listo el producto, es el momento de apretar el gatillo para construir un prototipo. No pidas grandes cantidades, es probable que tu primer producto no sea perfecto.

Por ahora, no te preocupes por los márgenes de beneficio. No pasa nada si pierdes dinero en esta primera tirada. Lo importante es crear el MVP de tu producto. Dependiendo de la complejidad de tu producto, es posible que desees iniciar este paso al mismo tiempo que el #6.

Herramienta recomendada: Figma

9. Enviar la beta

Una vez que el MVP esté listo, envíalo como «producto beta» a tus pre-pedidos, primeros defensores de la marca y máximos recomendadores. Es de esperar que el producto se diferencie lo suficiente como para que el boca a boca haga efecto una vez que los clientes lo reciban. Debes resolver su problema realmente bien y sorprenderles con algo inesperado que les deje boquiabiertos.

Herramienta recomendada: Su fabricante

10. Pide opiniones

Si la beta no es un éxito inmediato, que probablemente no lo será, no te preocupes. Mientras no sea un bombazo, puedes iterar sobre ella basándote en los comentarios que recibas de tus usuarios. Pídeles opinión directamente. Contesta a las llamadas. Haz cosas que no escalen para construir una comunidad de fans mientras mejoras el MVP hasta convertirlo en un mejor V1.

Herramienta recomendada: Google Forms

11. Recopilar historias de clientes

A medida que sus clientes utilicen y disfruten de tu producto inicial, captura todos los testimonios positivos, comentarios sociales y menciones de tu producto y añádelos a tu página de destino para construir la prueba social.

Herramienta recomendada: Sitios de reseñas de terceros como G2 (software).

12. Vuelve a evaluar

En esta fase deberías empezar a ver un crecimiento mes a mes. Si no es así, es posible que tengas que examinar de cerca el producto y su posicionamiento para asegurarte de que estás resolviendo un problema específico, resolviéndolo mejor que cualquier otra solución, y claramente posicionado (y con un precio) para el mercado en el que se encuentra.

Si intentas servir a un mercado demasiado amplio, considera la posibilidad de reducirlo. Volver al paso 6.

Herramienta recomendada: Google Search Console

13. Añade un poco de publicidad

Si estás viendo un crecimiento mes a mes, cuéntaselo a la gente. Muestra gráficos de crecimiento, haz capturas de pantalla y cuenta lo rápido que está creciendo tu negocio. Un poco de publicidad ayuda mucho a amplificar el boca a boca.

Herramientas recomendadas: X, Reddit, Product Hunt

14. Ponga en marcha dos palancas de crecimiento:

1. Programa de afiliados. Extiende un generoso programa de afiliación a tu comunidad. Deja que vendan tu producto por ti y reparte los ingresos con ellos.

Herramienta recomendada: FirstPromoter.

2. Relaciones públicas. Toma tus mejores datos de crecimiento y los logotipos de tus clientes más importantes y cuéntale a un periodista la historia original. Herramienta recomendada: PR Newswire.

15. Invierte en el merchandising de tu marca

Recompensa a tu comunidad con regalos para agradecerles su fidelidad y sus primeros comentarios.

Herramientas recomendadas: Kotis (botín) y Superwave (comunidad)

16. Recaudar fondos, si quieres

Una vez que empieces a cubrirte de titulares, tendrás todo lo que necesitas para elaborar un pitch deck sólido con el que atraer a los inversores. Dependiendo de la complejidad de tu producto, puede que tengas que dar este paso al mismo tiempo que el nº 8.

Herramienta recomendada: Shaan Puri Pitch Deck Plantilla

17. Amplía tu equipo

Una vez conseguida la financiación, es hora de ampliar el equipo y desarrollar la V2 del producto. Llegados a este punto, deberías saber cuándo alcanzarás los millones de ingresos anuales.

Herramienta recomendada: Hacker News

*Dave Schools – Publica artículos CNBC, BI, Inc., Trends y Axios. Founder de Entrepreneur’s Handbook