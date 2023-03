El emprendimiento de los hermanos Moretti acaba de ganar un premio en Londres. Cómo comenzaron, por qué son pioneros en el gin tonic tirado que es furor en el país.

Los hermanos Moretti eran docentes, se dedicaban a eso y a hacer música. Hasta que, en el año 2018, comenzaron a desarrollar una experiencia que era inédita, que no existía. Recuerdan hoy que buscaron información sobre el tema en distintos idiomas y no encontraban nada similar.

“Mezclar gin con tónica no es en sí sorprendente, pero estandarizar el proceso de una manera de elaboración y comercialización a gran escala, con un Gin&Tonic que cumple con todo lo que debe tener, con las proporciones justas y la gasificación ideal, sin riesgo de falla era algo que no tenía precedentes”, cuenta Bruno Moretti, uno de los fundadores de la Destilería Moretti.

Por este gin tonic tirado, ganaron hace unos días dos premios en Londres. Los mejores y más grandes nombres de la industria del Gin fueron reconocidos en los World Gin Awards 2023. Destilería Moretti ganó el “Brand Innovator of the Year”, “por haber demostrado con resultados palpables y evidencia real, que el gintonic tirado es una innovación en todo el sentido de la palabra y que su resultado es un producto con alto valor agregado y demostrada altura inventiva” y el “Campaign Innovator of the Year”, por ser la marca que ha mostrado una mayor y particular creatividad e innovación a la hora de comunicar y promocionar su producto a nivel global.

Pero si volvemos a los inicios, lo primero fue montar una destilería casera. Se parecía mucho a un laboratorio clandestino. La elaboración artesanal no estaba muy explorada por entonces. La parte técnica de este proceso físico –la separación de los componentes de una mezcla líquida según sus puntos de ebullición– no resultó un problema. Para la parte regulatoria y comercial pidieron ayuda y armaron un plan robusto.

“Lo primero era comprar un alambique –el equipo, que es el corazón en una destilería–, pero en el país no había. Trajimos uno pequeño de Estados Unidos, como para probar. Hicimos ensayos con un manejo científico muy riguroso de la información, desarrollamos un método propio, nos perfeccionamos y terminamos dando cursos de destilería”.

En 2019, salieron a los bares a proponer su producto estrella. Pero entonces, cayó la pandemia. Se quedaron sin trabajo. El confinamiento, las restricciones y los bares cerrados.

Eso no los detuvo. Los hermanos Moretti iban a la fábrica, sabían que la pandemia iba a terminar y que cuando terminara ahí estarían listos para hacer el verdadero lanzamiento del gin tonic tirado. Y eso pasó, en 2021 el gin tonic tirado fue un boom. La clave fue volverlo una moda, que la gente salga desesperadamente luego del encierro, y el imperioso requisito de bajar costos para los bares en este país que no para de darnos crisis.

“En el 2022, dimos el primer paso en el mercado europeo comercializando este producto, el Buenos Aires GIN en botella en tiendas de bebidas de la península ibérica y a través de Amazon hacia toda Europa, y cerramos el año con el lanzamiento oficial de su Gin Tonic de “grifo” (como lo llaman en España) 100% craft, elaborado con el internacionalmente prestigioso Buenos Aires GIN y su agua tónica 4.5BAR en el bar madrileño Mamúa”, explica Franco Moretti.

Inventores del Gin & Tonic Tirado

Buenos Aires Gin & Tonic Tirado es un cóctel que se presenta en barriles de 20; 30 y 50 litros, con la proporción exacta de Buenos Aires GIN y agua tónica 4.5BAR, desarrollada especialmente para combinar con Buenos Aires GIN, y la gasificación perfecta.

“Suele decirse que el desarrollo económico atenta contra la salud ambiental, así como que los procesos sustentables son menos eficientes y más costosos en términos económicos, y si bien en la mayoría de los casos eso es cierto, con nuestro desarrollo hemos logrado reducir el impacto ambiental y al mismo tiempo sumar valor agregado al producto, pero reduciendo los costos”, explica Bruno Moretti.

Para la empresa, la sustentabilidad se basa en la creación de valor agregado a través de la eficiencia y la optimización en el uso de recursos, tanto renovables como no renovables.

Sus tres pilares son: la reducción del impacto ambiental, el aumento del valor agregado y la reducción de costos para toda la cadena.

En sus comienzos en 2016, las partidas de Buenos Aires GIN se limitaban a 17 botellas semanales, replicando una receta secreta de 13 ingredientes botánicos que al poco tiempo se convirtió en un éxito, a tal punto que en el año 2019 recibieron su primera medalla internacional, otorgada por la Wine and Spirits Competition en Inglaterra.

Al mismo tiempo que salían los primeros lotes de la bebida original, concibieron una versión añejada. Para el 2018, los hermanos Moretti ya estaban lanzando un gin con el plus de la complejidad que le aporta el paso por barricas de roble: Caporale OAKED GIN. En marzo de 2020, en Inglaterra, la World Gin Awards eligió a Caporale OAKED GIN como el Best Argentinian Matured y también le otorgó a Buenos Aires Gin el premio Best Contemporary Gin.