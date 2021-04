Dice Jonathan Saacks que, como inversor experimentado y socio director de F2 Venture Capital, esos son los dos únicos slides que lo van a convencer.

Cuando conoces a un VC en una startup en etapa inicial, tu presentación es una de las herramientas más importantes que tienes para dar a conocer tu idea, tu empresa y a tí mismo.

Tu empresa aún no tiene historial, datos financieros, métricas operativas ni ningún tipo de visibilidad.

En este punto, le estás pidiendo a un VC que apueste millones en una idea y tu visión, por lo que es mejor que dejes esa idea muy clara. Y para eso está tu presentación.

Después de estar en el mundo de VC durante más de 20 años, y ahora, como fundador y socio gerente de F2 Venture Capital, se puede decir que he visto unos cuantos lanzamientos en mi vida y también algunos bastante terribles.

Esta experiencia me ha dejado confiado para decir que hay dos diapositivas que son todo lo que necesito ver para ayudarme a tomar una decisión. En mi opinión, estos slides pueden hacer o deshacer absolutamente tus posibilidades de obtener fondos. Dos diapositivas que son tan esenciales que apuesto a que, si no las tienes, es muy probable que no recibas una inversión.

Me gusta llamar a estos slides 1) La diapositiva del palo de hockey y 2) La diapositiva 2X2.

El palo de Hockey

El slide “Palo de hockey”

Todo el mundo aspira a experimentar el crecimiento del palo de hockey y, sin embargo, casi ninguna startup piensa en presentarlo como una diapositiva física, prefiriendo tablas y gráficos de presupuestos y crecimiento de las pérdidas y ganancias (también es importante …) curva de crecimiento exponencial.

La diapositiva del palo de hockey es una diapositiva simple que incluye información esencial para demostrar visualmente qué hitos puede lograr la empresa a lo largo del tiempo y, por lo tanto, reducir un riesgo significativo con cada hito.

También captura cuándo la empresa recaudará capital adicional, cómo este capital impulsará el crecimiento de la empresa y cuáles son los impulsores que permitirán a la empresa, después de unos años de crecimiento lineal, alcanzar un punto de inflexión y experimentar un crecimiento exponencial sobre eso.

Presentar esta diapositiva es excepcionalmente revelador para una startup, ya que muestra que el equipo cree en su capacidad para alcanzar un crecimiento exponencial. Además, demuestra que el equipo ha pensado y comprendido profundamente su producto y mercado, así como su potencial para alterar el mercado de una manera que les permita visualizar su camino hacia un crecimiento exponencial.

De igual importancia, esta diapositiva es un testimonio de un plan bien pensado y de un equipo que ha previsto los desafíos que deberán superar paso a paso hasta llegar a ese punto de inflexión.

Como inversor, quiero ver y creer que una empresa experimentará un crecimiento exponencial, y este es el gráfico que alinea nuestros intereses.

La diapositiva 2×2

El slide del 2×2

La segunda diapositiva más importante de tu presentación muestra tu posicionamiento, diferenciación y panorama competitivo.

Esto trazará un mapa visual del mercado, mostrando claramente por qué tu startup es la mejor en función de dos ejes específicos, y presentará cómo la competencia emergente se mapea en tu contra.

Pero lo más importante que debería permitirte mostrar es cómo y por qué serás el ganador en este mercado.

Este gráfico de aspecto relativamente simple proporciona a los inversores un mar de información. Con esto, puedo aprender por qué crees que estos dos ejes elegidos son los más importantes en tu mercado, por qué tienes la capacidad de posicionarte en la esquina superior derecha, quién es tu competencia, cómo les va en tu contra y por qué. El principal desafío es qué ejes eliges. Por lo general, hay varias dimensiones para elegir, y decidir en cuál de ellas enfocarse no es fácil.

Mostrar tu posicionamiento y diferenciación me basta para ver un mercado atractivo y entender por qué tu empresa tiene la capacidad de ser la mejor. Me demuestra que no solo ha investigado el mercado, sino que comprende su industria y los respectivos desafíos y posibilidades.

Entonces, si estás preparando una presentación para tu próxima reunión con un VC o inversionista, pregúntate si tienes estos dos slides. No solo te ayudarán a mejorar tu propia comprensión de tu empresa, sino que también podrían significar la diferencia entre marcharse con las manos vacías o con la financiación que merece.

Jonathan Saacks – F2 Venture Capital