“En un año mi startup se convirtió en doble unicornio” dice Dave Schools, una compañia que enero de 2020 tenía solo 6 empleados y hoy supera los 300.

Éramos seis personas esta vez hace un año. Sin ingresos. Ahora somos 300 personas, somos rentables y acabamos de realizar una adquisición de 250 millones de dólares.

El viaje de mi startup comenzó en diciembre de 2018. Entrevisté al constructor de comunidades David Markovich para un artículo e insistió en que me presentara a un fundador con sede en Londres llamado Johnny Bourfarhat.

Estaba trabajando en una empresa de eventos en línea, entonces conocida como “Hopiin”, con una forma completamente nueva de organizar eventos en línea. En el transcurso de 2019, nos conocimos de forma remota mientras yo estaba al otro lado del charco en Virginia. Realicé uno de los primeros eventos importantes de Hopin a través de mi publicación de Medium, Entrepreneur’s Handbook.

Mi primer evento en Hopin fue la iniciativa más sencilla y valiosa que había realizado para la comunidad de mi publicación. Se presentaron cientos de personas. El equipo de startups de AWS habló. Vinieron los capitalistas de riesgo. A los asistentes les encantó la creación de redes y la conexión. Al final, supe que Hopin iba a ser grande. Mis ojos se abrieron al futuro de la participación comunitaria, el futuro de los eventos, el futuro de las redes sociales, el futuro de la reunión y la interacción humanas.

Así que me uní a Johnny para trabajar en la construcción de Hopin a tiempo completo el 8 de septiembre de 2019.

Seedcamp, junto con otros grandes ángeles, invirtió pre-semilla en Hopin en el cuarto trimestre de 2019 y un equipo de ingenieros comenzó a trabajar para llevar el MVP de Johnny al siguiente nivel. Mientras tanto, nuestros calendarios comenzaron a apilarse de la mañana a la noche para recibir llamadas, hacer demostraciones, respaldar eventos y cerrar acuerdos.

Recuerdo caminar por el piso de expositores de Startup Alley en el Moscone Center en TechCrunch Disrupt 2019 sosteniendo mi computadora portátil abierta en mis manos, mostrando Hopin a cualquier proveedor que estuviera dispuesto a sentarse conmigo (así fue como logramos nuestro primer cliente empresarial Dell ). Lo irónico es que nadie sabía que Disrupt 2020 se alojaría más tarde en Hopin.

Avance rápido hasta enero de 2020: somos un puñado de personas, antes de COVID y estamos bien en el establecimiento de un ajuste de mercado de productos. Nuestro principal competidor no era otra plataforma de video, eran eventos fuera de línea.

En febrero, recaudamos una ronda inicial de financiación de $ 6.5 millones liderada por Accel.

Acababa de regresar de mi segunda visita a Londres para trabajar con Johnny y el equipo cuando, de repente … golpea COVID.

La pandemia acelera la demanda de Hopin, a una velocidad que no se parece a nada sobre lo que he leído en la historia de las startups. Los capitalistas de riesgo están de acuerdo.

La industria de eventos globales aplasta a Hopin. Nos golpean. Si antes pensábamos que estábamos ocupados, no teníamos idea: los fines de semana se convertían en días laborables, ya que nos comunicábamos estrechamente con clientes clave, construíamos productos y contratamos lo más rápido posible.

En junio, anunciamos nuestra ronda de financiación Serie A de $ 40 millones, liderada por IVP. Algunas de las mejores organizaciones del mundo eligen a Hopin para sus eventos, incluidas TechCrunch, The Atlantic, Figma, American Heart Association, Notre Dame, UCLA, Cornell, Girl Scouts, Target, Pepsi, Miro, NATO, Twitch Spotify, Salesforce, entre otros.

El 10 de noviembre de 2020, siguiendo de cerca el ciclo de noticias electorales de EE. UU., anunciamos nuestra Serie B de $ 125 millones. El anuncio atrae una atención significativa de los medios y eleva a Hopin al estatus de unicornio doble.

Gracias al trabajo imparable de nuestro equipo de reclutamiento, Hopin está superando el hito de las 300 personas en enero. Es surrealista saber que solo éramos seis personas en esta época el año pasado.

El 7 de enero de 2021, anunciamos la adquisición por parte de Hopin de StreamYard, una plataforma de transmisión de video que proporcionó más de nueve millones de transmisiones en 2020, por $ 250 millones.

La historia de crecimiento de StreamYard reflejó la de Hopin: los fundadores Geige y Dan llevaron a StreamYard a $ 12 millones en ingresos anuales por sí mismos. En 2020, aumentaron su equipo a 19 colaboradores para satisfacer la demanda y aumentaron a más de $ 30 millones en ingresos anuales. A sus clientes les encantan, hasta el punto de hacerse un tatuaje de la marca.

Una startup que compra otra startup en esta etapa inicial no tiene precedentes. Pero Hopin tiene objetivos de crecimiento excepcionalmente agresivos y Johnny no es el típico visionario.

He tenido el honor de ver crecer mi startup desde dentro semana tras semana. Una semana es un día y un día es una hora en Hopin. Se siente como si estuviera trabajando en una empresa diferente cada mes. Es un gran lugar para trabajar si disfruta de desafíos amplios y diversos. Aprendo de gente increíble todos los días.

Ahora parece un momento apropiado para hacer una pausa y reflexionar sobre algunas de las lecciones que he aprendido en Hopin durante más de un año. Pasar de la preinversión y los ingresos previos a una valoración de 2.100 millones de dólares y realizar adquisiciones en una ventana de tiempo tan condensada ha sido una clase magistral de crecimiento. Por eso, me gustaría compartir algunas conclusiones, algunas que pueden parecer obvias, pero que, sin embargo, espero que les sean útiles en su viaje en 2021.

Dando forma a la cultura

No hay lugar para los egos en un cohete. Haces las cosas más rápido cuando nadie sobrevalora su propia opinión personal. Es algo que Johnny siempre ha dicho desde el principio y que sigue dando forma a la cultura de nuestra empresa en la actualidad y ha ayudado a Hopin a escalar rápidamente sin perder nuestro espíritu original. #noego

El tiempo es dinero pero la velocidad es gratis. La estrategia más rentable para atraer el talento adecuado, mantener a los clientes comprometidos y superar a la competencia es adoptar una cultura de ritmo rápido. Es gratis. Josh Collison, cofundador de Stripe, dijo: “La velocidad es un rasgo realmente defendible en las empresas … A los empleados les resulta mucho más agradable trabajar en una empresa que se mueve rápidamente en lugar de trabajar para IBM. Por eso, realmente pensamos en la velocidad como una calidad de vida, una mejora de trabajar con Stripe “. Johnny ha hecho un buen trabajo predicando con el ejemplo, infundiendo un sesgo hacia la acción en todos los aspectos de la cultura de mi startup.

Gestión de escala

Estudie a los que están delante suyo. Lo que está haciendo no se ha hecho antes, literalmente, pero sí una versión. Hay personas que están más abajo en el mismo camino. Converse con ellos, estudie sus hábitos, estilo y objetivos. Emule de forma iterativa. Una de las personas a las que he estudiado desde lejos y que he apreciado es Todd Barr, CMO de GitLab.

Subcontrate tanto como sea posible. Este es de Armando Mann, director comercial de Hopin. Me dijo que es mucho más fácil involucrar y ajustar a un proveedor que contratar y despedir a un empleado.

Envíe elogios en Slack, reciba una llamada de crítica. El texto en blanco y negro carece de matices.

Comunicarse en exceso internamente. La visibilidad es clave en una empresa remota.

Cuando los buenos gerentes reciben elogios, siempre le dan la vuelta. Un inversor ángel de Hopin me mostró esto. Los buenos gerentes desvían, objetan o redirigen los cumplidos hacia su equipo o hacia los demás.

Realizar las primeras ventas

Las ventas iniciales significan nunca decirle que no a un cliente objetivo. Siempre hay un sí, solo tienes que encontrarlo. Puede ser un “todavía no”, pero nunca digas que no. Como resultado, mantendrá la conversación avanzando hasta que el producto se ponga al día.

En las primeras etapas, optimice el crecimiento, no los ingresos. Consiga clientes felices en la puerta, preocúpese por la monetización más tarde. Esos primeros clientes felices son los miembros más importantes de su equipo de ventas inicial.

Marketing

Su intuición como especialista en marketing es tan buena como sus interacciones con los clientes. En la etapa inicial de la vida de una startup, está trabajando con datos incompletos y muchas, muchas incógnitas. Cuantas más interacciones con los clientes tenga, mejor será su juicio instintivo.

Nunca subestime el poder de una encuesta de usuarios. Me gusta HotJar.

Las historias valen exponencialmente más que los dólares. Invierta en historias de clientes y logotipos. Los clientes potenciales quieren saber quién más está usando su producto. Trabaje en estrecha colaboración con clientes clave para garantizar una buena experiencia y luego amplifique enormemente esa historia (con permiso).

Para el contenido y el diseño, nunca comprometa los altos estándares de alto volumen. Cuando está construyendo una marca desde cero, debe protegerla con celo, a veces de usted mismo, para que no se convierta en una fábrica sin importancia.

Producto

La velocidad es un diferenciador. La reputación de entregar rápidamente [su producto, características o servicio] es una razón por la que los clientes se mantienen comprometidos y los clientes potenciales siguen regresando.

El producto siempre gana. Si no tiene un buen producto, no tiene ninguna posibilidad. Puede dar forma y masajear el lenguaje de marketing para que luzca y suene “fluido, atractivo, inmersivo”, pero al final, el producto es lo único que importa. El contenido está vacío sin el código que lo entrega. Los ingenieros son su equipo de crecimiento desde el principio. El producto es lo que finalmente se vende solo.

Ha sido una experiencia única ver al equipo de Hopin crecer de menos de un puñado de personas a 300 profesionales en un año. No estoy seguro de si volveré a ver que vuelva a suceder. Pero una lección que sé con certeza, quizás la más importante, es que sin un gran equipo, absolutamente nada de esto es posible. Es lo que te mantiene despierto hasta altas horas de la noche y te despierta en las mañanas difíciles. Así que gracias, Team Hopin 💙. Agradecido de poder trabajar contigo todos los días.

La historia y el ritmo de mi startup Hopin no se ralentizarán pronto. De hecho, cuando miramos lo que se avecina en 2021, el trabajo solo se hará más rápido y más interesante. Sigue mirando.

Dave Schools – Entrepreneurs Handbook