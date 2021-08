Puede que sepas cómo crear un negocio, pero ¿sabes cómo hacerlo crecer?. Te contamos las mejores estrategias para lograrlo.

Puede que sepas cómo crear un negocio, pero ¿sabes cómo hacerlo crecer? Tanto si has comprado una franquicia, como si has abierto la tienda de tus sueños o has montado un negocio durante tu jubilación, querrás tener una sólida estrategia de crecimiento. Esto garantizará que tu empresa tenga éxito a largo plazo.

Algunos consejos para poner en marcha la estrategia de expansión de tu startup son:

1. Entender tu mercado objetivo

Los miembros de tu mercado objetivo suelen compartir características, intereses personales y comportamientos similares. Algunos ejemplos de estos grupos específicos son

Personas mayores de 50 años

Madres solteras

Jóvenes adultos interesados en la ciencia ficción

Para obtener información sobre tu mercado objetivo, querrás:

Recopilar datos de encuestas sobre los intereses, las preferencias y los disgustos de tu mercado. Esto puede ayudarte a crear productos que resuelvan mejor los problemas de los consumidores y se ajusten a sus necesidades. También puedes enviar fácilmente tus encuestas a tu público con campañas de marketing por correo electrónico.

Defina sus clientes ideales, incluyendo su edad, ingresos, género, ubicación y datos demográficos. Comprender esto puede darle una base sólida para trabajar en el resto de su investigación.

Crea personas de clientes ideales que describan los comportamientos, las expectativas y las necesidades de tus clientes objetivo. También querrás que describan los retos a los que se enfrentan tus clientes. Esto puede ayudarte a personalizar los mensajes para relacionarte mejor con tipos específicos de personas.

Examine las redes sociales para ver a quién sigue tu mercado objetivo y cómo utiliza las distintas plataformas. También querrás ver cómo se relacionan con tus competidores en estos sitios y qué tipo de contenido les gusta o comparten más.

Utiliza Google Analytics para ver si tu contenido está funcionando para tu público objetivo. Por ejemplo, querrás mirar las piezas de contenido que son más populares entre tus clientes, incluyendo los blogs y las publicaciones en las redes sociales.

2. Analizar la competencia

Para realizar un análisis de la competencia, querrás ver los puntos fuertes y débiles de las otras empresas a las que te enfrentas. Para ello, querrás:

Investigar quiénes son tus competidores: El mejor punto de partida es ver quiénes ofrecen los mismos productos y servicios que tú. Puedes utilizar motores de búsqueda como Google para leer los blogs del sector. A partir de ahí, puedes asistir a diferentes conferencias y eventos de networking para conocer a otras empresas cara a cara y ver lo que ofrecen.

Supervisa las redes sociales: Utiliza las redes para ver lo que el público dice de tus competidores. Esto te permite conocer las opiniones y expectativas de tus clientes.

Pregunta a sus clientes: Esta es una de las formas más baratas de recopilar información. Si consigues un nuevo cliente, pregúntale a quién utilizaba antes que a ti y por qué se ha cambiado. Querrás entender por qué no estaban contentos con su anterior proveedor y utilizarlo para ayudar a mejorar tu operación.

Mira las ofertas de empleo de la competencia: Para esto, querrás ver qué funciones están contratando, lo que puede darte una idea de cómo están expandiendo su operación y dar una pista de la dirección que está tomando su empresa.

Algunas de las lecciones que aprenderás durante tu análisis y que te ayudarán a mejorar tu plan de negocio son

Nuevas ideas para las ventas y el marketing

Cómo atraer mejor a tu público en las redes sociales

Cómo son los precios competitivos para tu sector

Los tipos de contenido más comunes con los que interactúa tu audiencia

Qué nichos de mercado existen

Qué competidores tienen mayor cuota de mercado en comparación con otros

3. Identificar una propuesta de valor

Tu propuesta de valor describe cómo tus productos y servicios ayudan a tus clientes. Esto aumenta el crecimiento de tu empresa porque ayuda a tu público objetivo a entender el valor de cada producto o servicio que ofreces. También ayuda a los consumidores a diferenciar tu empresa de la competencia.

Establecer tu propuesta de valor también es importante para atraer a los inversores a tu startup. Les ayudará a comprender mejor cómo encaja tu producto en la vida de los clientes y, por tanto, es relevante. También se fijarán en el tiempo que tu público objetivo necesitará tu producto y querrán ver ideas que resuelvan problemas a largo plazo para la gente y que tengan el potencial de venderse durante años.

4. Establecer objetivos a largo plazo para tu empresa

Los objetivos a largo plazo dan a tu empresa una dirección y una motivación constantes y son la clave de un modelo de negocio exitoso. También proporcionan a todos los miembros de tu empresa un camino a seguir para alcanzar el éxito, reduciendo la confusión en torno a tu plan de negocio. Ayudarán a tu empresa a centrarse en las pequeñas y grandes tareas a lo largo de cada año, lo que puede aumentar la productividad.

Algunas características clave de los objetivos alcanzables son:

Mensurables: Esto te permite ver el progreso a lo largo del tiempo. También puedes utilizarlo para mantener la motivación de tus trabajadores.

Específicos: Cada objetivo que establezcas debe indicar quién está involucrado, cuáles son las expectativas, cuándo se espera que termine y por qué es importante.

Basados en el tiempo: Los objetivos a largo plazo deben incluir un marco temporal. Esto puede servir de motivación para mantener tu startup en el camino hacia su finalización. A continuación, puedes establecer objetivos más pequeños que te ayuden a avanzar hacia el objetivo más largo.

Pertinencia: Debes entender claramente cómo tus objetivos encajan en tu organización, la declaración de la misión y el propósito de la empresa. También deben tener una importancia a largo plazo para su empresa.

Algunos ejemplos de objetivos a largo plazo para las startups son

Reducir los gastos de la empresa en un 10%.

Aumentar el tráfico de tu sitio web

Contratar a tu primer empleado a finales de año

Abrir un segundo local en 5 años

Poner en marcha programas de recomendación en los que se premie a los clientes que envíen a alguien nuevo a tu local

Utilizar el marketing en las redes sociales

5. Elegir una ubicación con potencial de crecimiento

Estrategias de crecimiento para startups. La ubicación de tu negocio puede hacer que tu empresa tenga éxito o no. Ya sea que esté buscando establecer una oficina física, trabajar desde casa o compartir un espacio de trabajo, querrás elaborar una estrategia sobre el mejor lugar para tu operación.

Algunas preguntas que debes hacerte antes de elegir la ubicación son

¿Quieres un edificio de oficinas formal o un entorno de trabajo informal? Esto debe ser coherente con el estilo y la marca de tu empresa.

¿Cuán cerca quieres estar de su público objetivo? Al principio, suele ser mejor estar cerca de tu base de clientes para que no tengan que viajar lejos para conseguir sus productos.

¿Necesitarás un gran estacionamiento? Deberás tener en cuenta la accesibilidad para tus clientes, empleados y proveedores. Cuantos más clientes esperes que te visiten durante el día, más grande querrás que sea su estacionamiento.

¿Cuál es el precio de los inmuebles? Antes de salir a buscar inmuebles, querrás conocer su valor. Por ejemplo, ¿quieres alquilar o comprar una oficina? Saber esto puede ayudarte a acotar las zonas más fácilmente.

¿Habrá competidores cerca? En la mayoría de los casos, estar cerca de la competencia es algo positivo. Por ejemplo, los restaurantes pueden recoger el tráfico de desbordamiento de otros destinos gastronómicos que tienen una larga espera.

¿Cómo de visible quiere que sea su negocio? Por lo general, querrás instalar una oficina que esté más cerca de las zonas populares que la gente frecuenta. Esto aumenta las posibilidades de que entren nuevos clientes. Sin embargo, si esto no es importante para ti, siempre puedes montar una oficina virtual con menos gastos, o incluso una oficina móvil que puedas llevar a diferentes lugares. Ten en cuenta que tanto los centros de trabajo físicos como los virtuales y los móviles tienen diferentes deducciones fiscales relacionadas con la oficina.

6. Construir un equipo de inicio

Querrás un equipo de inicio que sea completo. Eso significa que tendrás que contratar a los asesores empresariales adecuados, como:

Director de producto que supervise la estrategia y el crecimiento de tus productos.

Responsable de marketing que se centre en la visión de tu empresa sobre tu producto.

Director de ventas que pueda desarrollar nuevos clientes potenciales y aportar dinero a su empresa.

Sin embargo, estas tres funciones no se ajustan a todas tus necesidades. Las pequeñas empresas que acaban de empezar suelen subcontratar:

Contables públicos certificados (CPA)

Abogados

Banqueros

Redactores de contenidos

Profesionales de RRHH

Desarrolladores web

Profesionales de los seguros

7. Desarrollar un plan de crecimiento de la startup

Estrategia de expansión de la startup. Las startups fracasan más de lo que triunfan. Para ayudar a garantizar que tu negocio está en el camino hacia un futuro próspero, tendrás que desarrollar las estrategias de crecimiento de la startup adecuadas. Estos planes detallados se elaboran combinando tu mercado objetivo, tu propuesta de valor y tus objetivos. También fusionan tu estrategia de marketing de contenidos y de redes sociales.