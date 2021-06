El CEO de Apple tiene claro que no toma las decisiones en función de lo que es mejor para Facebook, sino para Apple y sus clientes

La entrevista de Tim Cook con Kara Swisher para su podcast Sway fue reveladora en varios frentes. Probablemente, la parte más comentada de la conversación fue la revelación de que el CEO de Apple no espera seguir ocupando el puesto más alto dentro de 10 años.

Eso es ciertamente interesante, pero honestamente, no es una sorpresa que Cook no quiera continuar con el ritmo requerido para dirigir la compañía más valiosa del mundo cuando tenga 70 años.

También hubo muchos guiños a futuros productos como las gafas de realidad aumentada, e incluso la posibilidad de un coche de Apple algún día. Cualquiera de ellos sería ciertamente bienvenido, pero ya esperamos que Apple esté trabajando en ambos. No fue una gran sorpresa.

Mucho más interesante, al menos en lo que a mí respecta, fue la respuesta de Cook cuando Swisher le preguntó sobre cómo los próximos cambios de privacidad de Apple afectarán a Facebook.

“No estoy centrado en Facebook, así que no lo sé”, dijo Cook. Al recordarle Swisher que Facebook ha dicho que Apple se está convirtiendo cada vez más en uno de sus mayores competidores, Cook se reafirmó en su posición.

“Oh, creo que competimos en algunas cosas”, dijo Cook. “Pero no, si me preguntan quiénes son nuestros mayores competidores, no aparecerán en la lista”.

Sinceramente, esas cinco palabras, “no estoy centrado en Facebook”, son brutales y brillantes al mismo tiempo.

Son brutales porque Cook está dejando claro que la compañía no está tomando decisiones basadas en Facebook, ni en nadie más, para el caso. Por mucho que se haya hablado de la batalla entre Apple y Facebook en los últimos meses, Cook descarta de plano a la empresa de redes sociales.

Lo cual, para ser justos, es bastante razonable. Apple, en 2020, obtuvo unos ingresos de unos 200.000 millones de dólares -vendiendo millones de iPhones, iPads, Macs y Apple Watches- y tiene un valor de algo más de 2 billones de dólares. Facebook, por su parte, tuvo unos ingresos de 86.000 millones de dólares -en su mayoría procedentes de anuncios digitales- y tiene un valor de unos 860.000 millones de dólares.

No está mal, pero no es nada comparado con Apple, que obtiene más beneficios en un trimestre que Facebook en todo el año.

Al mismo tiempo, es brillante porque Cook tiene claro que toma las decisiones para Apple basándose en lo que es mejor para la empresa y sus usuarios. No le preocupan otras empresas, sean o no competidoras.

Me recuerda a una cita que encontré cuando investigaba el artículo de portada sobre Jeff Bezos para la revista impresa de este mes. “No tengas miedo de nuestros competidores; de todos modos, nunca nos van a dar dinero”, dijo Bezos. “Tengan miedo de nuestros clientes”.

Demasiadas empresas pasan demasiado tiempo pensando en lo que hace su competencia, y no el suficiente tratando de entender a sus clientes y lo que realmente quieren. Eso se parece mucho a lo que está haciendo Facebook.

En lugar de centrarse en cómo proteger mejor la información personal de sus usuarios, Facebook parece estar más interesado en lo que hace Apple. En concreto, está dedicando mucho tiempo y energía a los próximos cambios de Apple en iOS 14 que podrían afectar a sus propios resultados.

En cambio, la respuesta de Cook es un gran ejemplo de inteligencia emocional. A pesar de todos los ataques de Facebook, Cook no está dejando que esto nuble su visión de lo que cree que Apple debería estar haciendo. Sería fácil enfadarse o perder la concentración, pero eso nunca sirve a tus clientes ni a tu negocio a largo plazo.

Si no que se lo pregunten a Facebook.

Jason Aten – INC