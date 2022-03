Anna Font – EU Startups

Si la pandemia nos ha enseñado algo, es que la mayoría de los profesionales pueden lanzar una startup remota y trabajar desde cualquier parte del mundo con una conexión a Internet y una computadora portátil.

El trabajo a distancia existe desde hace unos años, pero no fue hasta principios de 2020 cuando despegó, casi como una obligación en muchos países del mundo.

Lo que se ha denominado la «nueva normalidad» ha contribuido a normalizar el trabajo remoto e híbrido hasta el punto de que se ha convertido en parte de la cultura de las startups y en una prioridad para muchos profesionales que buscan un estilo de vida laboral más equilibrado.

Si estás trabajando en un posible proyecto de startup o en un puesto en fase inicial y, además, estás pensando en lanzarte de forma totalmente remota, este artículo es para ti. Vamos a desglosar algunas de las cosas que hay que hacer y que no hay que hacer y compartiremos las opiniones de primera mano de fundadores y directores ejecutivos de empresas remotas.

Ventajas del trabajo a distancia

Las ventajas del trabajo a distancia pueden beneficiar tanto a la empresa como al empleado. Dado que muchos de ustedes pueden haber experimentado las ventajas (y los inconvenientes) como empleados, aprovecharemos este espacio para centrarnos en los beneficios empresariales de tener un equipo a distancia.

Acceso a un grupo más amplio de profesionales

Puede que no sea lo primero que le venga a la mente, pero la contratación de talento internacional puede abrir la puerta a más personas y a diferentes experiencias, culturas, idiomas e incluso oportunidades de nuevos mercados para que su empresa opere. Es una situación en la que todos ganan.

Horario de trabajo flexible

Puede que sea una de las ventajas más mencionadas para los empleados, pero también puede jugar a favor de la startup. Tener empleados en diferentes zonas horarias significa que el negocio está abierto durante más tiempo, a veces incluso permitiendo un servicio de 24 horas sin añadir horas extra a ningún miembro del equipo. Si ofreces un horario de trabajo superflexible, es posible que encuentres a un ave nocturna dispuesta a cubrir el turno de noche directamente desde la comodidad de su salón; más barato para la empresa y mejor para el empleado.

Mayor retención de los empleados

Un estudio de Gartner predijo que a finales de 2021 los trabajadores remotos representarían el 32% de todos los empleados del mundo. Siguiendo la misma línea, otra encuesta de FlexJobs detalla que el 65% de los empleados quería trabajar a distancia a tiempo completo después de la pandemia, y el 33% estaba dispuesto a un acuerdo de trabajo híbrido, dividido entre la oficina y en casa.

Lo cierto es que el trabajo remoto (e híbrido) no es el futuro; es el presente, y, por tanto, es esencial adaptarlo a la cultura de tu propia startup si quieres atraer nuevos talentos y tener una alta retención de empleados.

Pongamos como ejemplo a Doist, una empresa nacida en Barcelona y de carácter remoto. Han sido «remote-first» desde que empezaron en 2007. Con cerca de un centenar de empleados, tiene una tasa de retención de empleados del 97%, y más del 50% de sus empleados han estado allí durante más de cuatro años.

Desafíos de crear una startup a distancia

Construir una startup no es fácil, y aunque hemos visto algunos de los beneficios, como todo, también conlleva algunos retos. Cuando empezó la pandemia, tuvimos que adaptar la metodología de «aprender sobre la marcha», pero ahora, dos años después, hemos aprendido a surfear los retos y, además, hay nuevas startups que han construido productos para allanar los desafíos del trabajo remoto.

Contratación

La contratación de empleados remotos no debería cambiar tanto el procedimiento, pero podría requerir un poco más de tiempo, involucrar a más miembros del equipo y una comunicación más profunda con el candidato para conocerlo mejor. Este es precisamente el caso de Oxolo, una plataforma de tecnología profunda para el entretenimiento basado en la inteligencia artificial.

«Para contratar a empleados con el ajuste cultural adecuado, involucramos a muchos más miembros del equipo en el proceso de entrevista que si contratamos fuera de línea, a veces para tener simples conversaciones. En el caso de los puestos directivos, el candidato tiene que presentar un caso virtualmente delante de todo el equipo. De este modo, nos aseguramos de que se sienten cómodos en un entorno remoto y de que reciben la opinión del equipo», explica Elisabeth L’Orange, la cofundadora de Oxolo.

Como consecuencia de la pandemia, muchas startups han aprovechado la oportunidad para crear productos y servicios en torno al trabajo a distancia, en concreto para facilitar la contratación de miembros internacionales sin complicaciones.

Lano, con sede en Berlín, permite a las empresas hacer crecer sus equipos globales con una plataforma «todo en uno» que ayuda a contratar, gestionar y pagar a los trabajadores a distancia. Hay otras soluciones en el mercado, como las estadounidenses Remote, Deel y Oyster.

La plataforma de reuniones de ventas con sede en Alemania, Demodesk, «utiliza OysterHR para contratar a empleados de todo el mundo», comparte James Meincke, Jefe de Marketing de Demodesk. «Han sido un socio increíble para nosotros. Oyster se encarga de la logística, como la contratación local y las leyes de nóminas, para que nuestros equipos de RRHH y Talento puedan centrarse en construir y cuidar nuestro equipo», añadió.

Gestión de proyectos

Al principio de la pandemia, cuando la mayoría de nosotros éramos novatos en el espacio de trabajo remoto, asistíamos y organizábamos demasiadas reuniones. Las herramientas de gestión de proyectos son una forma estupenda de reducir las reuniones, ser más productivos y tener a todo el equipo actualizado de forma asíncrona sobre los proyectos en curso.

Aida Lutaj, CEO y cofundadora de Legitify, una plataforma impulsada por la IA que ayuda a notarizar documentos en línea, compartió que «las tres aplicaciones más importantes para la gestión de proyectos son Notion, Miro y Trello. Utilizar estas herramientas y tener acceso a la información cuando se necesita, ha hecho que el equipo sea más productivo; como resultado, podemos centrarnos más en el trabajo profundo.»

Las tareas imprescindibles

Ahora que hemos visto los retos y los beneficios, hablemos de los aspectos imprescindibles para que una startup se lance con éxito con un equipo remoto.

Comunicación

Tanto si se decide tomar el camino sincrónico como el asincrónico, es vital implementar una comunicación clara y constante para asegurar que el equipo funcione sin problemas. No hay una regla para comunicarse; cada persona y equipo es un mundo diferente, así que depende de ti y de tu equipo probar diferentes formatos e implementar el que mejor funcione para la dinámica del equipo.

No es necesario exagerar con las reuniones, pero si eres el director del equipo, asegúrate de establecer un 1:1 semanal o quincenal con cada miembro del equipo y una reunión inicial el lunes con todo el equipo.

La comunicación también está relacionada con temas no laborales. Al igual que cuando estabas en la oficina, te tomabas un café en la planta baja o comías algo con tus compañeros de trabajo, establecer «enfriadores de agua» es una gran idea para desconectar.

Anieke Lamers, directora general y fundadora de Peekabond, una aplicación que permite a las familias de todo el mundo establecer vínculos asíncronos, explica que su equipo ha creado «momentos de máquina de café». «Estos fomentan la apertura, el juego y una distracción que es fundamental para nuestra empresa y el día de cada persona».

La cultura de la empresa y el sentido de «equipo»

Aunque la tecnología y las herramientas permiten a las empresas funcionar con mayor eficacia en un entorno remoto, es esencial centrarse primero en la construcción de una gran cultura antes de utilizar las herramientas para apoyarla.

Con un equipo remoto, la cultura de la empresa no puede construirse con oficinas bien diseñadas, café gratis y una mesa de ping pong.

Para una startup remota o parcialmente remota, la cultura de la empresa comienza con la redacción de un conjunto de valores de la empresa y, a continuación, la búsqueda de formas de dar vida a estos valores. Por ejemplo, si uno de tus valores es «seguir aprendiendo», puedes ofrecer a tu equipo un curso gratuito de su elección o crear un evento mensual recurrente en el que cada miembro del equipo comparta sus conocimientos sobre un tema.

Otra idea que comparte Charlotte Ekelund, directora general y cofundadora de Teemyco, una oficina virtual para equipos distribuidos, es «enviar mercancía a todos los miembros del equipo al incorporarse, tener tradiciones como nuestra ‘palabra de la semana’ en uno de los 16 idiomas del equipo y un viernes semanal de todos».

También añade que «han ideado un almuerzo mensual llamado «conóceme mejor compartiendo». Estos almuerzos son opcionales pero muy populares; casi todo el mundo quiere ver imágenes de dónde creció un miembro del equipo, su vida y su contexto».

Estudio de caso: BOOM

Esta startup de tecnología fotográfica con sede en Milán no comenzó su andadura como una startup remota e híbrida, pero ha hecho la transición para serlo.

Su director general y cofundador, Federico Mattia, explica que «para BOOM, adoptar un modelo remoto representó la oportunidad de expandirse rápidamente y convertirse en una empresa verdaderamente internacional. Tenemos miembros del equipo ubicados en cualquier lugar, desde Singapur hasta Estados Unidos, combinando diferentes perspectivas, culturas y visiones del mundo».

Para él y para BOOM, el cambio hacia un entorno remoto no se debe tanto a la expansión como al cambio cultural que supuso para la empresa.

«El modelo remoto supuso un cambio cultural crucial al subrayar que lo más importante no es el lugar sino la calidad del trabajo, creando equipos globales e interconectados, sin importar dónde estén». También añade que «aunque muchos piensen lo contrario, siempre hay la misma prioridad entre ser físico y remoto: no perder nunca de vista el aspecto humano de trabajar juntos hacia un objetivo común y alimentar un entorno inclusivo y emocionante.»

Hemos vivido un momento bastante inédito con esta pandemia, y se puede decir que el entorno laboral ha visto y seguirá viendo bastantes cambios, al menos en el ecosistema de las startups.

Cuando se le pregunta por los dos últimos años, el director general de BOOM comenta que «[los dos últimos años] nos han ayudado a descubrir que el secreto del cambio es centrar toda nuestra energía no en luchar contra lo viejo, sino en construir lo nuevo. Todos debemos dejar el camino y tomar los senderos para dar forma a un nuevo libro de jugadas. La Edad de Piedra no se acabó porque se acabaran las piedras. La invención tiene que ser la raíz de nuestro éxito».

Es importante darse cuenta de que el trabajo a distancia no es lo mismo que el trabajo en la oficina; por lo tanto, no hay que tratarlo ni esperar que funcione de la misma manera. Trae consigo cambios y desafíos, pero también una extensa lista de beneficios. Todos somos diferentes, y aunque a alguien le guste ir a la oficina todos los días, otro es más productivo cuando trabaja en la cafetería de la calle, y el búho de medianoche definitivamente no es el más productivo a las 9 de la mañana después de dos grandes americanos.

Vivimos en un momento lleno de cambios; podemos esperar mejores resultados si surfeamos la ola en lugar de remar contra ella.