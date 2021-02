Cuatro razones por las que los emprendedores deberían centrarse en hacer crecer su marca tanto como en hacer crecer su negocio.

Hacer crecer una marca y hacer crecer un negocio a menudo van de la mano, pero existen algunas diferencias. Si busca en Google “la diferencia entre marca y empresa“, encontrará toneladas de resultados con una miríada de explicaciones de lo que realmente es una marca. Por supuesto, trabajan juntos, pero hacer crecer cada uno es una experiencia ligeramente diferente.

Una marca normalmente puede existir independientemente de las empresas que operan bajo su paraguas. Puede tener varios negocios o empresas bajo una misma marca (mire Procter & Gamble o The Coca-Cola Company). Pero la mayoría de las veces, no tendrá varias empresas en un mismo negocio. Una marca es una expresión más amplia de su negocio, es la imagen o identidad detrás de su negocio, sus empresas, su comunidad. Echemos un vistazo más de cerca a la diferencia entre hacer crecer una marca y hacer crecer una empresa.

El negocio se centra en las ventas, la marca se centra en la comunidad

Es probable que el objetivo de su negocio genere ingresos, mientras que el objetivo más amplio de construir una marca debería ser hacer crecer una comunidad. Por supuesto, esa comunidad puede contribuir a las ventas; así es como la marca y el negocio van de la mano y por qué ambos son tan importantes. Sin embargo, para hacer crecer una marca, no se centra en la cantidad de productos que vende o en la cantidad de clientes potenciales que genera, sino que se concentra más en la participación, el alcance y el reconocimiento.

Si bien construir un negocio implica expandir productos u ofertas, construir una marca generalmente significa enfocarse en una sola idea o enfoque que desea que su marca encarne. Su marca crea una reputación para usted y cualquier negocio que opere bajo esa marca. Es lo que ayuda a las personas a identificar y relacionarse con su empresa.

La marca es más grande que el producto

Debido a que construir una marca va más allá de generar ingresos u ofrecer nuevos productos, se enfoca más en la percepción y el sentimiento del público. No se trata de lo que vendes, se trata de cómo haces sentir a tu gente. Por ejemplo, al traer Coca-Cola nuevamente, la bebida azucarada y carbonatada trae pensamientos de momentos inesperados de felicidad, no necesariamente por el producto en sí, sino por la marca alrededor del producto.

Muchos de nosotros probablemente hemos visto los comerciales de Coca-Cola que muestran a gente alegre compartiendo una cola, promocionando la campaña “comparte una Coca-Cola”. De esta manera, se convierte en más que una bebida, en cambio, es una comunidad para aquellos que aman la marca y sus productos. Este es un claro ejemplo de cómo el producto, el negocio y la marca trabajan juntos para crear comunidad y ventas. Son este tipo de campañas y conexiones las que se destacan en la mente de las personas y crean una vista memorable de su marca y cómo funciona su empresa dentro de esa marca. Reúne sus productos y ofertas junto con la conexión que necesita tener con sus clientes para mantenerlos interesados ​​en esos productos y ofertas.

La marca no puede ser quitada de ti

Su negocio puede fracasar, pero una marca no funciona de esa manera. Una marca solo falla si no encuentras la comunidad adecuada y continúas creciendo. Si no funciona, puede intentar cambiar la dirección de su marca o cambiar el enfoque. Nunca se lo pueden quitar ni robar, porque es una expresión de sus valores, puntos de vista y objetivos en lugar de una oferta física de servicios o productos.

Su negocio puede terminar por una razón u otra, pero su marca puede vivir fácilmente más allá de eso. La marca es el rostro y la voz de cualquier empresa que exista como parte de ella. Entonces, en ese sentido, una marca es más una idea que un elemento o entidad tangible, ¡y nadie puede quitarte una idea! Y de esa manera, hacer crecer una marca se vuelve tan importante en cualquier emprendimiento comercial como vestir la empresa o el negocio en sí.

Diferente, pero igualmente importante

Como emprendedor, es igualmente importante hacer crecer la marca y el negocio. Su negocio le permite resolver las necesidades dentro de la comunidad que crea su marca, y su marca le permite llegar a más personas cuyas necesidades su negocio puede ayudar a resolver. Hacer crecer ambos simultáneamente le ayuda a alcanzar sus objetivos comerciales. Claro, estos conceptos pueden operar de forma independiente, pero las empresas más exitosas tienen comunidades dedicadas y reconocimiento en torno a su marca, así que tómese el tiempo para establecer y construir su marca con su negocio.

Sabrina Philip – Entrepreneur Europa