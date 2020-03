Jim Collins: ¿Cómo tener éxito en medio del caos?

Compartir Facebook

Avanzar hacia la grandeza en épocas de agitación y crisis es un reto, afirma el experto Jim Collins; el influyente especialista del área de gestión publica.

El que quizá es el pensador de administración -vivo- más influyente, Jim Collins, se ha referido a las razones por las que algunas empresas tienen éxito o fracasan en libros de gran éxito como Good to Great y Built to Last. En su nuevo libro, Choice: Uncertainty, Chaos and Luck — Why Some Thrive Despite Them All, Collins y su co-autor Morten T. Hansen estudian el liderazgo en tiempos turbulentos, un tema que eligieron en 2002 pero que no podría ser más relevante hoy en día. A continuación, un extracto exclusivo:No podemos predecir el futuro. Pero podemos crearlo.Regresa tu pensamiento a hace 15 años, y considera lo que ha pasado desde entonces: los acontecimientos desestabilizadores -en el mundo, en tu país, en los mercados, en tu trabajo, en tu vida- que desafiaron todas las expectativas. Podemos estar sorprendidos, confundidos, impactados, atónitos, encantados, o aterrorizados, pero rara vez somos proféticos. Ninguno de nosotros puede predecir con certeza los giros y vueltas que la vida tendrá. La vida es incierta, el futuro desconocido.Comenzamos el proyecto de investigación de nueve años detrás de este libro en 2002, cuando Estados Unidos se despertó de su falso sentido de estabilidad, seguridad y de derecho a la riqueza.El mercado largamente alcista se estrelló. El superávit presupuestario del gobierno se revirtió a déficits. Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, horrorizaron y enfurecieron a la gente en todas partes, y a eso siguió una guerra. Mientras tanto, en todo el mundo, el cambio tecnológico y la competencia mundial continuaron su implacable marcha perjudicial. Lo cual nos llevó a una simple pregunta: ¿Por qué algunas empresas crecen en la incertidumbre, incluso en el caos, y otras no? Cuando somos sacudidos por acontecimientos tumultuosos, cuando somos golpeados por grandes y veloces fuerzas que no podemos predecir ni controlar, ¿qué distingue a los que funcionan de manera excelente de aquellos con un bajo o nulo desempeño?Algunas compañías y líderes navegan por este tipo de mundo excepcionalmente bien. No se limitan a reaccionar: crean. No se limitan a sobrevivir, sino que prevalecen. No se limitan a tener éxito, sino que prosperan. Ellos construyen las grandes empresas que pueden permanecer. No creemos que el caos, la incertidumbre y la inestabilidad sean buenas; empresas, líderes, organizaciones y sociedades no prosperan en el caos. Sin embargo, pueden prosperar en el caos.