El autor detectó cinco tipos básicos de emprendedores a lo largo de su carrera empresarial. No son todos los que existen, pero es un buen comienzo.

Me tomó casi 20 años entender qué tipo de emprendedor era y cómo hacer que eso funcionara para mí.

No estoy hablando de misticismo y filosofía aquí. Estas no son las pruebas de personalidad de Myers-Briggs. Se trata de aplicar correctamente tus habilidades a tu oficio.

¿Por qué es importante comprender cómo opera?

Pasé la mayor parte del comienzo de mi carrera pensando que no iba a ser bueno en el espíritu empresarial porque no era como los empresarios sobre los que leí o con los que trabajé. Luego pasé unos años después de eso tratando de ser alguien que no era. Todo lo que hizo fue hacer que el espíritu empresarial y mi trabajo fueran mucho más difíciles de lo necesario.

Una vez que sepas cómo te identificas con el espíritu emprendedor, abordarás cada problema, cada decisión y cada iniciativa de una manera en la que seas bueno. De hecho, abordarás el crecimiento de tu empresa desde una nueva perspectiva.

Es fundamental que los fundadores y líderes de una startup sepan cómo operan, pero también es igualmente importante identificar a todos los tipos de emprendedores que tienes en tu empresa. Entonces comprenderás cuál es su motivación y, lo que es más importante, cómo funcionan.

Entonces puedes hacer que todos trabajen juntos hacia los mismos objetivos.

Estos son los cinco tipos básicos de emprendedores que he encontrado una y otra vez. No son todos y, por supuesto, cada persona es un poco diferente, pero es un buen comienzo.

Emprendedores Solution First

Soy un emprendedor de problemas / soluciones. Pero más específicamente, soy un emprendedor que busca soluciones.

Sí, en cierto sentido, todo emprendedor identifica un problema e inventa una solución, pero eso no convierte a todo emprendedor en un emprendedor que prioriza la solución.

Puedo identificar, en este momento, alrededor de un centenar de grandes problemas con enormes mercados totales posibles (TAM) adjuntos. Y creo que puedo seleccionar una docena de esos problemas y esbozar lo que creo que son soluciones viables, asequibles y alcanzables para cada problema. Probablemente pueda juntar los fondos para llevar al menos una de esas soluciones al mercado.

No voy a hacer nada de eso, porque no es así como trabajo. Solía ​​pensar que era un vago o un apático. Luego me di cuenta de que ese tipo de estrategia empresarial es para un tipo diferente de emprendedor, y no soy yo.

La diferencia es que un emprendedor que prioriza la solución no está interesado en proponer una solución, está interesado en proponer LA solución. La solución primero significa que la solución resuelve un problema de una manera que cambia por completo el alcance del proceso que está causando el problema. Así, la solución se puede aplicar a otros problemas, en otros procesos, para otras personas, en otros escenarios.

El emprendedor que prioriza la solución es del tipo que tiene que tener cuidado de no inventar una solución en busca de un problema. También tienen que conocer, comprender y amar el problema lo suficiente como para poder extrapolarlo a cualquier lugar y a todas partes.

Por eso me interesan tanto los productos y la innovación y el desarrollo y la experimentación orientados al cliente. Constantemente estoy creando y probando nuevas hipótesis.

Este enfoque puede volver locos a otros tipos de emprendedores. ¿Recuerda lo que dije sobre cientos de problemas con mercados totales posibles enormes?

Emprendedores de oportunidades

El tipo de emprendedor que identifica una serie de problemas, elige uno y busca una nueva solución para él, es lo que yo llamo un emprendedor de oportunidades.

Este tipo de emprendedor sigue las tendencias técnicas y comerciales, y lo hacen de forma activa o pasiva, lo que significa que pueden estar en un campo que requiere este tipo de enfoque, o simplemente pueden ser muy conscientes de lo que les rodea.

Por lo general, eligen el problema para resolverlo no por su afinidad con él, sino por si creen o no que la solución vale la pena el esfuerzo. En otras palabras, hay un poco de dinero persiguiendo aquí, o tal vez mucho.

Un buen número de emprendedores de oportunidades son MBA, personas que están más enamoradas de los negocios que la mayoría de nosotros. Y estos emprendedores, la mayoría de las veces, tienen más posibilidades de encontrar financiación y, de hecho, resolver el problema que han decidido resolver.

Lo único que puede hacerlos tropezar es cuando la solución se vuelve más complicada o dolorosa o requiere más sacrificio del que están dispuestos a comprometerse. Esto sucede cuando el problema resulta ser mucho mayor de lo que supusieron al principio. Si tienen cierta falta de pasión por el proceso, su motivación para encontrar la solución disminuye a medida que disminuye la recompensa potencial.

Los emprendedores de oportunidades deben mantenerse motivados. Necesitan mantener sus ojos en el premio.

Innovadores técnicos

Estos son los que consideramos fundadores técnicos, pero no es necesario ser un codificador de bajo nivel para ser un innovador técnico. De hecho, comencé mi carrera como un innovador técnico, me volví cada vez más técnico y luego me di cuenta de que era mejor dejar la tecnología de bajo nivel a los codificadores.

Los innovadores técnicos están obsesionados con la tecnología y están lo suficientemente inmersos en ella como para darse cuenta de cuándo hay una oportunidad de bajo nivel para hacer las cosas más rápido, mejor o llevar los beneficios de la tecnología a una audiencia más amplia. Inventan nuevas formas de realizar esas tareas técnicas de bajo nivel que tienen enormes implicaciones en un nivel superior.

La pregunta suele ser la siguiente: ¿Cuáles son esas enormes implicaciones? ¿Y a que nivel?

Los innovadores técnicos generalmente se emparejan con alguien que pueda responder esa pregunta produciendo la tecnología de bajo nivel y escalando. Los innovadores técnicos que no necesitan estar emparejados se convierten en los fundadores técnicos. Fui un fundador técnico durante mucho tiempo y comencé muchos proyectos que no duraron porque no pensé que necesitaba ayuda ni en el aspecto técnico ni en el comercial.

Los innovadores técnicos necesitan esa ayuda en algún momento, al igual que el emprendedor no técnico necesita ayuda técnica.

Emprendedores de ventas

Este tipo de emprendedor puede tropezar cuando está trayendo un nuevo producto al mercado, pero una vez que lo hace, se pone en marcha. El emprendimiento no se trata solo de hacer. Eso es I + D. El emprendimiento se trata, en última instancia, de vender lo que haces.

Este tipo de emprendedor generalmente comienza con un producto o servicio existente y encuentra un nuevo caso de uso o un nuevo mercado para él. Aterrizan y se expanden, luego construyen una máquina similar a Amazon a su alrededor.

Al igual que el innovador técnico no tiene por qué ser un codificador, es posible que el emprendedor de ventas nunca haya trabajado como vendedor. Puede que sean buenos en eso.

Volviendo a hacer aquello en lo que eres bueno: ¿te imaginas a un empresario de ventas tratando de construir una empresa siendo un codificador, o al codificador de bajo nivel haciendo llamadas de ventas? Incluso sacando las tonterías estereotipadas de esto, es solo una gran pérdida de tiempo para ambos lados.

Por otro lado, ¿pueden imaginar la fuerza de poner a un emprendedor de oportunidades, un innovador técnico y un emprendedor de ventas en el mismo equipo fundador? O incluso reemplazar el emprendedor de oportunidades con un emprendedor que prioriza la solución.

Así es como se conduce al éxito.

Innovadores de la industria

Hay un tipo más del que hablar. El innovador de la industria es difícil de encontrar porque generalmente están recluidos en algún trabajo cómodo en alguna gran corporación, haciendo un trabajo ingrato que evita que toda un área de esa empresa colapse.

Cuando los encuentras, son muy valiosos, porque cuando surgen, generalmente es porque tienen una idea para intentar algo que ya ha demostrado ser viable, valioso y escalable. Solo necesitan eliminar todas las capas corporativas.

Ahora, es más fácil decirlo que hacerlo. Pero he aquí por qué es tan necesario. El innovador de la industria sabe mucho sobre muchas cosas dentro de su industria. Saben cómo se fabrican y venden los productos, saben dónde está el talento, saben quiénes son los clientes y saben cómo navegar por la política.

Lo que generalmente no saben es cómo reemplazar todas las cosas de infraestructura en las que sus compañeros de trabajo pierden una tonelada de tiempo y dinero haciendo mal.

Si ese es el caso, entonces este tipo de emprendedor debe combinarse con otro emprendedor que tenga una sólida experiencia en startups. La contraparte necesita saber cuándo presionar el acelerador, cómo navegar cuando se mueve a velocidades más rápidas que las corporativas y también probablemente establecer muchos niveles de precaución, preocupación y preocupación a medida que la puesta en marcha comienza a ir rápido.

Aprende qué tipo de emprendedor eres y cómo operas. Porque cuando comprendes cómo opera un emprendedor, especialmente cuando ese emprendedor eres tú, haces más, pierdes menos tiempo, corres más riesgos y tomas mejores decisiones.

Joe Procopio – Built in