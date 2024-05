por Sahil R – The Venture Crew

Estas ideas son engañosas en apariencia y se presentan con una facilidad desconcertante como obvias, hasta que uno se pregunta por qué nadie las ha resuelto antes.

En la búsqueda de ideas para startups, a menudo ocurre que los fundadores se topan con algunas aparentemente obvias y sencillas. Son ideas que parecen geniales al principio, pero que acaban suponiendo una gran pérdida de tiempo y recursos. Puede que estés pensando ¿cuál es la diferencia entre una mala idea y una idea engañosa?

La única diferencia entre una mala idea y una idea engañosa es que sabrías cuándo dejar de perseguir una mala idea. Una idea engañosa se identifica un poco tarde, cuando ya se ha gastado dinero en desarrollarla. Da miedo, ¿verdad?

La mayoría de los fundadores caen en la trampa de las ideas basura: suponen que es una buena idea. . En este artículo, hablaremos de las ideas «alquitranadas» más comunes en las que los fundadores suelen caer y de las que se alejan, y daremos algunos consejos para evitarlas.

¿Qué es una «idea alquitranada»?

Un pozo de alquitrán, en la naturaleza, es el lugar donde el petróleo se filtra a través de la tierra. Es un caldo de cultivo para encontrar restos fosilizados, como dinosaurios. Porque los animales confunden los pozos de alquitrán con estanques de agua dulce. Se meten, se atascan debido al alquitrán pegajoso, y por desgracia perecen. Lo interesante es que: «El olor atrae a más animales, creando un efecto dominó».

Curiosamente, esto refleja un fenómeno en el mundo de las startups en el que algunas ideas atraen a los emprendedores, pero los retos y fracasos se suceden en cascada, atrapándolos en un ciclo muy parecido al de los animales desprevenidos en un pozo de alquitrán.

¿Qué relación tiene esto con el mundo de las startups?

Los pozos de alquitrán del mundo de las startups atraen a fundadores con ideas aparentemente brillantes e inexploradas.

La ausencia de empresas famosas que aborden estos temas los hace más atractivos. Es como descubrir una prístina piscina de agua dulce que parece abierta de par en par al éxito. Sin embargo, bajo la superficie se esconde un peligro.

Muchos fundadores de startups caen sin saberlo en la trampa de la lona, donde el cementerio de intentos fallidos no es inmediatamente evidente. Reconocer esta trampa es crucial porque la conciencia aumenta significativamente la probabilidad de éxito de tu startup. En esencia, evitar el encanto de las ideas engañosas puede ser la clave para dirigir tu viaje emprendedor hacia el triunfo y no hacia el fracaso.

En esencia, las ideas trampa se refieren a aquellas con un exceso de fundadores en relación con la demanda del mercado.

Dato interesante: ¡la mayoría de las ideas trampa son ideas de consumo!

¿Por qué las ideas de consumo son ideas trampa?

La gente suele inclinarse por las ideas de consumo porque todos somos consumidores. A partir de los productos que se nos comercializan a lo largo de nuestras vidas, nuestros problemas e intereses giran naturalmente en torno a cosas que usamos o que pensamos que nuestros amigos usarían.

La mayoría de las historias de startups que oímos hablan de éxitos de consumidores como Steve Jobs o Mark Zuckerberg, lo que crea una asociación por defecto entre las startups y las empresas centradas en el consumidor.

A diferencia de lo que ocurre en el ámbito del consumo, es raro encontrar a alguien loco por soluciones empresariales como Cisco u Oracle. Esencialmente, nuestra familiaridad y exposición hacen que las ideas de consumo sean la opción por defecto a la hora de sumergirse en el mundo de las startups.

Lo más interesante es que la mayoría de las ideas basadas en el consumo parecen muy sencillas, pero es realmente difícil crear una buena startup. Por algo no existe una solución para una idea sencilla.

¿Por qué es difícil crear una startup de consumo?

Es difícil por dos razones

En primer lugar, muchos subestiman el alto listón que ponen los productos de consumo de éxito. A menudo no se dan cuenta de lo buenos que son esos productos y de cuántos otros lo han intentado y han fracasado.

En segundo lugar, el momento es crucial en el sector de consumo. A veces, los fundadores entienden cuándo el momento les favorece o les perjudica. Además, las grandes empresas existentes tienen una ventaja casi injusta.

Por ejemplo, imaginemos a alguien con una idea para una red social de consumo que aún no se ha lanzado. Podría creer que es innovadora sin conocer los estándares reales.

Tomemos a Google como ejemplo para entender el listón tan alto: no se trataba sólo de lanzar; se trataba de crear algo tan excepcional que los usuarios no pudieran resistirse.

Google

En sus inicios, no había publicidad ni growth hacking, solo un sitio web. Confiaban en el increíble boca a boca. Los usuarios tenían que descubrirlo manualmente, a menudo a través de foros de Internet como Slashdot.

Sin gastar en captación de usuarios, branding o marketing, Google atraía a millones de usuarios a diario. La calidad del producto era tan alta que la gente no solo lo quería, sino que lo evangelizaba.

Al principio, a los fundadores no les entusiasmaba dirigir una startup; incluso intentaron vender la tecnología. Sin embargo, la demanda era tan intensa que se vieron arrastrados al mundo de las startups.

Esto pone de relieve un aspecto clave del éxito de las ideas de consumo: crear algo que obsesione a la gente y que sea de una calidad excepcional, tanto que los usuarios arrastren a los fundadores a emprender el viaje.

El mismo caso con Facebook

Facebook

El viaje de Facebook refleja el éxito de Google. A las 48 horas de su lanzamiento en Harvard, el 75% del campus ya lo utilizaba.

Inversores como Peter Thiel y Reed Hoffman fueron testigos de cómo los usuarios pasaban una media de dos horas diarias en el sitio.

¿Lo más sorprendente? No se gastó dinero en marketing ni en growth hacking.

A menudo se pasa por alto la verdad sobre estas empresas de consumo icónicas. Empezaron con usuarios entusiasmados que tiraron del producto ellos mismos. Los usuarios eran apasionados, incluso exigían el producto en sus universidades.

La lección aquí es clara: las empresas de consumo de éxito tienen en común, usuarios genuinamente entusiastas. No se basaron en tácticas de marketing agresivas, sino que crearon productos con los que la gente se obsesionó desde el principio. Esto pone el listón muy alto para definir una idea de consumo convincente.

¿Por qué es tan importante el momento oportuno?

Si nos fijamos bien en los datos…

Crear una empresa de consumo o móvil a mediados de la década de 2000 y principios de 2010 fue más fácil debido a circunstancias específicas. Durante la década de 2000, mucha gente disponía de banda ancha y computadoras, y la falta de competencia para captar la atención hizo que lanzar algo fresco tuviera bastante éxito.

Por ejemplo, Facebook ganó adeptos sin tener que luchar contra numerosas redes sociales. En la era de los teléfonos inteligentes, la existencia de una tienda de aplicaciones y la novedad de las aplicaciones móviles hacían que incluso las creaciones básicas pudieran atraer a los usuarios.

En la época de la universidad, todo el mundo tenía una pantalla de computación y, con los televisores limitados, la gente se dedicaba más a los ordenadores. La ausencia de grandes incumbentes de la web y el dominio de la televisión en el entretenimiento crearon un terreno propicio para las startups basadas en la web. Del mismo modo, la era de los primeros teléfonos inteligentes permitió que prosperaran aplicaciones más sencillas, a diferencia del panorama de aplicaciones altamente competitivo de hoy en día.

«La clave es que el éxito a menudo depende de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado».

Entonces, ¿cómo identificar las ideas trampa?

Ideas que tienen un sesgo de supervivencia

Problemas del usuario que pueden parecer solucionables desde una perspectiva posterior, orientada a los resultados. Por ejemplo, los problemas de descubrimiento ayudan a la gente a encontrar nuevos restaurantes que probar y nuevos lugares a los que ir.

Ideas que son de segundo orden en innovaciones ampliamente adoptadas

Las innovaciones que mejoran la función escalonada ofrecen muchas oportunidades de segundo orden. Por ejemplo, en el entorno actual, una «red social para X» podría ser una idea engañosa.

Ideas que son más difíciles de escalar startups

Por ejemplo, las nuevas empresas de hardware necesitan mucha financiación antes de ver los primeros resultados y, aunque pueden ampliarse con el tiempo, requieren un enfoque adecuado.



Algunas ideas tramposas pueden no serlo con los fundadores y el modelo de negocio adecuados. Al mismo tiempo, las buenas ideas que se lanzaron hace años podrían ser una idea engañosa ahora.

Sobre la base de los factores anteriores, si encuentras que estás apuntando hacia ideas improductivas o demasiado complicadas, entonces como fundador, ¿cómo se puede hacer un gran pivote?

Antes de entender – ¿cómo puede alguien hacer un gran pivote? Entendamos un concepto llamado – Oferta-Demanda en Fundadores e Ideas.

Algunas ideas atraen a un gran número de fundadores (más oferta) debido a su atractivo: por ejemplo, salir de fiesta con famosos. Por otro lado, ideas como la creación de herramientas de orquestación de código abierto para desarrolladores tienen una menor oferta debido a las habilidades específicas que requieren.

La demanda también es crucial. Las aplicaciones sociales indiferenciadas y sin lanzar tienen una demanda mínima en un mercado saturado. Por otro lado, existe una gran demanda de software de alta calidad que resuelva problemas empresariales significativos, haciendo que las empresas sean más eficientes.

Es como en el mercado laboral: tener habilidades únicas y diferenciadoras te distingue. En este caso se trata de personas con experiencia que quizá no se vean a sí mismas como material para una startup; si has resuelto un problema de nicho o tienes conocimientos del sector, podrías ser una persona para una startup. El mundo de las startups no se limita a aplicaciones de consumo o redes sociales, sino que abarca diversas perspectivas para resolver problemas del mundo real.

Así que si te das cuenta de que estás resolviendo el Problema de la Idea Engañosa y quieres hacer pivotar tu negocio, sigue esta «Regla de la oferta y la demanda». ¿Cómo?

Los mejores pivotes se producen cuando el equipo fundador reconoce la dinámica de la oferta y la demanda. Se trata de pasar de una idea con un exceso de fundadores y una baja demanda de los clientes a una idea con un menor número de fundadores y una mayor demanda de los clientes.

Algunos ejemplos son Brex y Retool. En lugar de dirigirse al estanque de agua dulce fácil, que es una trampa, los pivotes de éxito conducen hacia zonas menos exploradas como las montañas o el desierto. Se trata de alejarse de las ideas comunes del pozo de alquitrán y abrazar los retos.

Para los aspirantes a fundadores, es crucial investigar a fondo, comprender el listón del éxito y considerar el aspecto de la oferta y la demanda. Crear suerte implica reconocer estas dinámicas y hacer movimientos estratégicos para aumentar las probabilidades de éxito.

*Sahil R. VC en Stedu Fund Inversor Ángel