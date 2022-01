Como ya he escrito cinco libros, la pregunta que más me hacen es: «Mike, ¿qué libro debería leer primero?». Una buena pregunta, a la que solía dar una mala respuesta.

Solía decir: «Tienes que leer Clockwork». O, cualquier libro que yo pensara que la mayoría de la gente necesitaba. Mis respuestas no se basaban en lo que servía al lector ni mucho menos en lo que más me entusiasmaba en ese momento. Ya sabes; lo aparente.

Pero ahora respondo a esa pregunta con una pregunta. Cuando la gente pregunta: «¿Qué libro debería leer primero?». Yo respondo preguntando: «¿Qué problema de tu negocio necesitas solucionar a continuación?».

Si necesitas aumentar las ventas y hacer crecer tu base de clientes, entonces El Plan Calabaza (The Pumpkin Plan) te ofrece una estrategia probada para conseguirlo. Si tus ventas son sostenibles y aún así te cuesta cubrir los gastos, entonces La Ganancia es primer (Profit First) debería ser el libro que deberías leer primero. Miles de empresarios tienen ahora negocios rentables porque han seguido los métodos detallados en ese libro.

Y, si todavía estás encadenado a tu escritorio preguntándote cuándo saldrás de la rueda de hámster que es tu negocio y por fin podrás volver a hacer el trabajo que más te gusta, entonces Clockwork es tu mejor opción. Empresarios de todo el mundo -incluido yo- están diseñando su negocio para que funcione por sí solo, y se toman vacaciones anuales de cuatro semanas, porque están siguiendo los sistemas que compartí en ese libro.

Y sin embargo, la pregunta sigue siendo. ¿Por qué? Porque los emprendedores no saben cuáles son los problemas más importantes de su negocio. Es un tema serio, y tiene sentido.

Es decir, ¿Cómo puedes estar seguro de cuál es el problema/oportunidad que tienes que abordar primero, si tienes tantos problemas en tu lista? Si te centras en lo aparente, en esa manzana que pende de un hilo y que parece tan jugosa y madura, elegirías el asunto que parece decisivo en este momento. Tiene sentido, ¿verdad? Y sabes cuál es ese tema porque tu instinto te lo dice, o porque estás emocionalmente conectado al resultado, o porque es el tema más fácil de tratar para ti.

Aquí es donde esperarías que te dijera en qué reto debes centrarte primero. Excepto que, honestamente, no sé cuál es. Y, siendo súper honesto contigo ahora, creo que tú tampoco sabes cuál es. De hecho, no creo que ninguno de los dos lo sepa.

Por eso he desarrollado una herramienta para averiguarlo.

Para no perder ni una sola oportunidad -ya sea una oferta o un reto- necesitaba una forma de encontrar el mayor problema de mi negocio, y rápido. La herramienta que creé me saca del modo de adivinar y me lleva a una acción rápida, impactante y deliberada.

Me llevó casi tres años perfeccionarla, probándola en mi propio negocio y con otros emprendedores.

Después de múltiples iteraciones, ahora todo lo que tienes que hacer es entender la sencilla herramienta y seguir un proceso de cuatro pasos. En serio, es tan fácil que se puede hacer en menos de quince minutos. (Y sí, tengo una historia sobre eso en este libro).

De hecho, la herramienta es tan sencilla que para el tercer capítulo ya habrás dominado los fundamentos y estarás listo para usarla a diario. De hecho, si te descargas la herramienta ahora mismo (en FixThisNext.com), puedes colgarla encima de tu escritorio y consultarla siempre que sea necesario. Espero que se convierta en tu mejor amigo, el consigliere que te susurra al oído antes de que tomes una decisión crítica.

¿Por qué funciona tan bien la herramienta Fix This Next?

Funciona porque, en lugar de conectar con tu instinto o tus emociones, conecta con las necesidades de tu negocio -las necesidades fundamentales que tienen todas las empresas, independientemente de su tamaño o sector- y con un orden para abordarlas. Cuando nos ocupamos de lo aparente, podemos estar pasando por alto una necesidad vital que hay que solucionar primero. Y, al resolver esa necesidad, el problema aparente puede resolverse automáticamente.

Piénsalo así: No se puede construir una casa estructuralmente sólida sobre hierba o arena. Necesitas unos cimientos fuertes, un primer piso fuerte, y un segundo piso, y así sucesivamente. De lo contrario, la casa se derrumbará. Lo mismo ocurre con tu negocio. Y cuando nos centramos en lo aparente, es como sustituir las ventanas del tercer piso mientras el sótano se inunda debido a las grietas en los cimientos.

En todos los libros que he escrito, mi objetivo principal ha sido simplificar algún aspecto de la actividad empresarial para que mis lectores puedan utilizar los sistemas y estrategias para alcanzar sus objetivos empresariales. Cientos de miles de emprendedores han transformado drásticamente sus negocios después de aplicar una o más de las herramientas que he compartido en mis libros. ¿Y este libro? Este tiene la madre de todas las herramientas, en mi no tan humilde opinión.

Así que, cuando la gente me pregunta cuál de mis libros debe leer primero, la respuesta es fácil, ahora. Este libro. Empieza con Arregla esto a continuación.

Estás más cerca de tus objetivos de lo que crees. Deja que este libro sea tu brújula para ayudarte a encontrar el camino.

Te deseo un éxito transformador.