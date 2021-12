Un tweet de Paul Graham inspiró al autor de la nota para ratificar que el consejo más importante para emprender es priorizar la ejecución no las ideas

Esta mañana me levanté y vi este tuit de Paul Graham, el cofundador de Y-Combinator:

En el 99% de las startups, fracasar en la ejecución es un peligro mucho mayor que ser copiado. Así que es un error arriesgar lo primero para evitar lo segundo.

He estado inmerso en el mundo de las startups de Silicon Valley durante toda mi carrera. He trabajado con cientos de emprendedores a través de mi actividad docente en Stanford y mi trabajo con dos aceleradoras de startups. El tweet de Paul resume el consejo más importante que podría dar a cualquier emprendedor.

Las startups rara vez fracasan por la competencia. Fracasan porque su producto no satisface las necesidades del mercado, fracasan por una mala gestión financiera, fracasan porque la economía unitaria está al revés. En resumen, el 90% de ellas fracasan porque el equipo no ejecuta. Los datos son claros al respecto.

Como les digo a mis estudiantes de Stanford: Las ideas son baratas; la ejecución es difícil. Otra persona con la misma idea no es lo que mata a las startups.

Tengo un antiguo alumno que lleva dos años trabajando en su startup. Está en «modo oculto» porque no quiere que nadie le robe la idea. Cada vez que me pongo en contacto con él me cuenta todo lo que están haciendo los competidores. Se ha pasado dos años obsesionado con los competidores en lugar de hablar con posibles clientes reales. En este punto, estimo que tiene aproximadamente un 100% de posibilidades de fracasar.

«Si te centras en la competencia, tienes que esperar a que haya un competidor haciendo algo. Estar centrado en el cliente te permite ser más pionero» Jeff Bezos

Así que haz tu análisis de la competencia, seguro. Crea una buena diapositiva para tu presentación sobre el panorama de los competidores y las alternativas. Eso es importante.

Pero luego vuelve a la ejecución de tu startup y persigue una visión guiada por una obsesión con los clientes, no con los competidores.

Bret Waters – The Launch Path