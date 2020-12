Para Uri Levine, el creador de Waze emprender es como enamorarse de otra persona. “Primero, te atrae una sola persona; pero luego toma tiempo para que logres enamorarte completamente de esa persona”. Éste y más consejos de Levine para emprendedores.

Levine, creador de Waze, dejó unos interesantes consejos para emprendedores durante una visita a Guatemala. Subrayó que en América Latina, el número de emprendedores per cápita es muy bajo y da consejos para enfrentar un fracaso.

¿Qué consejos brindaría a los emprendedores y creadores de startups?

Enamórate del problema que estás tratando de resolver, no de la solución. Trata de resolver un problema que valga la pena. En mi mente, pensaba: “Odio el tráfico y los atascos” y busqué la manera de resolver el problema. Pero, ¿qué sucede si estoy tratando de resolver algo que la mayoría de la gente no percibe como un problema?

Hay que entender quiénes son los usuarios y cómo perciben el problema. Además, diría que construir un startup es un viaje, es una montaña rusa con muchos altibajos. Asegúrate de que montes la empresa que amas y de que el equipo que construyas sea de gente con quien te gusta trabajar; de lo contrario se convertirá en una pesadilla. Y algo que es sumamente importante en América Latina: no tengas miedo de fracasar. Creo que el miedo al fracaso inhibe a muchos potenciales emprendedores. Si tienes miedo al fracaso, ya has fracasado.

¿Por qué cree que el miedo al fracaso es fuerte en América Latina?

En muchas ocasiones he escuchado a la gente decir que si intentas hacer algo y fracasas te van a ver como un perdedor por el resto de tu vida, entonces existe un estigma social. Además, si te declaras en bancarrota los costos pueden ser muy altos. Creo que los medios de comunicación podrían ayudar a disminuir el estigma que existe en torno al fracaso y que sería necesario modificar la ley de manera que la persona que se declara en bancarrota no quede proscrita de por vida. Estados Unidos e Israel lo han hecho y como resultado de ello, hay muchos más emprendedores allí que en otros países. En América Latina, en contraste, el número de emprendedores per cápita es muy bajo.

¿Usted alguna vez ha fracasado?

Sí, fracasé en muchas ocasiones. Mi trayectoria como emprendedor comenzó en el 2000 con una aplicación que buscaba crear un servicio de correo electrónico móvil. En cuanto el proyecto comenzó a despegar, salieron al mercado los Blackberry y otros teléfonos inteligentes, entonces la aplicación ya no era necesaria.

Posteriormente, trabajé en la creación de una aplicación que permitiera a los consumidores agruparse para hacer compras al mayoreo y obtener mejores precios, pero la gente no sabe lo que quiere comprar, no encontramos suficientes personas para integrar los grupos y el proyecto fracasó.

Según Levine, los siguientes consejos son sus mejores recomendaciones para quienes estén listos para encarar un emprendimiento:

Las mejores ideas vienen cuando te preguntas "¿cómo cambiaría el mercado?". Al respecto, Levine lo explica: "Cuando creamos Waze había empresas que hacían mapas de tráfico. Hoy ninguna existe porque nosotros creamos una disrupción en el mercado. Cuando ustedes crean con su emprendimiento un gran impacto o cuando alguien los copia, van en el camino correcto".

Enfócate: debes estar siempre enfocado en cuáles son tus objetivos y descubrir cuáles son las cosas que no estás haciendo para satisfacer a quienes son tus clientes.

Los emprendedores deben ver los problemas como retos por ser resueltos. Hay que enfocarse en el pro-blema que se quiera resolver y en la audiencia, las personas que tienen ese problema.

Recaudación de fondos: busca a un inversionista que quiera invertir su capital en tu producto y con el que puedas empezar a trabajar. En este sentido, el primer año es crítico. Si no tienes combustible, el viaje durará poco tiempo.

y las fortalezas de tu producto desde el principio. Si no logras convencer a la persona en los primeros minutos, ya no cambiará su mentalidad y no invertirá en tu negocio. Cuando construyas la empresa debes arriesgarte a pensar : “Así es como yo espero ser el mejor lugar de trabajo”

Louisa Reynolds Estrategia y Negocios