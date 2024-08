por Dave Schools – Ehandbook

Quería compartir cómo es una semana típica como cofundador de una startup en fase pre-seed que aún no ha sido anunciada. Esta es una nueva aventura para mí y espero compartir más con ustedes.

Nota: Estas áreas de trabajo se dividen entre el equipo fundador, por lo que individualmente el «plato» puede ser diferente para cada cofundador – a menos que seas un fundador en solitario.

1. Producto, producto, producto (45%)

Todo lo demás no importa más que lo que estás construyendo.

No te obsesiones con la cultura del equipo, la marca, las previsiones o incluso los competidores.

Lo único que importa es que estás construyendo algo nuevo, innovador y que resuelve un problema real para un cliente concreto.

Lo que esto significa es probar y utilizar tu propio producto todos los días, obsesionándote con los detalles del problema, la experiencia del usuario, los datos y los flujos.

Se supone que al principio es doloroso. El software en su fase inicial es feo. Está lleno de errores. Es demasiado manual y es lo contrario de bonito. Si no lo es, bandera roja. Hermoso significa que estás gastando demasiado tiempo en estacas de mesa y pulido cuando deberías centrarte en resolver problemas más difíciles. El pulido viene después de la innovación.

Sí, el software en fase inicial es tosco, pero superar esta fase es absolutamente crucial antes que cualquier otra cosa. Estás construyendo un MVP que nunca se ha construido antes; se necesita tiempo para entenderlo y construir algo de valor único.

A menos que hasta que tengas clientes pegajosos, tracción o algunas señales fuertes de ajuste del mercado de productos, tu producto debe ser tu enfoque # 1 sin lugar a dudas.

2. Descubrimiento – hablar con clientes potenciales (25%)

El primer paso es imposible sin este paso. La única forma de saber qué construir es validarlo con personas que encajen en tu PCI (perfil de cliente ideal). Esto es algo en lo que muchos fundadores se equivocan. Tus primeros usuarios tienen que ser tu comprador objetivo, no cualquiera de tu red. De lo contrario, recibirás comentarios positivos vacíos como «buena idea» o «me gusta», pero lo que quieres oír es «¿cuándo estará disponible?», y «¿cuánto cuesta?».

Realiza un seguimiento de estas llamadas, crea un canal de llamadas y recibe más de 10 a la semana en las primeras fases. Haz que tu equipo de producto e ingeniería participe en estas llamadas, comparte grabaciones y notas, y haz siempre demostraciones.

En las primeras fases del desarrollo de software, la priorización se realiza construyendo para casos de uso específicos de clientes y realizando pruebas. No se puede crear un producto aislado de los usuarios finales. Véase la siguiente fase.

3. Pruebas – dejar que los usuarios prueben el producto (15%)

A partir de tus llamadas de descubrimiento de clientes, un porcentaje de ellos estará listo para probar tu software en fase inicial.

Este grupo debe encajar en su PCIy sentirse cómodo con la adopción de tecnología temprana. Prepárate para darles muchas vueltas y advertirles. Tu trabajo como fundador es venderles la visión lo suficiente como para que puedan pasar por alto los baches en el camino y quieran seguir utilizando el producto con el tiempo.

Estas pruebas beta validan que lo que estás construyendo se ajusta a lo que estás demostrando. Rara vez es así.

Pero un circuito de retroalimentación estrecho es fundamental para sacar a la luz los problemas clave del producto que hay que resolver en ingeniería y que podrían haberse pasado por alto en el proceso de diseño.

Además, esta fase de prueba es la construcción de tu primera biblioteca de estudios de casos y logotipos que va a utilizar en su GTM (ir al mercado) de lanzamiento.

4. Inversores – recaudación de fondos (6%)

La captación de fondos requiere mucho tiempo y se produce en oleadas: todo tranquilo y sosegado y, de repente, todo a la vez. Las sociedades de capital de riesgo hablan entre ellas. Así que cuando se enteran de una operación interesante o de que se ha firmado un acuerdo, vienen todos corriendo y tu agenda se llena rápidamente.

Esto te distrae de crear el producto y hacer pruebas con los usuarios. Pero no te precipites. Tómate el tiempo que necesites para preparar adecuadamente tu empresa para el éxito, con buenas condiciones y un recorrido lo suficientemente corto como para llegar al PMF (product market fit).

He descubierto que los inversores en las primeras etapas son fundamentales para ayudarle a dar forma a la narrativa de lo que estás construyendo, que puedes utilizar para inspirar a tus clientes y primeros reclutas.

5. Competencia: estudiar el mercado (4%)

Es ingenuo y arrogante pensar que no tienes competencia.

A menos que estés construyendo en un océano completamente azul, inevitablemente vas a tener competencia y tus usuarios e inversores te preguntarán sobre esto (es decir, ¿cuál es tu foso?).

Si tu respuesta es débil, no creerán en ti ni en tu producto. Por ejemplo, si estás en una llamada y alguien escucha tu discurso y dice: «Oh, esto suena muy parecido a…» y nombra a un competidor del que nunca has oído hablar, ya has perdido credibilidad.

Tienes que ser un experto absoluto en el mercado en el que estás trabajando y ser capaz de explicar de forma clara y concisa en qué se diferencia tu producto. No puedes hacerlo con confianza si no has estudiado a tu competencia. No te quedes mirándola.

Dedica tiempo a identificar nichos, lagunas, puntos fuertes y débiles en el mercado que pueda utilizar para orientarse en las primeras conversaciones. Recordatorio, esto es solo el 4% de tu tiempo.

6. Equipo – contratación y cultura (3%)

Siempre hay que pensar en las primeras 1 a 3 contrataciones críticas para cubrir las carencias de competencias del equipo fundador y mantenerlo caliente para cuando llegue la financiación, pero en las primeras fases de la creación de una startup, solo deberían estar tú y tus cofundadores y un puñado de contratistas.

Lo que quieres es ser eficiente y encontrar el núcleo de innovación que explotar antes de contratar ETC. Los equipos pequeños se mueven más rápido. No te arriesgues a añadir demasiados cocineros a la cocina demasiado pronto y ralentizar tus decisiones.

Ve despacio en la contratación hasta que tengas una señal más clara de dónde construir, hasta que estés seguro de que se ampliará bien. A continuación, busca personas con las que hayas trabajado en el pasado, en las que confíes en momentos de caos y que sepas que hacen un buen trabajo. Tráelos con equity.

En cuanto a la cultura, los cofundadores deben ser capaces de confiar los unos en los otros, entablar amistad, acostumbrarse a la forma de trabajar de los demás y, sobre todo, aprender a discrepar.

Pero no inviertas demasiado en crear una cultura de equipo incluso antes de tener un producto. La mejor formación de equipos que he visto se hace al servicio de un producto bonito y sólido. Cuando todo el mundo está interesado en el producto y en el cliente, no en la cultura. Estás construyendo una empresa en una etapa muy temprana con un puñado de personas. No te distraigas con palabrería de LinkedIn.

7. Marca: diseño de la identidad inicial (2%)

Una marca pobre al principio puede ser un obstáculo a la hora de convencer a los primeros usuarios para que prueben tu producto: quieres que la gente se tome en serio tu empresa. Algunas de las tácticas para lograrlo incluyen conseguir el puntocom para tu dominio, dedicar algo de tiempo a diseñar un logotipo decente y elaborar una cubierta de aspecto profesional o una página de aterrizaje que cuente una historia convincente.

Pero no dediques demasiado tiempo a crear la marca, porque al principio la marca es el producto. Una marca sin un producto de calidad es una promesa vacía.

En las etapas posteriores, esto puede cambiar: cuando una empresa tiene varios productos, la marca lleva los productos. La historia unificadora es la marca, y se convierte en un importante foco de inversión. Pero en las primeras fases, la marca es maleable y tiene que seguir al producto, de ahí que la marca sea el 2% frente al 45% del producto en esta fase.

Áreas a las que no deberías dar prioridad (ahora mismo)

Voy a molestar a algunas personas aquí, pero hay algunas áreas que faltan intencionalmente en esta lista (es decir, 0%) en esta etapa de pre-semilla: Marketing, Gestión de Producto, Éxito del Cliente, Ventas, Soporte y BizOps. Los cofundadores ya están usando versiones de estos sombreros en esta etapa, pero como áreas formales para priorizar, vienen más tarde, con la escala.

En última instancia, la conclusión final de este post es la siguiente:

¿A qué dedicas la mayor parte de tu tiempo?

Si no es en Producto y Clientes, quizás sea el momento de revisar tus prioridades.

Sam Altman lo dice así: Céntrate en construir un producto 10X impresionante antes de hacer cualquier otra cosa, porque todo lo demás se vuelve «significativamente más fácil cuando tienes un gran producto.»

*Dave Schools – VP Growth en Hopin. Escribe para CNBC, BI, Inc, Trends, Axios. Fundador de Entrepreneurship Handbook. Cofundador de la aplicación Party Qs