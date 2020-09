El líder del MIT Entrepreneurship, Bill Aulet participó del 3° aniversario de TheCUBE, el hub de radical innovation de España.

Conexión, conocimiento, cambio, innovación, disrupción, motivación, creatividad, esfuerzo, confianza, familia, liderazgo, futuro, personas, reinvención, sueño, retador, vanguardia, despegar, emprendedores de carne y hueso, resultados, pensar diferente.

Con estas palabras han definido los miembros del ecosistema qué significa para ellos de TheCUBE, que celebró su tercer aniversario trabajando con radical innovation. Más de 300 personas participaron de un evento híbrido celebrado en colaboración con el Centro de Emprendimiento del MIT (Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship).

Bill Aulet, director del Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship, del MIT, protagonizó uno de los momentos más destacados de la jornada. A lo largo de toda su intervención, destacó la importancia del emprendimiento siempre, pero más en un momento como el actual, porque “las crisis se suceden cada vez más rápido y necesitamos gente que pueda manejarlas, se necesita tener un espíritu emprendedor”. En esta línea, Aulet insistía en que “con la crisis de la COVID-19, la curva del emprendimiento ha aumentado drásticamente; el emprendimiento nunca ha sido tan importante como lo es hoy”.

Según el director del Martin Trust Center for MIT Entrepreneurship, el emprendimiento permite conducir al cambio en las organizaciones y en la sociedad, por lo que es fundamental “crear individuos, equipos y organizaciones anti-frágiles y tener todos una mentalidad emprendedora”. Las personas, en palabras de Aulet, debemos trabajar para “ser capaces de no rendirnos y estar dispuestas siempre a abrazar los cambios. Este es el aprendizaje fundamental del MIT”. Una institución que, a lo largo de los años, ha generado “más 30.000 empresas, con más de dos millones de empleos y con ingresos por valor de dos billones de dólares”.

La globalización del emprendimiento ha sido otra de las principales reflexiones que han centrado el discurso de Aulet, que apuntaba que “el espíritu emprendedor es ahora un deporte global, los emprendedores están en todo el mundo, más allá de Silicon Valley”.

También estuvieron presentes en el evento de tercer aniversario miembros activos de del ecosistema de TheCUBE, compañías como Enel, Schweppes Suntory, UBER y P&G, que destacaron las ventajas de formar parte de este hub de innovación y coincidieron con Bill Aulet en la necesidad de fomentar una mentalidad y forma de trabajar basada en el emprendimiento.

Así, Ernesto Ciorra, Chief Innovability Officer de Enel, afirmó que “en las corporaciones, debemos ser humildes y escuchar a los emprendedores para ver los errores; no me gustan que me digan siempre que sí sin estar de acuerdo”. Algo en lo que estuvo de acuerdo Andrés Haddad, CEO de TheCUBE, que dijo: “como decimos siempre aquí, si dos personas están de acuerdo, una no está pensando”.

Esta actitud no conformista era compartida también por Juan Galiardo, responsable de UBER en España, que apuntó como ingrediente para la creación de organizaciones no frágiles, el contacto con el mundo académico y a la innovación como actitud esencial de la totalidad de los miembros de un equipo.

Por su parte, Javier Solans, director general de P&G España y Portugal, afirmó sobre la colaboración startup-corporación, “nosotros tenemos muchos medios, pero falta agilidad y chispa, y ahí entran las startups con las que colaboramos y ecosistemas de innovación como TheCUBE para decirnos qué tenemos que cambiar de nuestra cultura corporativa y modelo de trabajo”.