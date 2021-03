La narración siempre gana, dice la autora, contando su experiencia para cautivar audiencias con un gran elevator pitch.

El año pasado, obtuve una puntuación alta en dos rondas de lanzamiento en un programa de emprendimiento y no me lo merezco. Bien, mis presentaciones son claras, concisas y directas. Abordan los criterios más importantes en un elevator pitch: el problema, el objetivo y la audiencia. También los pronuncié con confianza, a pesar de mi tartamudez en el habla.

Sobre el papel, ganar estas rondas de lanzamiento podría tener sentido, pero no es con falsa humildad que digo que no debería haber ganado.

Entonces, ¿cuál es el problema entonces?

Estaban a salvo.

Ir a lo seguro como emprendedor es como mezclar aceite con agua. No funciona. Seguro es aburrido. No enciende una pasión en ti ni entusiasma a tu audiencia. Algunas personas pueden escribir un cheque para “seguro”, pero nadie querrá respaldarlo con un cheque en blanco y viajar contigo a las cumbres de las montañas para “seguro”. Para un emprendedor como yo, en la industria del entretenimiento, lo seguro es la kriptonita. Los actores están destinados a ser enigmáticos tomadores de riesgos, tanto dentro como fuera de la cámara. Estas cualidades deberían haber goteado en mi discurso.

Como actriz, puedo contar historias para ganarme la vida. Como productor, creo estas historias desde el principio. En el mundo del espectáculo, la narración de historias es un oficio y una habilidad primordial. Si los emprendedores pueden aprender a aprovechar el poder de esta habilidad olvidada para su negocio, el pitch puede ser un ingrediente secreto y ganador.

La fórmula vs la historia. ¿Cuál es mejor?

La narración siempre gana.

Los programas de MBA y los mentores a menudote enseñarán cómo crear su discurso. La fórmula suele ser:

Hola, soy NOMBRE. Mi empresa, NOMBRE, resuelve ESTE PROBLEMA, ayudando al PÚBLICO OBJETIVO a lograr EL OBJETIVO OBJETIVO.

Para mi startup, se veía así:

Hola, soy Kele y soy un actor, escritor y productor de triple golpe. Mi empresa, 3rd Culture Productions, es una productora de cine y televisión que resuelve el problema de la subrepresentación de grupos minoritarios africanos y de otro tipo en la industria del entretenimiento. Al crear historias de Botswana de calidad, auténticas y atractivas, estamos dando voz a nuestras comunidades marginadas y ayudando a la industria cinematográfica internacional a satisfacer la creciente demanda de diversidad e inclusión de los consumidores.

Puedo escupir este discurso de ascensor básico en menos de 30 segundos. Como que capta la atención del oyente desde el primer momento. Si tengo suerte, mantendrá su interés por más tiempo. Probablemente no los inspire a actuar.

Técnicamente, no tiene nada de malo, excepto que no evoca emoción y, por lo tanto, no impacta al oyente. Recordamos las cosas que nos importan, así que haz que se preocupen.

El enfoque de la narración lleva al oyente a un viaje. Les brinda una experiencia, como ver una película inolvidable que se ha destilado en menos de un minuto.

Sugerencia: si no se conmueve cuando lo dice, su público no se verá afectado cuando lo escuche. No les niegues esa experiencia.

El discurso formulado deja poco espacio para la curiosidad. Demasiados empresarios lo tratan como el plato principal en lugar de los aperitivos.

Es fundamental encontrar el equilibrio entre despertar el interés y la curiosidad suficientes y dejarlos con ganas de más. Tienes menos de 60 segundos, por lo que alternar esta delgada línea puede ser complicado.

Sugerencia: despierta suficiente curiosidad como para incitar al oyente a hacer más preguntas. No intentes anotar todos los puntos principales. El objetivo es que te inviten a volver a presentar tu idea con más tiempo y espacio para desarrollar la presentación.

¿Sabías que menos del 2% de las películas más importantes de los últimos años fueron producidas o dirigidas por mujeres y personas de color? ¿Porqué es eso? Porque no hay suficientes grupos minoritarios en posiciones de poder creando las historias. Como una inmigrante negra, mujer, que ha trabajado en Hollywood, encontré esto ridículo. Lo que es aún más loco es que las películas con reparto y equipos diversos obtienen los mayores ingresos de taquilla. Pero de alguna manera, a pesar de que las audiencias nos dicen su apetito por una mayor representación, la industria ha tardado en ponerse al día con la demanda de diversidad e inclusión. 3rd Culture Productions quiere producir historias africanas de calidad, auténticas y atractivas, para que las comunidades marginadas y olvidadas puedan tener voz en el mundo del espectáculo. Creemos que podemos obtener una parte de este pastel global de us$ 20 mil millones.

En la primera presentación, expliqué el problema y presenté mi negocio como la solución. En el segundo pitch, conté una historia: llevé al oyente a un viaje al expresar el problema como una gran agitación para los ejecutivos de la industria que no están capitalizando los ingresos de taquilla, para los espectadores que están cansados ​​de no hacerlo. contenido diverso, y para las comunidades minoritarias que son excluidas habitualmente en Hollywood.

Los inversores invierten primero en las personas y en segundo lugar en la empresa. Les estás vendiendo efectivamente tu persona y lo que le importa. Al mostrarles lo que considero personalmente inaceptable, los estoy persuadiendo sutilmente de que también sientan lo mismo.

En lugar de decir mi nombre y mi compañía, les mostré quién era yo y lo importante que era para la historia. Con demasiada frecuencia, tratamos de poner nuestra cara de “tómame en serio”, pensando que muestra profesionalismo.

Ser abierto, mostrarte como eres y vulnerable con tus sentimientos muestra pasión y determinación.

En resumen

La gente se conmueve con lo que te mueve.

Recuerda, si no se conmueve cuando dices tu pitch, tu audiencia no se verá afectada cuando lo escuche. Los inversores son humanos. La gente ama una buena historia personal como cualquier otra persona. No les niegues esa experiencia.

Reserva la habitación

Haz que tengan la curiosidad suficiente para hacer preguntas. Si te vas con un cheque, eso es una ventaja, no el objetivo. El objetivo es que te vuelvan a llamar

Kele Mogotsi – The Startup