por Melissa Angell – INC

Coches gratis, licencias y meet&greet con famosos son algunas de los novedosos beneficios que ofrecen las empresas para retener talentos.

Para algunas empresas, un sueldo más abultado no es la única forma de evitar que los empleados se vayan en medio de la Gran Dimisión que domina la post pandemia. ¿Qué más funciona? La paternidad.

No cabe duda que ofrecer una remuneración competitiva es importante para retener a los empleados, pero la pandemia también ha cambiado las prioridades de muchos trabajadores. Para conseguir que los empleados se queden, se pueden considerar algunos de los beneficios más inusuales que algunos empleadores ofrecen ahora a sus trabajadores.

Olvídese de las vacaciones adicionales, de los horarios flexibles, etc. Sin ningún orden en particular, esta es una lista de nueve beneficios inusuales que algunos empleadores están incorporando a sus beneficios.

1. Auriculares de realidad virtual

Llamada a todos los jugadores: si estás encaprichado con la realidad virtual, esta ventaja de Workato es para ti. La plataforma de automatización con sede en Mountain View, California, decidió recompensar a su equipo con sets de Oculus VR después de experimentar uno de sus mejores trimestres. También acababa de completar su ronda de financiación de serie D.

Dado que estos hitos tuvieron lugar durante la pandemia, la dirección de Workato reconoció que sería difícil conectarse en persona. Así pues, la tecnología de la realidad virtual se hizo presente. El director general de Workato, Vijay Tella, cuenta a Inc. que los sets de Oculus «parecían una gran opción para nuestros empleados porque les permitía romper la norma de la fatiga de Zoom y les animaba a tomarse descansos».

Algunos miembros del equipo utilizan sus sets Oculus para reuniones o ejercicios de formación de equipos, mientras que otros lo utilizan para jugar, como el ping pong virtual.

2. Dejar la paternidad

Por muy lindas que sean las mascotas, introducir un nuevo amigo peludo en tu vida puede sacudir tu rutina diaria. Las mascotas dan mucho trabajo, algo que la empresa Better Choice, con sede en Tampa, entiende.

La empresa de salud y bienestar para mascotas, denominada «permiso de paternidad», ofrece a sus trabajadores hasta tres días de tiempo libre remunerado para cuidar de una nueva mascota. Los empleados tienen derecho a esta prestación siempre que lleven 90 días en la empresa.

La empresa también reparte paquetes de productos para bebés peludos, que incluyen una mezcla de comida y golosinas, y hasta dos días consecutivos de duelo por la muerte de una mascota.

3. Festivales de música

Power Home Remodeling organiza un festival de música de tres días y un retiro para sus empleados en Cancún, y cubre casi todos los gastos, a excepción de los vuelos.

Entre los artistas que han encabezado el festival organizado por la empresa de remodelación residencial se encuentran The Killers, Kygo y Post Malone. El retiro ofrece un buffet de actividades, desde yoga hasta juegos de playa. También hay una instalación de arte y un salón de comidas.

Asher Raphael, codirector general de Power, cuenta que cuando concibió la idea con su socio hace unos 10 años, todos pensaban que era demasiado exagerada. «Nos mirábamos por encima del hombro», añade, «pero no había ningún adulto en la sala que nos dijera que no podíamos hacerlo, así que fuimos a por ello».

Aunque la empresa hizo un paréntesis en 2020 debido a la pandemia, el retiro volvió en 2021. A los empleados se les exigió que mostraran pruebas de Covid-19 negativas antes de partir hacia Cancún.

4. Comestibles a la carta

La empresa de productos ecológicos directos al consumidor, Public Goods, ofrece a sus trabajadores una membresía de por vida (un valor anual de 79 dólares) al catálogo en línea de la empresa, junto con un estipendio mensual de 50 dólares. Los trabajadores de esta empresa con sede en Nueva York pueden consultar una gran variedad de artículos en línea, como productos de cuidado personal, comestibles, suministros para el hogar, productos de CBD y mucho más. Además, todo llega directamente a la puerta de los empleados.

5. Hot Wheels

No es fácil comprar un vehículo nuevo hoy en día. Pero en Lendmark Financial Services, con sede en Lawrenceville (Georgia), algunos trabajadores de alto rendimiento no tendrán que enfrentarse a la carga de comprar su propio coche.

Hace aproximadamente tres años, Lendmark empezó a regalar coches a los directores de sucursal que alcanzaban sus índices de crecimiento. En su primer año, la empresa regaló un coche. El año pasado, entregó tres. Este año tiene previsto regalar dos. El regalo se transformó en una presentación virtual y se hizo en Zoom.

6. Al aire libre

La marca de pesca Catch Company, con sede en Chicago, anima a sus trabajadores a alejarse de sus escritorios y explorar la naturaleza ofreciendo «días al aire libre» pagados trimestralmente. La empresa también da a los trabajadores 100 dólares cada año para comprar equipos de pesca en su plataforma de comercio electrónico.

7. Dulces sueños

Dormir bien es importante, pero a veces no siempre es posible. Por eso, la empresa de colchones Mattress Firm, con sede en Houston, ofrece beneficios relacionados con el sueño, como el entrenamiento del sueño, disponible para sus asociados gracias a una asociación estratégica con SleepScore Labs. Los empleados de Mattress Firm también reciben descuentos cuando compran camas nuevas.

8. Un viaje gratis

Aunque muchos empleadores ofrecen algún tipo de plan de reembolso de matrícula, es más inusual que estos planes cubran la mayoría de los gastos asociados con el regreso a la escuela. Pero eso no será un problema para los que trabajan en Dollywood Parks & Resorts. La empresa con sede en Pigeon Forge, Tennessee, ha anunciado esta semana que cubrirá los costos de la matrícula, las tasas y los libros de los empleados que decidan ampliar su formación. El nuevo programa comienza el 24 de febrero.

9. Encuentros con famosos

¿Alguna vez has soñado con conocer a tu ídolo? Esta empresa lo tiene entre sus beneficios.

Los empleados de Hungry, una plataforma para chefs y servicios de entrega de comida, han tenido esa oportunidad, gracias a los eventos benéficos o promocionales que la empresa, con sede en Arlington (Virginia), organiza con sus inversores famosos.

Los empleados pueden incluso acabar en un anuncio u otra promoción con una estrella. Entre los famosos que han participado anteriormente se encuentran Kevin Hart, Usher y Todd Gurley; los tres son también inversores.