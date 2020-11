Las decisiones sobre el éxito vienen de pensamientos ganadores. Compartimos 8 frases de cambio de paradigma para impulsar tu pensamiento.

¿Tienes grandes metas que deseas alcanzar?

¿Sientes que estás quedándote atrás? ¿Temes que no tengas lo que se necesita?

Te han engañado con una mentira. El éxito está reservado para unos pocos escogidos.

La verdad es que … la gente normal que consistentemente toma decisiones ganadoras puede disfrutar de un éxito masivo.

¿Cómo tomas decisiones ganadoras?

Ellas vienen de pensamientos ganadores. Aquí hay 8 citas de cambio de paradigma para impulsar tu pensamiento.

1. No te rindas

“… si los miras de cerca, la mayoría de los éxitos de la noche a la mañana, tardaron mucho tiempo” — Steve Jobs

En su investigación, la Dra. Angela Duckworth encontró que Grit: “perseverancia y pasión por objetivos a largo plazo”, predijeron el éxito “mejor que cualquier otro predictor”.

Tiene sentido. Nadie que abandonó un objetivo lo logró.

Además, somos mucho más propensos a renunciar que a encontrar un obstáculo verdaderamente imbatible.

¿Qué podríamos lograr si simplemente no renunciamos?

2. Sea consistente

“Las personas exitosas son las que tienen hábitos exitosos” — Bryan Tracy

Cuando estás persiguiendo un gran objetivo, el tipo que lleva meses o años para lograr, tu mayor enemigo será la complacencia — dejando pasar los días sin ningún avance.

Prepárate para el progreso diario con hábitos productivos. En lugar de zambullirte por el todo cuando se te antoje, haz un poco cada día.

En un año, una persona que trabaje sólo 15 minutos diarios invertirá casi el doble de tiempo que alguien haciendo una sesión de dos horas cada dos semanas.

Las pequeñas victorias conducen a grandes resultados.

3. El fracaso es normal

“El éxito es la habilidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo” — Winston Churchill

Nos criaron para creer que algunas personas nacen para el éxito mientras que otras nacen para el fracaso. Pero la verdad es que todos nacimos para fracasar. Y las personas que aprenden a ganar con el fracaso, son las que llegan a disfrutar del éxito.

Hoy, Sir James Dyson tiene una fortuna neta estimada de $ 4,2 mil millones, pero cuando estaba tratando de inventar la aspiradora sin bolsa, sus primeros 5.126 prototipos fallaron en producir los resultados que quería.

Dyson aprendió de cada experimento, y en su intento 5,127, encontró el diseño que estaba buscando.

Las personas exitosas fracasan más porque intentan tanto como sea necesario. ¿Estás dispuesto a hacer lo mismo?

4. Ego retrasa el crecimiento

“No importa cuántas veces fallas. Sólo tienes que estar en lo correcto una vez y luego todo el mundo puede decirte que eres exitoso de la noche a la mañana” — Mark Cuban

Los inventores, innovadores, narradores y empresarios más grandes del mundo han seguido un camino similar.

Parecían increíblemente estúpidos hasta que parecieron increíblemente inteligentes.

Si quieres tener éxito más rápido, empieza a parecer estúpido.

Prueba cosas. Aprende cosas. El fracaso es la matrícula que usted paga para convertirse en un maestro.

Como canta Sanctus Real, “… entonces genial es solo cuán lejos tenemos que caer”.

5. Rechazar los límites imaginarios

“Todo lo que necesitas en esta vida es ignorancia y confianza, y entonces el éxito es seguro” — Mark Twain

De acuerdo con la ciencia de la autoeficacia, creer que puedes lograr una meta es un primer paso crucial para lograrla.

Todo el mundo tiene áreas de fuerza y ​​áreas de debilidad.

Tus debilidades no desaparecerán de la noche a la mañana, o tal vez nunca.

Pero la gente normal realiza cosas asombrosas a diario, a pesar de sus debilidades.

Comienza por creer que puedes.

6. Admite tus resultados

“Los mejores años de tu vida son aquellos en los que decides que tus problemas son tuyos. No culpes a tu madre, a la ecología o al presidente. Te das cuenta de que controlas tu propio destino”- Albert Ellis

Si te sientes atrapado por la carga de potencial insatisfecho, deja de esperar a ser rescatado y comienza a planear tu escape.

No esperes apoyo. Búscalo. No desees más talento. Cultívalo. No esperes una salida afortunada. Prepárate para aprovechar las ventanas de oportunidad que cada uno de nosotros recibe.

¿Lo controlamos todo? Absolutamente no.

Pero ¿cuánto controlamos?

Según mi matemática … menos de lo que nos gustaría y más de lo que pensamos.

7. Haz lo que amas

“El éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si amas lo que estás haciendo, tendrás éxito” — Herman Cain

Aunque Caín es una personalidad controversial, estoy de acuerdo de todo corazón con esa cita.

Ted Dekker es un novelista de la lista de bestsellers del New York Times que ha vendido más de 10 millones de copias. Pero sus primeros cinco libros no fueron publicados.

Escribir una novela es difícil. Ted lo hizo cinco veces sin nada que mostrar. Nadie lo habría culpado si hubiese renunciado. ¿Por qué no lo hizo?

Ted explica: “Escribir me da claridad”.

Si bien ningún trabajo es 100% divertido, para perseverar a través de los reveses y los fracasos, es necesario encontrar sentido en el trabajo, no sólo el resultado.

8. Vive con audacia

“La vida, o es una aventura atrevida o no es nada” — Hellen Keller

¿Por qué jugamos a todo lo seguro?

¿Qué estamos protegiendo?

La vida es corta. El orgullo es estúpido.

¿Trabajarás para lo que quieres esta semana, especialmente si te asusta?

¿Quieres ir más lejos?