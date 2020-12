El emprendedor es un ser humano común y corriente que presenta algunas características propias. Te contamos cuáles son.

1. Todo o Nada

El emprendedor se enfoca en su proyecto sabiendo que es aquello que le gusta y quiere hacer por lo que puede incluso dejar su empleo para dedicarse a su emprendimiento.

Muchos emprendedores trabajan en sus proyectos y simultáneamente trabajan para otras empresas, en lo personal no veo como tal un problema en esto, pero aquellos que trabajan para un tercero deben trabajar el doble si no quieren descuidar su proyecto, además el factor motivación juega un fuerte rol que no permite olvidar un proyecto fácilmente.

Pero también vale decir que debido a ese enfoque que usualmente tiene el emprendedor en sus planes de negocio, el emprendimiento se define en dedicarse de lleno al proyecto o con el tiempo arriesgarse a olvidarlo.

2. Sacrificios

Si investigas un poco sobre los salarios de los mas famosos emprendedores cuando estaban empezando te darás cuenta que ganaban bastante poco en comparación con lo que podrían ganar en un empleo común, sin embargo no era el dinero lo que los motivaba, sino lo que podrían llegar a ser por eso sacrificaban un poco las ganancias actuales por lo que podrían ganar después

3. Motivación oculta

Se sabe que gran parte de los emprendedores tienen altos niveles de motivación, pero no solo es la motivación de desarrollar proyectos de alto impacto, hay mas.

Recordemos a Edison, él fallo miles de veces en sus inventos, aun así cada vez aprendía una nueva forma de NO hacer las cosas, de manera que tarde o temprano iba a encontrar la forma de hacerlo correctamente.

En el emprendimiento no solo se trata de estar motivado en los aciertos, sino mantener esa motivación en los desaciertos también

4. Metidos en el juego

En el emprendimiento no solo se arriesga dinero, también se arriesga reputación.

Muchos desisten de hacer empresa por los altos riesgos de perder una inversión, hay otros que desisten por temor a cometer errores y perder reputación, pero solo los emprendedores que están metidos en el “Juego” y que saben que su emprendimiento es factible, viable y que se van a divertir hacen todo por hacer empresa

5. Triple perfil

Hay emprendedores de todas las estaturas, razas, nacionalidades y demás.

Pero hay algunos perfiles que posiblemente tengan todos los emprendedores, el perfil tecnico que se necesita para comprender el producto o servicio que se va a ofrecer, el perfil de conocimiento de mercado que se necesita para saber como vender, en donde, por que y para que; y por ultimo el perfil de conocimiento de sus clientes para saber a quien venderle y cuales son los gustos de ese cliente.

6. Paciencia

Si nunca has invertido en la bolsa de valores, hazlo para que sepas lo que es necesitar tener paciencia. Un inversionista o emprendedor necesita calmarse y analizar los resultados de su emprendimiento, si están cayendo las ventas no puedes desesperar porque seria peor, lo que hay que hacer es tomar decisiones estratégicas que conlleven a mejoras en los resultados

7. inteligencia financiera

Hay emprendedores que tan pronto la empresa produce algo de liquidez, inmediatamente se gastan los ingresos. Los emprendedores que realmente quieren que sus proyectos crezcan mas reinvierten y mantienen alguna parte de sus utilidades como ahorro

8. Determinacion

¿Conoces la historia de Howard Schultz o Anthony Fuller? ¿te suenan Starbucks o British Beer?

Schultz fue el fundador de esa famosa y reconocida cafetería llamada Starbucks, sus inicios no fueron fáciles, pero él tenia la convicción y determinación de hacer de una pequeña cafetería un monstruo multinacional con una propuesta de valor diferenciada que incluso en la actualidad no ha sido tan fácil de copiar.

Fuller fue el fundador de British Beer, la cerveza artesanal mas famosa en gran parte de Europa, cuando empezó con la empresa, no fue fácil, pero ahora es algo diferente. Lo que los caracteriza es la determinación de hacer las cosas bien

Ivan Carrizosa