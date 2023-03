por Niharikaa Kaur Sodhi* – The Startup

La autora encontró su fórmula para ser una writepreneur que gana dinero y comparte 6 maneras de que puedas hacerlo tú también

¿Cómo se puede vivir de la escritura?

Es una pregunta que me hacen a menudo cuando digo que soy escritora, pero en realidad no escribo libros ni trabajo como autónoma.

Así que permíteme enumerar todas las formas que conozco que pueden ayudarte a dedicarte a tiempo completo como writepreneur. O, como me gusta llamarlo, convertirte en un «empresario de la escritura», porque escribir hoy en día no se limita a ser un autor.

También mencionaré cómo puedes conseguirlo para darte una visión más profunda.

1. Autónomos

Es la forma más habitual de escribir y ganar dinero como writepreneur. Además, es un negocio secundario que puedes empezar de inmediato. Yo también dejé mi trabajo para trabajar como autónoma a tiempo completo. Pero no sabía que no me iba a gustar.

Dicho esto, a mucha gente le encanta.

Te dedicas a escribir y te pagan por ello. De 5 a 50 dólares o 500 dólares por un artículo de 1.000 palabras, tú decides cuánto dinero ganas.

A mí no me gustó porque me di cuenta de que me encanta escribir, pero no tanto para otros.

Cómo hacerlo:

Sigo recomendando entrar en Upwork y buscar trabajos. Josh Burns Tech es un YouTube informativo que me ayudó a conseguir mi primer trabajo aprendiendo a crear una propuesta única que te ayude a conseguir clientes.

Un consejo:

Ten preparado un catálogo de contenidos en un blog o en Google Drive. Es más fácil conseguir actuaciones cuando muestras tu trabajo.

2. Agencia de autónomos

Así es como se escala de autónomo. Porque:

No hay mucho que puedas escribir

Todavía quieres ganar más, ¿verdad?

Aquí es donde contratas escritores. Consigues trabajos y los delegas en otros escritores. De este modo, puedes ampliar tu negocio de freelance escribiendo más que si lo hicieras tú solo.

Aún no conozco otra forma de crecer como autónomo.

Cómo hacerlo:

Cuando consigas más trabajos de los que puedas encargarte, subcontrátalos y saca tajada. A lo mejor contratas a gente a tiempo parcial en tu nómina.

Un consejo:

No es fácil. Tratar con varios clientes, satisfacer sus demandas y asegurarte de que el trabajo es de primera es estresante y requiere mucho tiempo.

3. Creatorpreneur

Este es un término que he oído de Ali Abdaal que dice que alguien que crea y tiene un negocio fuera de él es un creatorpreneur.

Creo que soy un creatorpreneur porque vendo productos digitales, enseño un curso basado en cohortes y lancé un curso autodidacta hace unas semanas.

Me gusta porque es una mezcla de ingresos activos y pasivos y puedo hacer lo que realmente me gusta.

Cómo hacerlo:

Crea una audiencia en Internet y crea una lista de correo electrónico con herramientas gratuitas como Substack. A continuación, crea un producto basado en los problemas que experimenta tu audiencia.

El 100% de mis productos son el resultado de las preguntas que me hace la gente.

Un consejo:

Es un proceso muy largo, así que tómate uno o dos años como mínimo.

Piénsalo así: ¿por qué te compraría alguien algo a ti? La confianza y la credibilidad requieren tiempo.

4. Influencer

Ahora, espera antes de que te acobardes.

Un amigo mío trabaja como consultor en Bain & Company y tiene 35.000 seguidores en LinkedIn. Cada semana colabora con una marca por 300 dólares por post y gana 1.200 dólares al mes.

Una de esas publicaciones le lleva menos de 30 minutos escribirla.

1200 dólares por 2 horas de trabajo… no está mal, ¿verdad?

Ahora, él quiere crecer en su campo de trabajo por lo que no necesita pensar demasiado en la marca y el nicho, siempre y cuando resuene con él y su audiencia. Así que funciona bien.

Para alguien que lo hace a tiempo completo, querría pensar en ser relevante para no perder el respeto de su audiencia.

Cómo hacerlo:

Construye una audiencia en una plataforma (recomiendo LinkedIn para esto) y lánzate a las agencias de medios sociales para conseguir trabajos.

Un consejo:

Ten cuidado con las marcas que eliges. He rechazado trabajos por valor de miles de euros porque no me atraían y sé que mi público no se identificaría con ellos.

5. Enseñar

Digamos que eres un redactor autónomo que ha trabajado con grandes clientes del sector financiero y la gente tiene curiosidad por saber cómo llegar a ellos.

Siempre puedes enseñar eso en un curso de writepreneur a tu propio ritmo o basado en cohortes.

Yo enseño cómo ser un escritor constante utilizando sistemas sostenibles y sin «escribir todos los días».

Empecé porque la constancia es mi punto fuerte, pero también soy perezosa, así que ayudo a los estudiantes a crear procesos que no requieran tanto esfuerzo y se adapten bien a sus ajetreados estilos de vida.

El año pasado nos fue muy bien y todas las cohortes agotaron las plazas.

El fin de semana pasado lancé un curso pregrabado sobre cómo crecer en LinkedIn, porque crecí rápidamente, obtuve el premio Top Voice y mi contenido suele tener un buen rendimiento en la plataforma.

Cómo hacerlo:

¿Hay algo que se te da muy bien y que a los demás les cuesta? Entonces elige a un grupo de personas y enséñales gratis. Comprueba si lo que enseñas funciona y da resultados.

Si es así, pide opiniones y pon un precio.

Si quieres hacer un curso a tu ritmo, evalúa la demanda y ponlo en línea.

Un consejo:

Resuelve un problema que realmente exista. Algunas personas empiezan un curso pensando que es una fuente de ingresos. Pero si resuelves un problema que no existe o no lo resuelves bien, ¿por qué alguien iba a pagar?

6. A la antigua usanza

Esto es ser un writepreneur como se ha hecho siempre: escribiendo libros o escribiendo para revistas.

No hace falta que explique nada, ¿verdad?

Por último

No, no es demasiado tarde para empezar a escribir.

Me encanta cómo Internet ha abierto tantas oportunidades para que todo tipo de escritores crezcan y se ganen la vida escribiendo. O incluso, si no se ganan la vida, simplemente escribir y ser recompensados por el público.

No hay mejor sensación que hacer lo que te gusta y que te quieran por ello.

Espero que esto te inspire a pensar en tu camino de writepreneur.

Niharikaa Kaur Sodhi* 22x Top Writer | Linkedin Top Voice 2022. Ayudándote a vivir una vida sana y feliz a través de mis escritos. Side Hustler’s Checklist gratis: https://bit.ly/3rjgB4v