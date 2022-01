Derick David – Hickre School

Un emprendedor serial, mentor de más de 100 startups de Silicon Valley, cuenta las reglas no escritas del emprendedorismo

No todos los días conocemos a alguien cuya sabiduría se considera muy valiosa e inestimable. Sin embargo, resulta que conozco a uno. Hace unos días tuve la oportunidad de hablar con él y lo considero un mentor y consejero desde hace 3 años.

Él es una de las claves del éxito de la Escuela Hikre, pero también la forma en que se me ocurrió su idea en primer lugar. Su primera aventura fue a los 9 años, cuando él y su compañero de clase crearon una revista periodística.

Es Adriano Farano, un emprendedor en serie y pionero de Silicon Valley que fundó el Netflix del videoperiodismo, Watchup, que luego se vendió a Plex.

También es Knight Fellow en la Universidad de Stanford, emprendedor residente, asesor y mentor en StartX, y ha sido mentor de cientos de startups de estudiantes desde 2013.

En nuestra charla, he conseguido reunir ideas y lecciones que ha compartido gustosamente con nosotros. Sin más preámbulos, entremos en ellas.

La mayoría de las empresas de éxito están dirigidas por fundadores que se centran en el cliente

Cuando le preguntamos cuál es el consejo que daría a los novatos y a los aspirantes a emprendedores, dijo explícitamente que hay que hablar mucho con el cliente.

Adriano está construyendo ahora una startup de pan en París y dijo que ve a sus clientes todos los días en su tienda y panadería, por lo que le resulta fácil entablar una conversación con su gente.

¿Y cuando construyes un producto en el que todo está en línea? ¿Cómo lo hace?

La lección aquí es que cuando construyes algo que está completamente en línea, hay un punto ciego. Tienes que encontrar una forma de conectar con tu cliente o usuario.

Joshua Browder de DoNotPay también añade su comentario sobre estar centrado en el cliente, dijo en este tweet,

«Un problema sutil pero enorme que veo en las presentaciones.

En la diapositiva del problema, la startup está lanzando para resolver un problema en la sociedad en lugar de un problema para un cliente

Por ejemplo, «el X% de la gente no recicla». Eso puede ser cierto, pero ¿por qué debería importarle a un consumidor individual o a una organización?»

A lo que yo respondo,

«¿Por qué es tan difícil que la gente entienda que hay que centrarse en el cliente?»

Entonces, Joshua responde,

«Porque asumen que una startup es la solución a toda externalidad negativa»

Lo más importante: Habla con tu cliente: céntrate mucho en él

Además, se sabe que uno de los fundadores de Whatsapp y Linkedin trabajó en el servicio de atención al cliente antes de fundar sus respectivas empresas.

¿Qué decimos al respecto?

La ventaja número uno que tienes como startup sobre las grandes empresas es que tienes la velocidad y el tiempo para hablar con tus clientes y esto puede ser aprovechado como una ventaja competitiva.

Un pasatiempo puede ayudar a lidiar con el agotamiento y el estrés

Según un estudio de Harvard Business Review

El 25% de los empresarios se sienten moderadamente quemados y el 3% se sienten muy quemados.

El burnout es un estado de agotamiento emocional, físico y mental causado por un estrés excesivo y prolongado. Se produce cuando uno se siente abrumado, emocionalmente agotado e incapaz de satisfacer las demandas constantes.

¿Cómo se afronta? Algunos lo afrontan de la siguiente manera

Ir a una fiesta

Irse de vacaciones

Dormir toda la noche

Haciendo un trabajo íntimo con la pareja

Sin embargo, durante nuestra charla con Adriano, le preguntamos cuáles son sus formas de afrontar los múltiples altibajos o fracasos en su trayectoria empresarial.

Dijo que una cosa que le ha ayudado a lo largo de los años es su afición a hacer pan. Adriano está creando una empresa de pan, que es el resultado de su pasión desde hace una década.

Puedo comprobarlo, ya que yo también utilizo mi afición para hacer frente al estrés o al agotamiento, en mi caso, la escritura. También añade que tener una afición que puedas hacer cuando estás estresado o a punto de quemarte ayuda entre un 60% y un 70%.

Con una simple observación, la mayoría de los ejecutivos y empresarios de éxito tienen, de hecho, una afición. Algunos practican deportes, otros van a surfear a la playa y otros escuchan podcasts o tocan música.

La clave es que: Cuando estés quemado o estresado, dedícate a tu afición

Podemos cambiar el mundo, sin ser tontos

Frase del día:

Como en la naturaleza, hay ondas y energías que lo conectan todo, así ocurre en nuestras vidas. Puse energía y pasión en lo que hice y las cosas se desarrollaron casi por sí solas.

Hay un plan en la vida, hay que creerlo. El trabajo duro, la ambición y la tenacidad siempre se ven recompensados. Sobre todo si añades un toque de creatividad italiana.

Pero siempre que se respete la regla no escrita: «nada de tonterías»

Lo que significa que cambiemos el mundo, sí, pero sin ser «tontos» Adriano Farano

No todos los días te conmueve una simple cita. Hace poco más de un año, me topé con una cita de Adriano en Internet que se me quedó grabada hasta el día de hoy.

Y no, no es como esos tipos de citas cliché que se ven en Internet.

Cambiemos el mundo, sí, pero sin ser tontos.

A diferencia del arquetípico empresario de Silicon Valley al que le parece bien ser un tonto con la gente que le rodea, Adriano es un firme creyente de que se puede cambiar el mundo sin necesidad de ser un tonto.

Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Evan Spiegel y Elon Musk son conocidos por serlo, sin embargo, Adriano dice que el trabajo duro, la ambición y la tenacidad siempre dan sus frutos.

Lo más importante: Se puede cambiar el mundo, sin necesidad de ser un tonto.

Aspirar a ser el número uno en una cosa

Quizás uno de los errores que cometen la mayoría de las startups es que o bien no llegan a ser los mejores en una cosa o intentan ser los mejores en todo.

Cuando estaba en los primeros días de mi startup, le pedí a Adriano que programara una llamada rápida conmigo para pedirle su consejo o bendición para mi entonces recién fundada startup.

En nuestra llamada, me dijo repetidamente que trabajara para convertirme en la mejor cosa y que tenía que usar la velocidad para lograrlo.

Lo haría geográficamente o demográficamente, ambas cosas funcionarían.

Los sprints de 2 semanas también facilitarían el proceso y serían un marco muy necesario para hacerlo realidad.

Un ejemplo de este principio sería:

Facebook en sus inicios se convirtió en el mejor en Harvard Snapchat se convirtió en el mejor entre los estudiantes de secundaria de California DoNotPay fue el mejor Robo-abogado en Stanford Uber se convirtió en el mejor servicio de taxi en San Francisco

¿Puedes reconocer el patrón ahora? ¡Genial! Reflexiona sobre ello y aplícalo.

Lo más importante es que..: Encuentra tu nicho de mercado y conviértete en el mejor en él

La inteligencia de la calle te hará mejor emprendedor que el conocimiento de los libros

Restricciones.

¿Qué significa restricción por definición? – Una limitación o restricción.

Una de las cosas que me sorprendió en nuestra charla con Adriano y que también dio una expresión de asombro cuando la he escuchado es que la gente que tiene street smart tiende a tener más éxito empresarial que la gente que tiene más conocimiento de los libros.

¿Cómo es eso? Bueno, la razón es la limitación. La limitación o la restricción. Esto permite a un empresario hacer más y ser más creativo con su idea y su producto. Esto da lugar a un enfoque mucho mejor, que a su vez da lugar a una iteración más rápida y así sucesivamente.

Los traficantes de drogas, por ejemplo, tienden a tener mejores conocimientos empresariales que la gente que va a la escuela de negocios.

Fascinante, ¿verdad? Pero, ¿cómo es posible que eso ocurra?

Un detalle clave entre los narcotraficantes es que están muy centrados en el cliente, pero también porque saben cómo negociar y cómo vender lo que venden.

Además, a diferencia de la gente que tiene más conocimiento de los libros, no se ven frenados por la gran cantidad de información que tienen en la cabeza.

Estas son, en conjunto, las razones por las que las personas con inteligencia de la calle tienden a ser mejores empresarios que con inteligencia de los libros.

Lo más importante: Para ser mejor empresario, hay que estudiar la inteligencia de la calle.

Dar más de lo que se espera

Se dice que las habilidades blandas son las más importantes en nuestra sociedad, que evoluciona tan rápidamente. En la Escuela Hikre también decimos que las habilidades sociales son como el combustible de un coche. Sin ellas, el coche no funciona. Esto significa que no llegarás lejos si no das prioridad a las habilidades sociales.

Algunos pequeños detalles que he observado durante nuestra charla con Adriano son los siguientes

Llama a todo el mundo por su nombre (independientemente de si lo conoce o no)

Reconoce los errores y agradece mucho

Trata a todos por igual, es como si todos fueran como él

Cumple más de lo esperado (se aseguró de que todas las preguntas fueran respondidas al final de nuestro chat)

Envió un mensaje de seguimiento preguntando si todo había ido bien, y luego procedió a una llamada de seguimiento

Ahora bien, estas también se consideran habilidades interpersonales que entran dentro de la comunicación, el liderazgo, la proactividad, la validación y la adaptabilidad.

En el libro de Napeleon Hill, Piense y hágase rico, menciona que dar más de lo que se espera es la clave para tener una carrera exitosa. Esto puede dar lugar a que se pague más de lo que se necesita, pero también a una buena calidad de servicio.

No todo el mundo hará esto, por eso si lo haces, eso ya te hace diferente a la mayoría de la gente.

No sólo entregar más de lo que se espera, sino también otras habilidades blandas mencionadas anteriormente son importantes. Todo el mundo puede tener habilidades duras como ingeniería, idiomas, contabilidad, software, pero no todo el mundo tendrá habilidades blandas.

Lo más importante es que: Perfecciona tus habilidades interpersonales y ofrece más de lo que se espera de ti.

Reflexiones finales

Esto es lo que aprendí de nuestra charla con Adriano Farano, que comenzó su primera empresa a los 9 años y que vendió con éxito una de sus empresas en Silicon Valley.