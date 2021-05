Los deportes no son para todos. Sin embargo, hay poco debate sobre el hecho de que pueden enseñarnos lecciones muy valiosas.

Esta es una de las razones por las que muchos, en última instancia, compiten y / o ven deportes, no solo por la actividad, sino para aprender ciertas cosas de ellos.

Los deportes tienen mucho que enseñar, particularmente cuando se trata de ciertas prácticas comerciales y de liderazgo.

En términos generales, los deportes en realidad tienen bastantes paralelismos con el espíritu empresarial. Pueden enseñarnos sobre la gestión de equipos, desarrollar la responsabilidad, afrontar el fracaso y luchar por el éxito. Y dentro de estas nociones amplias, hay algunas lecciones bastante específicas e importantes que el empresario moderno puede aprender al prestar atención a los deportes.

El valor de la comunicación

La comunicación es de vital importancia en todo tipo de negocios en el mundo. Ya sea que estemos hablando de relaciones dentro de un equipo, de empleador a empleado, de trabajador a cliente o cualquier otra cosa, nada funcionará sin problemas si la comunicación no es clara, completa y en el momento adecuado.

Esto es algo que se puede aprender en varias etapas de la vida y de diversas fuentes, pero puede que no haya nada que lo ejemplifique mejor que los deportes.

La próxima vez que veas un partido universitario o profesional de algún tipo, trata de tomar nota específica de cómo los entrenadores y los jugadores se comunican entre sí. Salvo una disparidad de talento significativa, casi siempre verás que el equipo que se comunica más notablemente se ejecuta mejor.

La pasión impulsa el éxito

Nunca ha sido un secreto que la pasión puede impulsar un buen desempeño en los deportes. No hablamos tanto sobre el impacto que puede tener en el liderazgo.

Esto es algo que se menciona en “The Captain Class” (La clase del capitán), que es uno de los libros más interesantes sobre filosofías deportivas y empresariales que se han publicado en los últimos años. Correctamente llamado “maravillosamente extraño y absorbente” en una revisión, el libro se sumerge en las cualidades que han poseído algunos de los mejores líderes de equipo en la

historia del deporte. Y aunque no se identifica “pasión” como palabra, hay una cualidad obstinada, decidida e implacable en los líderes que se perfilan en las páginas del libro. Es una fuerte evidencia, respaldada a veces por estudios psicológicos, de que un cierto fuego o pasión puede hacer que un líder sea más efectivo, incluso si no siempre se muestra de la manera que uno esperaría.

Cómo identificar a un ganador

Hay algo en la simplicidad de una gran carrera de caballos que atrae incluso a los no fanáticos en ocasiones. Se trata solo de unos pocos caballos, y cuál superará a los demás. Deportes como estos, en los que la competencia es sencilla, pueden, con el tiempo, darte una idea de qué competidores prevalecerán. Eso no quiere decir que sea una ciencia, sin embargo, la mayoría de los fanáticos de las carreras de caballos y los deportes argumentarán que se puede obtener una especie de sentido innato de quién está listo para triunfar y quién no.

La naturaleza fugaz del fracaso

Una de las cosas más notables que puedes ver en el mundo de los deportes es un partido de tenis que va y viene, no solo a través de la red, sino en términos de quién está en la cima. Un jugador puede tener una serie de jugadas desastrosas, golpear la pelota en la red, lanzarla mal contra la multitud y, finalmente, gritar o romper una raqueta con frustración. El mismo jugador, con bastante frecuencia, se recuperará minutos después, jugará algunos puntos espectaculares y volverá a la cima en el partido. Por supuesto, el escenario opuesto también puede ocurrir ocasionalmente; cualquier jugador que esté luchando es capaz de simplemente

desaparecer en un partido. Sin embargo, la lección es que un solo fracaso no tiene por qué convertirse en un fracaso completo. Esto se evidencia en todos los deportes, pero es particularmente claro en el tenis. Puedes aprender observando que, si realmente te enseñas a ti mismo a dejar ir las cosas que han salido mal, puedes cambiar las cosas rápidamente.

El poder de la excelencia

Esto suena tonto al principio, porque, por supuesto, todo emprendedor se esfuerza por alcanzar la excelencia en algún momento, en algún nivel. Sin embargo, el punto tiene más matices y proviene de uno de los entrenadores más exitosos en la historia del deporte. Mike Krzyzewski, quien entrena el equipo de baloncesto universitario de Duke y anteriormente dirigió el equipo nacional de Estados

Unidos. Dice Mike Krzyzewski, “mi hambre no es por el éxito, es por la excelencia”. Es un recordatorio de que no solo en los negocios, sino en todo tipo de actividades, si tu objetivo es simplemente tener éxito o ganar dinero, es menos probable que lo logres. Una vez que empieces a pensar en las cosas de esta manera, lo notarás en todas partes en los deportes. Los atletas y equipos que

perfeccionan su oficio (Roger Federer en el tenis, los New England Patriots en el fútbol, ​​los Golden State Warriors en el baloncesto) nunca parecen estar particularmente preocupados por los resultados. Hay una especie de paz en la idea de que lograr la excelencia es realmente lo que buscan y es el verdadero triunfo para ellos.