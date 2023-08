Por Mark Vassilevskiy – The Startups

¿Empezar un negocio? Eso es una aventura. ¿Pero ampliar tu startup? Eso es arte. La ampliación no es solo cuestión de tamaño, sino de fuerza y sostenibilidad.

Después de crear un producto que la gente realmente quiere, llega un momento en el que tienes que cambiar tus pensamientos anteriores, pensar en grande y escalar de forma más inteligente.

Es como agarrar tu barca casera y convertirla en un barco listo para conquistar los océanos. Sin duda, no es la tarea más fácil, pero al mismo tiempo es muy emocionante.

Con las estrategias adecuadas, tu startup puede crecer más rápido y de forma más eficiente, para que puedas poner en marcha tu barco de la forma más eficaz.

En este artículo, entenderemos cómo llevar tu startup a un nuevo nivel manteniéndote fiel a su esencia.

1. La magia del pensamiento modular

Escalar no consiste solo en crecer, sino en hacerlo de forma inteligente.

En mi opinión, no tiene sentido hacer algo sin ninguna estrategia o algo que no pueda mejorarse con el tiempo.

No hay que limitarse a crecer; hay que tener una visión de cómo hacerlo.

Sería muy difícil entender qué hacer después de conseguir algo si no tienes un sistema y un plan para tu enfoque.

Cada día surgen nuevos problemas, y la mayoría de ellos necesitan soluciones excepcionales. Por eso debe implantar el pensamiento modular en la administración de tu empresa.

Empieza por desglosar los procesos. No podrías comerte todo el pastel de una vez, primero tienes que dedicar un poco de tiempo y esfuerzo a cortarlo varias veces.

El mismo principio funciona con las startups. No tengas miedo de los problemas, son las barreras en tu camino, pero ¿quién dijo que no podemos romperlas?

Hay infinitas soluciones para cada problema, pero la primera es dividirlo en trozos más pequeños. Quitando uno a uno los ladrillos del muro conseguiremos por fin estrellarlo.

En pocas palabras, se centra en diseñar y organizar estos problemas de forma que puedan entenderse y resolverse fácilmente. Este enfoque te da mucha adaptabilidad, por lo que puedes elegir entre muchas opciones.

Por cierto, también puede ayudarte en la vida. Cuando veas un gran objetivo y no sepas cómo conseguirlo, solo tienes que dividirlo en otros más pequeños. Dando pequeños pasos, llegarás al lugar adecuado.

No importa lo grande y aterrador que sea el problema, siempre se puede dividir en algo más pequeño y menos aterrador.

Incorpora la magia del pensamiento modular a tu flujo de trabajo y verás con qué facilidad se resuelven todos tus problemas.

2. Invertir en las personas, no solo en las herramientas

Ese fue mi error al principio. No dediqué suficiente tiempo a mi equipo y a la funcionalidad de todo el proceso.

Estaba obsesionado con encontrar las mejores herramientas y las mejores estrategias de productividad. Estuve viendo cientos de vídeos y leyendo un montón de artículos que describían cada nueva herramienta.

Sin embargo, la verdad es que pasé más tiempo ocupándome de esas herramientas que del proceso en sí.

Incluso el software más elegante no servirá de nada si tu equipo no está a bordo.

No es necesario que dediques la mitad del día a elegir qué herramienta es mejor para el marketing por correo electrónico, basta con que tomes lo que funciona para los demás y te centres en cosas más importantes.

Las herramientas se han inventado para ayudarte a hacer tu trabajo más eficiente, no para quitarte todo tu tiempo.

Y créeme, probablemente no serías capaz de encontrar la mejor herramienta, aunque tuvieras todo el tiempo del mundo. La decisión de utilizar una plataforma, software o aplicación específica es tan compleja y subjetiva que es imposible encontrar la perfecta.

Es mucho mejor dar prioridad al crecimiento del equipo, la formación y la cultura.

No estoy diciendo que tengas que olvidarte de todas las nuevas tecnologías y aplicaciones que salgan, simplemente no hay que darle tanta importancia. Como he mencionado, tienen que ayudarte y no quitarte toda tu atención.

En tu tiempo libre, ¡no dudes en echar un vistazo a algunas de ellas e incluso puede que implementes alguna de inmediato!

3. Aprovechar los bucles de retroalimentación de los clientes

Tus clientes son tu brújula. Puedes utilizarlos para ir en la dirección correcta y llegar cada vez más lejos con el tiempo.

Cuanto más mires tu brújula, más seguro estarás de la dirección actual. Y no hay nada más importante que escalar en la dirección correcta, en lugar de simplemente escalar.

No hay nada raro si tropiezas y te tuerces el tobillo. Todos cometemos errores; son los negocios, es la vida.

Así que, para crear este mítico bucle de feedback del cliente, tienes que idear una forma creativa de recopilar información de tus usuarios. Puede ser simplemente un formulario de Google con varias preguntas o incluso una llamada Zoom 1-a-1 con tus clientes.

Dedicar tiempo a recopilar opiniones es tan importante como crear el propio producto. Nunca subestimes esta parte, especialmente si eres una pequeña startup que quiere alcanzar cimas cada vez más altas.

Además, después de obtener la información, tienes que encontrar la forma de analizarla. Hay montones de guías y plantillas sobre cómo hacerlo bien. Es bastante crucial si no quieres flotar en el océano de incertidumbres y gilipolleces sin categorizar.

Todo debe estar sistematizado y automatizado, te llevará una cantidad de tiempo considerable al principio, pero lo agradecerás en el futuro.

Por supuesto, es bastante inútil recoger el feedback de tus usuarios si no estás implementando lo que ellos quieren. Hay que actuar.

Debería ser un bucle sin fin de recogida de opiniones e implementación de nuevas funciones. Un concepto bastante simple, pero la mayoría de las pequeñas startups no lo entienden.

4. Diversificar las fuentes de ingresos

¿Tu startup solo dependes de una fuente de ingresos? Es hora de explorar nuevos territorios.

Es una vieja filosofía obtener ingresos de una sola fuente y de un solo producto. Aunque algunas empresas se especialicen en un producto o servicio concreto, siguen produciendo algo más.

Tomemos el ejemplo de Apple. El dispositivo más popular de Apple en este momento es, por supuesto, el iPhone. Sin embargo, siguen fabricando un montón de otros productos, accesorios y algunas cosas inútiles de las que nadie ha oído hablar.

Apple no es la única. Incluso algunas empresas muy centradas siguen creando algo más aparte de su producto principal.

Cuando empiezas a diversificar, estás dando varias opciones a tus clientes. Estás ampliando tu nicho y haciéndolo más placentero para más gente.

Piensa en upselling, cross-selling y nuevas líneas de productos.

Tampoco tienes que obtener muchos beneficios de tu producto principal. A veces incluso puedes perder dinero con él. Te lo explico.

Es una estrategia bastante sabia que no muchas empresas utilizan. El concepto es sencillo, pierdes dinero con un producto ancla, pero obtienes beneficios con los adicionales.

El coste de producción de una hamburguesa puede ser superior al precio de venta, por lo que pierdes dinero. Pero puedes ofrecer patatas fritas, salsas, bebidas, etc. Cada uno de estos productos adicionales tiene un margen elevado. Y lo mágico es que la mayoría de tus clientes probablemente comprarán al menos alguno de ellos. (Porque nadie quiere comerse una hamburguesa sin nada más).

Xbox Series S también es un gran ejemplo. Como sabemos, es bastante barata, y el coste del hardware es casi superior al precio de venta. Sin embargo, después de comprarla, puedes adquirir una suscripción con cientos de juegos. Microsoft perdió dinero con el hardware, pero obtuvo beneficios con el software.

En resumen, cuando se empieza, es crucial centrarse en un solo producto. Pero cuando estás escalando, es un juego absolutamente diferente con reglas distintas. ¡Produce más y diversifica!

Reflexiones finales

La ampliación de tu startup no es el proceso más fácil, pero al mismo tiempo es realmente emocionante. Algunas de las reglas anteriores para crear una startup desde cero no funcionan y hay que idear formas extraordinarias de crecer, conseguir logros e innovar.

Recuerda que los negocios son como una guerra, siempre tienes que ser mejor que tus enemigos y ser más creativo.

En conclusión, quiero que pienses realmente en estas 4 reglas bastante fáciles, pero duras al mismo tiempo.