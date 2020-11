Consejos para ahorrar y no morir en el intento

1. ESTABLECE UN AHORRO FIJO

La constancia es la clave. Para ello, define un monto fijo de ahorro, sea diario, semanal o mensual. La cantidad la estimarás según tu holgura financiera: evalúa cuánto gastas y cuáles son tus ingresos. Sacrifica los gastos innecesarios y establece una cifra de ahorro. Si, por ejemplo, decides guardar $ 100 por día, en un mes tendrás $ 3.000 y, en un año, $ 36.000. Considera este monto fijo como un gasto que no puedes evitar. Ojo: no ahorrarás el doble el período siguiente si éste no lo hiciste. Esa es una gran mentira.

2. PONTE UNA META

Lo mejor es saber dónde está la otra orilla del río. Establece un objetivo de ahorro: vacaciones familiares, educación de los hijos, estudiar una maestría, comprar esa bicicleta que trae loco… Es importante que definas qué quieres y en cuánto tiempo lo necesitas. De esta forma sabrás cuánto necesitas ahorrar para llegar a la meta. Puedes iniciar con objetivos sencillos y cortos (comprar un nuevo televisor en seis meses), para luego incursionar en proyectos de largo alcance y mayor inversión (el pie de una camioneta o una casa de veraneo).

3. ALÉJATE DEL CAJERO AUTOMÁTICO

Controla tus impulsos de ir a sacar dinero del cajero a cada momento. Estudia tu nivel de gastos semanales de efectivo, presupuesta los pagos y haz, por ejemplo, sólo uno o dos retiros en ese período. Programa tus gastos diarios y, ojalá, lleva efectivo suficiente para ello, pero no mucho más (para una verdadera emergencia carga tu tarjeta de crédito o débito). Esto te ayudará a gastar menos y a pagar menos comisiones bancarias por retiros.

4. SIGUE PAGANDO

Si ya terminaste de pagar tu auto o el préstamo que utilizaste para salir de vacaciones, ¡sigue pagándolo! La única diferencia es que esta vez, en vez de enviar el dinero directo a tu acreedor, lo depositarás en tu cuenta de ahorro. Lo más importante es evitar que ese dinero que ya no destinarás al pago de una deuda quede libre en tu cuenta. Si eso pasa, seguro encontrarás en qué gastarlo. Y eso pasará más rápido de lo que imaginas.