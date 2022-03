por Entreprenuria

15 negocios que puedes empezar sin dinero o con muy poco dinero y compartimos ejemplos de personas que trabajaron con estos modelos para tener éxito.

Empezar un negocio es un proceso muy pesado, sobre todo si no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Más aún, si estás empezando y no tienes suficiente respaldo para darte ese empujón inicial.

Antes de empezar con la lista, queremos transmitir un punto que nos parece increíblemente valioso.

Lo que hace que un negocio tenga éxito no es el dinero que se invierte, sino el tiempo y el esfuerzo que dedican las personas que SON el negocio.

Al principio… no vas a tener una locura de dinero para tirar, así que tendrás que ser creativo y darlo todo si quieres tener éxito.

El dinero sólo acelera las cosas; y si lo tienes, asegúrate de usarlo, pero no esperes simplemente tirar el dinero a los problemas y hacer que desaparezcan.

El objetivo aquí es que al final de este artículo tengas al menos un par de ideas de negocios que puedas iniciar y hacer crecer, así como algunos recursos para hacer que eso suceda.

Dicho esto, aquí hay 15 negocios que puedes empezar por poco dinero o incluso gratis con ejemplos de personas que trabajaron con estos modelos para tener éxito.

1. Promocionar una idea loca y conseguir que la gente te respalde

Sea cual sea el negocio que vayas a emprender, tendrás que ser capaz de promocionarlo y atraer a los clientes. Cuanto mejor sea tu producto, más fácil será su comercialización.

La parte interesante es… que incluso si el producto no es tan increíble, podrías conseguir esas ventas si tu historia es lo suficientemente buena y el cliente ve valor en la adquisición. La gente precomprará tu producto incluso antes de que exista.

El primer ejemplo que me viene a la mente es el de Cards Against Humanity, que es un éxito masivo en uno de los espacios más competitivos: los juegos de mesa. Empezaron con una idea de un juego de cartas para gente horrible, lo pusieron en kickstarter con el objetivo de recaudar 4000 dólares para imprimir su primera edición. La gente se interesó y recaudaron más. Dos años más tarde habían generado 25 millones de dólares en ingresos y a día de hoy es uno de los juegos de cartas más vendidos.

¿Cómo sucedió todo esto?

Dominando el arte de contar historias y el marketing. Han conseguido mantener el protagonismo del producto a través de innovadoras campañas de marketing como: vender a la gente una caja etiquetada como mierda por 6 dólares cada una, que contenía literalmente caca de toro o comprar un terreno en la frontera con México para que Trump no pueda construir su muro.

Btw: ganaron 180.000 dólares vendiendo las cajas de caca, a pesar de que dejaron claro a todo el mundo que se entregarían heces.

Pet rock es otro ejemplo increíble que hemos tocado, haciendo más de 15 millones de dólares en 6 meses y vendiendo los derechos por una cantidad genial al final.

Si sabes contar una historia, tu vida será mucho más fácil.

2. Crear contenido específico para la gente en Patreon

La gente está dispuesta a contribuir a tus esfuerzos de crear contenido de calidad o poner el trabajo para ellos y entregarlo de una manera fácil de consumir. No importa cuál sea tu habilidad, basta con tener 1000 fieles seguidores dispuestos a pagarte 5 dólares al mes para que puedas mantenerte y dedicarte a tu oficio.

Esto ha demostrado ser una excelente alternativa para la gente en YouTube.

Por ejemplo, (en YouTube) hay 3 personas que están haciendo más de medio millón de dólares de Patreon porque sus seguidores desean que sigan haciendo lo que están haciendo.

PhillyD – Ha sido nuestra fuente de noticias desde hace años. El apoyo de sus seguidores le permite seguir siendo independiente y no estar limitado por las reglas de las agencias de noticias tradicionales.

Sam Harris – Neurocientífico, filósofo y defensor del progreso científico en detrimento de la religión, ha conseguido un gran número de seguidores que apoyan sus charlas y su esfuerzo por difundir su enfoque de estos temas.

Por último, uno de nuestros canales favoritos en YouTube

-Kurgesagt-In a nutshell – hace vídeos animados increíblemente geniales sobre temas relacionados con la ciencia, desglosando temas como, la vida extraterrestre, los agujeros negros y la inmortalidad en formatos fáciles de seguir.

Si la gente cree que lo que haces es valioso, lo apoyarán con sus billeteras.

3. Crear una marca de cosméticos

Estamos viviendo la edad de oro de las empresas de cosméticos. Nunca ha sido tan fácil crear tu propia marca de maquillaje. Puede que la competencia sea feroz, pero la recompensa sigue estando ahí.

Una de las personas más notables que pasó de la nada a ser multimillonaria gracias al maquillaje es Jeffree Star.

Tras el fracaso de su carrera musical, tomó los 4.000 dólares que le quedaban y fabricó una pequeña tirada de brillos de labios que vendió en su canal de YouTube. Una vez que se agotaron, recogió los beneficios y volvió a hacerlo. 4 años más tarde, está haciendo una fortuna.

Los cosméticos Jeffree Star están generando entre 100 y 150 millones de dólares al año ahora mismo, y la tendencia de crecimiento sigue ahí.

El objetivo aquí es encontrar un establecimiento que pueda elaborar el producto por ti para que puedas centrar tu tiempo en la comercialización del mismo. Es uno de los modelos de negocio más emocionantes de nuestra época.

Kylie Jenner, aprovechó la fama de su familia y este modelo para convertirse en multimillonaria de productos de maquillaje. En el número 10 de esta lista entraremos en detalle sobre el drop-shipping y la marca blanca.

04. Creación de cursos

Independientemente de lo que hagas, es probable que tengas algún conocimiento que sea valioso para otra persona. ¿Por qué no estructurarlo de manera que otras personas puedan aprender esa habilidad específica? La gente pagaría con gusto por una solución a un problema o por adquirir una nueva habilidad.

Los cursos en línea son el futuro de la educación, o al menos una parte muy importante de ese futuro. Nosotros mismos hemos aprendido más cosas prácticas de los vídeos y cursos de YouTube que de la escuela.

Hay muchas plataformas en línea que te permiten crear y vender tu propio curso. Si das un paso más allá, acabas teniendo una empresa de e-learning. Hay dos ejemplos que nos vienen rápidamente a la mente cuando pensamos en este espacio.

El primero es Lynda. No sé cuántos de ustedes están familiarizados con la plataforma, pero todo comenzó a mediados de los años 90 cuando la fundadora, Lynda Weinman, quería una mejor manera de enseñar a sus estudiantes de arte, así que comenzó a grabar sus lecciones para no tener que hacer un trabajo repetitivo.

A partir de 2013, Lynda generó más de 100 millones de dólares en ingresos y a finales de 2015 vendió la compañía a LinkedIn por 1,5 mil millones de dólares. Ella dijo en broma: «Fue un éxito de 20 años de la noche a la mañana»

Una historia muy similar la puedes encontrar en PluralSight, que a principios de 2018 salió a bolsa con una valoración de 1.700 millones de dólares.

05. Crear un blog y construir una audiencia

Este ha sido el modelo que hemos utilizado para construir nuestra propia empresa. Todo comienza con un nombre de dominio, luego el alojamiento y ya está en marcha.

Hoy en día, hay incluso opciones gratuitas para construir este tipo de proceso, pero si te lo tomas en serio, puedes al menos gastar unos cuantos dólares en conseguir un dominio .com adecuado.

Esto es probablemente lo primero que recomendamos a las personas que están empezando. Crea un blog y crea una audiencia. Es la formación más valiosa que puedes recibir en tus comienzos, porque te obligará a aprender muchas habilidades útiles, como por ejemplo, cómo crear una marca, cómo promocionar, cómo ser coherente en tu mensaje, cómo dirigir el tráfico seguido de, cómo monetizar y cómo construir el negocio.

Todo comienza con el primer paso. Lugares como Instagram y Facebook también te permiten construir en su plataforma, pero en nuestra experiencia, siempre es mejor que seas el dueño de tu plataforma. De lo contrario, un pequeño cambio en el algoritmo, que está fuera de su control, puede tener consecuencias nefastas para su negocio.

6. Planificador de eventos o vacaciones

Bien… tienes tu sitio web, pero ¿Qué ofreces exactamente? Tu sitio sirve como punto central para que la gente encuentre quién eres y qué ofreces.

Vivimos en un mundo muy ocupado y la gente subcontrata cualquier cosa que se le ocurra. Averigua qué es lo que la gente no está dispuesta a hacer por sí misma o simplemente no puede hacer tan bien y ya tienes un negocio.

Hemos identificado 2 empresas que básicamente hacen lo mismo en diferentes geografías y que tú puedes hacer en tu propio país si quieres.

Yes Girls en Estados Unidos y Proposers en el Reino Unido. Básicamente, crean la propuesta perfecta para ti. Se encargan de buscar el restaurante, las flores y la música para conseguir el momento perfecto.

El motivo por el que nos encanta lo que han hecho es porque han identificado un problema: los hombres que no son del tipo romántico o no tienen suficiente tiempo en sus manos para planificar algo así. Por un par de cientos de dólares pueden hacer que un profesional se encargue de ello. Y actualmente están haciendo un gran negocio al estar totalmente reservados para el año siguiente, lo que significa que la demanda sigue ahí y no es de extrañar. Hemos visto un aumento de los servicios que organizan despedidas de soltero y soltera por la misma razón: La gente no tiene tiempo ni conocimientos para organizarla por sí misma.

Las agencias de viajes son una cosa del pasado que murió con el auge de Internet, pero un nuevo tipo de servicio se ha abierto paso en la cultura, el de los servicios de conserjería privada. Básicamente, alguien se sentará o hablará por Skype contigo sobre cómo serán sus vacaciones soñadas y se las arreglará para que se ajusten a su presupuesto: desde las actividades hasta los billetes y los hoteles, simplemente se subcontrata a otra persona para que se ocupe de estas cosas.

El mismo modelo puede repetirse numerosas veces para diferentes necesidades y geografías. Diviértete descubriendo cómo hacer que funcione para ti.

7. Publica tu propio libro

Si tienes una historia o una idea para un libro que otros podrían encontrar digna de ser leída, eres un individuo afortunado. Nunca ha habido un mejor momento para hacer llegar tu nuevo libro a la gente.

Durante años, tenías que conseguir un agente, una agencia que te acogiera y hacer una gira de prensa y una campaña publicitaria para que la gente te conociera.

Hoy en día, basta con escribirlo y publicarlo en Internet. Amazon ha facilitado enormemente la autopublicación de las obras.

Sólo tienes que escribirlo y venderlo como libro electrónico. Ni siquiera hace falta imprimir nada.

Un ejemplo perfecto es la escritora E. L. James. Sus libros fueron rechazados por múltiples agencias por ser de escritura mediocre, así que decidió autopublicarlos como libros electrónicos e imprimirlos bajo demanda. El título es 50 sombras de Grey. Un par de años después, sus libros son un fenómeno mundial, con más de 125 millones de copias vendidas y una serie de películas que ganan más de mil millones de dólares.

Tienes las herramientas para lograrlo, sólo es cuestión de ponerte a trabajar y destacar entre la multitud.

8. Dar clases particulares a niños

Si quieres ganar dinero rápidamente, dar clases particulares a niños es probablemente tu mejor opción. Los padres están dispuestos a gastar más para asegurarse de que sus hijos van un paso por delante.

Si eres muy joven y el resto de las ideas de negocio mencionadas en este artículo están un poco fuera de tu alcance, esta es probablemente tu mejor apuesta para conseguir algo de dinero en tu camino. Se trata de ser creativo y averiguar por qué está dispuesta a pagar la gente.

Una de las cosas más interesantes que encontramos en este espacio es que los padres están pagando 20 dólares por hora para que los tutores mejoren a sus hijos en Fortnite.

Sí, ¡has oído bien!

La cultura es algo realmente interesante que está cambiando constantemente. Con los eSports siendo una tendencia masiva en los últimos años y las universidades incluso ofreciendo becas para jugadores de esports, dar clases particulares a tu hijo para que juegue a videojuegos no es una idea tan escandalosa como podría parecer.

Los padres leen titulares sobre Ninja ganando medio millón de dólares al mes con el streaming y quieren que sus hijos exploren opciones alternativas, así que están dispuestos a tirar un par de cientos de dólares por ahí para ver qué pasa.

9. Freelance de sus habilidades

Trabajar como autónomo es una forma estupenda de empezar a adquirir experiencia y, con el tiempo, pasar a crear un negocio a partir de ella o conseguir un trabajo que realmente te guste. A veces puedes hacer ambas cosas.

Las opciones de freelance más populares son: el diseño web, la escritura, la edición, la programación e incluso cosas locas sólo por diversión.

No hay nada como ganar los primeros dólares con un servicio que has prestado para que entiendas lo que hay que hacer para que esto crezca hasta convertirse en una empresa real. Así es como empiezan la mayoría de las agencias de publicidad, con un par de freelancers que se unen y forman un negocio.

Freelancer y Upwork son actualmente las plataformas más populares.

10. Dropshipping en su propia tienda online

El Dropshipping es una cosa hermosa, porque puedes hacer dinero sin hacer ningún tipo de trabajo pesado.

Entonces, ¿Cómo funciona esto? Antes mencionamos el imperio de cosméticos de Kylie Jenner, así que seguiremos con eso.

Ella encontró un proveedor que se encarga de todo, desde la producción, el envasado y la entrega.

Lo siguiente es que su equipo le montó una tienda online en la que se enumeran todos sus productos. Su único trabajo es promocionar el sitio web y dichos productos. Cuando llega un pedido, se envía directamente al proveedor, que lo realiza en nombre de Kylie. Su empresa se queda con el dinero de la venta y a final de mes paga una fracción de esa cantidad al proveedor. Todo lo demás se lo queda ella.

Así es como se construye una empresa de mil millones de dólares con sólo 14 personas en su equipo. El resto lo subcontratas.

Lo increíble es que puedes crear una tienda online en minutos y luego utilizar tus cuentas de redes sociales para promocionarla.

Una de las personas más exitosas en este espacio es Gretta van Riel que construyó 5 negocios multimillonarios en 5 años usando exactamente este modelo. Ella es la que hizo de SkinnyMe Tea una empresa de un millón de dólares en 6 meses, empezando con sólo 24 dólares en el banco. Su segundo negocio hizo 1 millón de dólares en 1 día cuando se lanzó.

Todo comienza con una tienda en línea.

11. Co-anfitrión de Airbnb

¡Nos encanta Airbnb! Lo utilizamos cuando viajamos y nos encanta la forma en que la empresa está creciendo.

La principal forma de ganar dinero de Airbnb es alquilando tu espacio, de forma muy parecida a como lo haría un hotel. Pero hay otro enfoque para esto.

Manteniendo el enfoque que mencionamos en el número 6 de esta lista, hay personas que no tienen tiempo para hacerlo y buscan subcontratar a otra persona.

Ahí es donde entra en juego el Co-Host. Puedes alquilar activamente los locales de otras personas y quedarte con una gran parte del importe. Todo lo que tienes que hacer es hablar con los huéspedes y asegurarte de que su experiencia de alquiler va como debería. El porcentaje es negociable entre el propietario y el coanfitrión, pero suele ser un acuerdo del 30%, lo que es realmente genial teniendo en cuenta que no estás poniendo nada por adelantado como coanfitrión.

Tenemos un amigo que tiene una cartera de más de 20 propiedades que gestiona y que ahora es un negocio completo con personal y oficinas.

Todo es cuestión de esfuerzo.

12. Flipping de bienes

Flipping significa, comprar algo por poco dinero y revenderlo por un precio mayor. Este es uno de los modelos más antiguos para ganar dinero y sigue siendo relevante hoy en día. Antes eran los cromos de béisbol, ahora son las zapatillas de deporte.

Se puede hacer esto con cualquier cosa, siempre que se entienda el valor de un artículo. No importa si hablamos de ladrillos Supreme, remerass vintage o bienes inmuebles.

Algunos de ustedes conocen a Sophia Amoruso, la fundadora de NastyGal.com. Empezó yendo a mercaditos y comprando ropa de segunda mano a bajo precio y revendiéndola en eBay. Repitió eso durante un par de años y estuvo haciendo más de 300 millones de dólares en ventas, antes de vender la empresa a Boohoo.

También hay una historia de un chico llamado Benjamin Kicks que hizo millones revendiendo zapatillas de deporte a famosos cuando tenía 16 años.

Ambos entendieron que hay una demanda de un producto concreto que no está al alcance de todo el mundo y lo aprovecharon.

Sólo una mención rápida: ¿Sabías que en su página web hay un plan de negocio sobre cómo retirarse millonario revendiendo productos supremacistas? Los tiempos están cambiando y aquellos que estén dispuestos a trabajar lo aprovecharán.

13. Gestión de las redes sociales

Todas las empresas, incluidos nosotros, se esfuerzan por mantener su presencia en las redes sociales. Ahí es donde entras tú. Quita parte de esa carga de los hombros de la empresa y cobra.

Lo más importante es ofrecer resultados a la empresa en cuestión. Las redes sociales no consisten únicamente en publicar algunas fotos para que haya cierta actividad en su perfil, sino que son una estrategia de marca y un embudo de crecimiento.

Lo que significa que tienes que saber qué demonios estás haciendo antes de buscar trabajo en este campo. Lo bueno es que, adquirir ese conocimiento es gratis. Basta con crear una página de Instagram y conseguir que llegue a los 50.000 seguidores de forma orgánica. Ese viaje de 0 a 50.000 te enseñará todo lo que necesitas saber para encontrar trabajo en este espacio.

Cada dos años surgen nuevas plataformas, así que es seguro decir que siempre habrá trabajo para los que sepan jugar en este campo. Gary Vaynerchuk construyó una empresa de 100 millones de dólares de servicios de redes sociales para marcas.

14. Asistencia técnica online y offline

He aquí una constatación interesante. La mayoría de las personas mayores no tienen ni idea de cómo utilizar la tecnología. Si alguna vez has visitado a tus parientes, es probable que hayas tenido que resetear rooters, desinstalar extensiones del navegador y borrar el historial de búsqueda de tu padre.

Hay una gran demanda de personas que puedan intervenir y solucionar problemas informáticos sencillos. Aunque la mayoría de los proveedores de servicios ofrecen algún tipo de asistencia en el centro de llamadas, no siempre está adaptada a su situación.

Estamos tan acostumbrados a buscar en Google soluciones para nuestros propios problemas, que olvidamos que hay una gran parte de la población que no tiene ni idea de cómo hacerlo. El 63% de las personas mayores de 60 años prefiere recibir asistencia técnica por teléfono.

¡Qué raro es decir «teléfono» hoy en día!

Los servicios informáticos para la tercera edad se han convertido en un sector empresarial en auge porque existe una demanda real de estos servicios y un gran sector de la población que no tiene a mano un sobrino que le instale Netflix.

15. Crear una empresa de consultoría

¿De qué se trata la consultoría? Básicamente, una empresa o un particular te contratará por tu experiencia en un campo concreto durante un periodo de tiempo determinado.

Es el mismo concepto que antes, pero esta vez, las empresas están dispuestas a pagarte dinero para externalizar parte de su trabajo en ti.

La clara ventaja es que las empresas son artículos de mayor cuantía con presupuestos más amplios con los que jugar. Mientras que como autónomo te esforzabas por encontrar un solo cliente por un par de cientos de dólares, esta vez, estás poniendo la misma cantidad de trabajo para asegurar un cliente, sólo que el pago es 100 veces mayor que el de un autónomo.

El sector suele tener una baja barrera de entrada en términos de inversión y mano de obra. Puedes empezar con una sola persona, tú mismo, y una vez que empieces a traer clientes, puedes expandirte.

Puedes empezar un negocio de consultoría como actividad secundaria y dedicarte a ello a tiempo completo cuando empieces a ganar dinero.

Un par de ejemplos son dos amigos del instituto que a los 27 años decidieron crear una empresa de consultoría llamada Vector Media en el ámbito de las TI. Hicieron 1,2 millones en su primer año.

Neil Patel hizo millones desde la optimización SEO para clientes hasta dirigir ahora una de las mayores agencias digitales en este espacio.

Se trata de ser realmente bueno en lo que ofreces y luego encontrar clientes cada vez más grandes.

Todos estos son negocios súper fáciles de iniciar que no necesitan capital para comenzar, o al menos mucho. Uno de los libros que nos encantó y nos pareció valioso antes de empezar fue The 100 dollar start-up. Está lleno de estudios de casos y estrategias sobre cómo se pueden crear grandes negocios sin dinero.