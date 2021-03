Un emprendedor crea, sueña, proyecta, cree, crece y lleva las riendas de su destino. Estas características del emprendedor son las que los hace tan felices.

Ser emprendedor o … ¿Cuál es la alternativa?

¿Volver a estudiar? ¿Conseguir otro trabajo? … Piensa en la persona más adinerada que conozcas, no alguien famoso, sino alguien que esté en tus círculos, alguien con el que hayas cenado.

Normalmente es la persona sobre la que todos hablan a cuando no está, piensa en esa persona.

¿Esa persona tiene un trabajo o es emprendedora?

Cuando crecemos nos dicen que vayamos a la universidad y tengamos buenas notas y así todo estará bien.

Mayor porcentaje de los estudiantes no tienen un trabajo asegurado al momento de graduarse

¿Para qué quieres que vaya a la universidad a gastar todo el dinero de mamá y papá? ¿Será que la universidad se convirtió en un negocio?

¿Porqué no puedo hacer la universidad en 1 año y medio? Nunca voy a usar física o química, mi negocio no tiene nada que ver con eso, ¿Porqué gastas 3 meses de mi vida en enseñarmelo? Hay que empezar a cuestionar estas cosas.

65% de todos los nuevos empleos son generados por pequeños negocios

No son creados por las grandes empresas, no son creados por el gobierno. Son creados por emprendedores desde 1995.

¿Cuando fue la última vez que escuchaste a un político decir que necesitamos más emprendedores? ¿O decirle al pueblo “Por favor empiecen a leer estos 5 libros sobre como empezar un negocio y como manejar tus finanzas”?

¿Porqué será que no lo dicen? Edúcanos y seremos libres.

Entonces, ¿Porqué no hay más emprendedores?

¿Cuál es la razón número 1 por la que la mayoría de nosotros no empezamos un negocio?

Miedo

Tenemos miedo, “nunca lo hice antes”, “no puedo hacerlo”, “no tengo el dinero”, “no tengo el tiempo”, “no tengo la educación”, “no tengo apoyo”, “no tengo una idea”, “no se como hacerlo”.

Sin embargo…

¿Cuáles son las razones por las que la gente se convierte en emprendedores?

Hay 2 tipos de razones.

Razones Comunes

Controlar nuestro tiempo

Ingresos

Beneficios de impuestos

Negocios familiares

Reconocimiento

Comprar un buen auto

Casa grande

Ser su propio jefe

Razones profundas porque la gente se convierte en emprendedores

Seamos jóvenes, ancianos, judíos, cristianos, musulmanes, mujeres, hombres, cada una de las acciones que tomamos, todo lo que hacemos tiene la intención de conseguir un único sentimiento final al que todos apuntamos.

Felicidad

La palabra más usada en los libros que se publican luego de las grandes crisis financieras es Feliz.

¿Sabes porque los comerciales de bebidas alcohólicas tienen tanto éxito? “oh, cuando bebes estás contento pasando el tiempo con chicas solteras, soy tan feliz cuando bebo cerveza” … por 30 minutos.

¿Sabes porqué el negocio de la droga es tan bueno? Cuando fumas “oh, eres tan feliz”. Te tomas esta píldora te dan un masaje y “oh, se siente tan bien”. Te aspiras esta cosa y te sientes superman … por 5 minutos. Todo dice feliz, feliz, feliz.

¿Cómo juzgamos la felicidad?

Yo decidí juzgar la felicidad en razón del tiempo que dura. Todo lo que mencionamos dura muy poco. Los mayores y más duraderos sentimientos de felicidad son naturales. Cada uno de ellos.

Sentirnos llenos, tener una vida significativa

¿Conoces gente perezosa? ¿Sabes porque sucede esto? Es una investigación bastante simple: una vida aburrida.

Aburrimiento es la semilla de la pereza y dejadez

Cuando miras una película aburrida, te duermes. Si tu vida es aburrida te duermes. Si tu vida no tiene suficiente acción, no tienes suficiente energía.

¿Conoces gente amargada, gente deprimida?

Déjame decirte que lo causa.

Crear: la gente que ha dejado de crear está amargada, la gente que crea continuamente es feliz. Si conoces alguien que esta deprimido, haz una lista de cosas que han creado y verás.

Comunidad: necesitamos ser parte de una comunidad, de otra manera nos sentimos aislados.

Sentido de Pertenencia: “ese MI hijo”, “esa es MI esposa”, “ese MI marido”, “ese MI auto”, “es MI país”. Ansiamos un sentido de pertenencia para con otras personas u objetos en quienes vemos reflejados nuestros valores y costumbres.

Todas estas actividades, crear, ser parte de una comunidad, sentido de pertenencia, son las que crean felicidad, las que nos hacen sentir llenos, y tener una vida significativa.

Es lo que hace un emprendedor todo el tiempo. Crean, son parte de una comunidad, y son dueños de un negocio. Es por eso que son tan felices.

Ve a eventos de emprendedores y verás la diferencia.

Y es por eso que la mayoría de la gente que tiene un trabajo no se siente así. Porque están solamente recibiendo órdenes, solamente están haciendo un trabajo normal, y no simplemente no nos llena.

¿Quieres hacer un test de ADN para ver si tienes lo que hace falta?

Sabes que eres un emprendedor si cumples con alguna las estas características:

Eres inquieto y ningún logro parece suficientemente bueno.

Eres un obsesivo del control.

Tienes una relación de amor-odio con el dinero.

Eres la oveja negra de la familia, y tal vez haz abandonado los estudios.

La gente cree que estás loco.

Eres “introvertido pero…”

Responde estas preguntas:

¿Te gustan los deportes? ¿Eres competitivo?

¿Tienes gustos caros? ¿Prefieres iPhone o iFone, prefieres Nike o Mike?

¿Tienes una fuerte ética de trabajo?

¿Vendiste algo de niño? ¿Limonada, lavado de autos, cortar el césped?

¿Eres muy curioso? ¿Alguna vez te llamaron la atención sobre esto de pequeño? Con la familia y amigos tal vez no sea tan bueno, pero es muy bueno para los negocios.

¿Eres desvergonzado? ¿Te importa muy poco lo que puedan decir otros?

Cuéntanos en los comentarios con cuales de estas características te identificaste

Sabes cuanta gente he visto que digo “esa persona sería un gran emprendedor”, pero probablemente nunca lo descubra porque nunca lo intentará.

Eso me vuelve loco. Veo a alguien y pienso, “¿Esta persona se da cuenta el increíble emprendedor que podría ser?” pero tiene miedo de no lograrlo.

Patrick Bet-David —empezó su carrera en los negocios en la industria de servicios financieros con Morgan Stanley Dean Witter. Luego de su permanencia en un par de compañías tradicionales se inspiró para fundar PHP Agency Inc., una organización de marketing de seguros — y lo llevó acabo antes de cumplir 30. Medium