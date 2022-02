por Jason Aten – INC

La segunda persona más rica del planeta tiene un hábito inusual entre los hombres de negocios exitosos. Un recurso que todos deberíamos practicar

Tomar mejores decisiones se reduce a cómo se escucha la información.

Elon Musk no es el típico CEO. Tampoco es lo que se suele pensar cuando se imagina a un hombre que vale más de 150 billones de dólares. Sus hábitos son un poco diferentes de lo que se suele esperar.

Por ejemplo, vive en una casa de 50.000 dólares en la propiedad de su empresa de cohetes, SpaceX, después de vender la mayoría de sus posesiones físicas, incluidas sus casas. También tiene un hábito poco convencional en Twitter que a veces le ha traído problemas.

Por supuesto, es difícil discutir el éxito que Musk ha tenido en los últimos años. Tesla, la empresa de vehículos eléctricos que dirige, es el fabricante de automóviles más valioso del mundo. SpaceX, la empresa de cohetes que fundó, está años por delante de su competencia de empresas espaciales privadas. Esas dos empresas juntas le han hecho valer más de 230.000 millones de dólares, más que nadie, nunca.

Todo ese éxito hace que mucha gente esté especialmente interesada en saber cómo sigue siendo tan productivo. La respuesta, en muchos sentidos, se reduce a los hábitos, incluso a los inusuales.

Lo que ocurre con los hábitos es que tienen mucho que ver con la forma en que actuamos sin siquiera pensar. Nos condicionamos a hacer las cosas de una manera determinada, por costumbre. Los hábitos pueden ser bastante pequeños. Por ejemplo, algunas personas se levantan temprano y hacen ejercicio antes de empezar el día. Lo han convertido en un hábito.

Otros hábitos son más grandes. Puede que tengas una rutina diaria específica para las cosas que tienes que cumplir. Al crear un proceso y hacerlas en el mismo orden, se convierte en un hábito que te permite concentrar tu energía mental en otra cosa.

He aquí un hábito interesante: Asume que te equivocas. La próxima vez que tengas que tomar una decisión importante, ¿Qué harías de forma diferente si asumieras que tu forma de actuar es errónea? O, la próxima vez que tengas una conversación, ¿Cómo escucharías de forma diferente si asumieras que la persona con la que hablas tiene información que puede ayudarte?

Eso es exactamente lo que sugiere Musk, y podría ser su hábito más inusual de todos.

«Debes adoptar el enfoque de que estás equivocado», dijo Musk en una entrevista en 2014. «Tu objetivo es equivocarte menos».

Fíjate, no dijo que el objetivo es tener razón. Esa es una distinción importante, especialmente para los emprendedores, que han invertido su tiempo y recursos en una idea. Uno quiere que su enfoque sea el correcto. Escuchar que tu enfoque puede ser erróneo es una especie de anatema. El problema, sin embargo, es que a veces lo está.

Tu objetivo debería ser tener éxito, no ganar la discusión. Tu objetivo no debería ser proteger tu orgullo, sino construir lo mejor que puedas. Las personas cercanas a ti suelen estar en una posición única. Te entienden y entienden lo que intentas conseguir, pero no están tan cerca como para no ver lo que hay en tus puntos ciegos.

«Una crítica bien pensada sobre lo que estás haciendo es tan valiosa como el oro», dice Musk. «Deberías buscar eso de todos los que puedas, pero particularmente de tus amigos. Normalmente, tus amigos saben lo que está mal, pero no quieren decírtelo porque no quieren hacerte daño».

La cuestión es darse cuenta de que tienes puntos ciegos y asumir que lo que hay en ellos podría desbaratar todo. Entonces, pide a las personas en las que confías que te revelen lo que hay en esos puntos ciegos.

Digo que es inusual, porque, bueno, para el tipo de persona que se convierte en el hombre más rico de la tierra, escuchar «estás equivocado» no debe ser fácil. Pensar que estás equivocado es aún más difícil. Por eso, los directores generales -sean multimillonarios o no- no son muy buenos para escuchar esas palabras. Como resultado, acaban cerrando una valiosa fuente de información.

La posición de Musk es que debes asumir que cualquier cosa que pienses sobre una situación probablemente esté pasando por alto algo importante. Tu trabajo, entonces, no consiste en averiguar cuánta razón tienes ya, sino en encontrar la información que necesitas para tener más razón. Tal vez resulte que lo tenías todo calculado. Bien por ti.

Sin embargo, la mayoría de las veces aprenderás algo. La mayoría de las veces, alguien tendrá un dato importante. Como resultado, tomarás una mejor decisión. En última instancia, ese debería ser el objetivo.

Admito que este enfoque no sólo es inusual, sino que es francamente difícil. Por eso es útil practicar. Al fin y al cabo, la forma de convertir algo en un hábito es practicando con el tiempo. Empieza con una conversación. No tiene por qué ser algo grande.

Incluso puede ser más fácil si adoptas este enfoque con algo menor. Así será más fácil tragarse el orgullo y abrir los oídos para escuchar lo que tenga que decir su equipo. Puede que incluso se convierta en un hábito más común que inusual.