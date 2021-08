Tim Denning afirma que Ethereum es la mejor inversión de los últimos 20 años. He aquí exactamente por qué.

Ethereum se sentía sexy hace seis años.

El creador, Vitalik, habla como un niño genio. También es amable. Después de que le regalaran otras criptomonedas que le hicieron ganar 1.500 millones de dólares, lo donó todo a la caridad. La historia de cómo tuvo que acceder a la criptomoneda en un viejo computador portátil en otro país y realizar cuidadosamente la operación es fascinante.

Recientemente he duplicado mi inversión en Ethereum.

Y no soy el único. El experto en blockchain y ex inversor de Goldman Sachs, Raoul Pal, lanzó una bomba reciente. Explica que comprar Ethereum es la mejor inversión de su vida. Yo no iría tan lejos.

Ethereum es la mejor inversión de los últimos 20 años. He aquí exactamente por qué.

La única estadística de Ethereum de la que no tenía ni idea

Ethereum sufrió una actualización masiva. Dejemos de lado la jerga técnica porque sé que no te importa. Esto es lo que importa:

“Básicamente, hay un 13% de toda la flotación libre de Ethereum disponible. Todo lo demás está siendo apostado, bloqueado y acaparado. Sólo han hecho la oferta más difícil. La oferta es menor. El Ethereum que está en free-float está cayendo cada día … La mayoría de la gente va a empezar a estacar lo que tienen. No hay disponiblidad. Y la demanda va a ser exponencial. La demanda exponencial, se encuentra con la oferta fija, es igual a la subida de precios exponencial. Uno de los mejores montajes que he visto” Raoul Pal

Permítanme explicar lo que esto significa en términos simples. El número total de Ethereum disponible para ser comprado es ahora sólo el 13%.

El resto del suministro de Ethereum está siendo guardado por inversores como tú y yo, o encerrado en varios proyectos. La cantidad de Ethereum disponible para comprar cada día está bajando y no va a volver a subir.

Las personas que poseen Ethereum pueden estacarlo. Esto significa simplemente que puedes encerrar algo de Ethereum y utilizar un ordenador para convertirte en una persona que valida las transacciones de Ethereum. La mayoría de los que están leyendo esto nunca van a hacer staking, pero es un gran negocio que ha creado una gran escasez de hardware informático como las tarjetas gráficas.

Para llevar

Cuando más gente se despierte y se dé cuenta de que Ethereum sustituye a grandes trozos de la Internet que conocemos y amamos, ¿cómo van a poseer Ethereum si no hay nada disponible? Pues tendrán que pagar mucho dinero por ello. Por eso las predicciones de precios de 20.000 dólares por Ethereum no son tan descabelladas.

Ethereum permite una tendencia silenciosa

A estas alturas probablemente hayas oído hablar de los NFTs (Non-Fungible Tokens). El icono de los medios sociales Gary Vaynerchuk ha dirigido toda su atención a los NFT por una razón. Las NFTs interrumpen muchos modelos de negocio de la era de los dinosaurios.

Hay sitios de subastas similares a eBay, como OpenSea, que aparecen por todas partes. Son lugares donde los creadores pueden ir a vender sus fotos, entradas de blog, tweets, ilustraciones, audio, vídeo, etc. Un NFT demuestra la propiedad y permite que los bienes digitales sean transportados por todo el mundo en segundos.

La propiedad transparente ha estado ausente de Internet. Cuando la propiedad de los bienes digitales vuelva a ser la norma, las formas de ganar dinero con el arte se transformarán. Y eso no es todo. Una obra de arte también actuará como una entrada a un evento o un acceso a una experiencia en el mundo real. Esto es enorme.

¿Qué tienen que ver las NFT con Ethereum? Las mayores plataformas de NFT utilizan esta criptomoneda para crear confianza y enviar/recibir transacciones. Las NFT son otra de las razones por las que Ethereum ha estado en auge.

90 millones de dólares en 30 días han venido de este juego

Los juegos construidos sobre blockchain son otra razón por la que la adopción está siendo exponencial. El mayor juego de todos ellos se llama Axie Infinity. Es una combinación de Pokemon y Tamagotchi para los niños de los 90.

Axie Infinity ha hecho 90 millones de dólares de ingresos en 30 días. El juego tiene 350.000 usuarios activos diarios. Hace que Facebook parezca un puesto de limonada. Cuando la crisis sanitaria mundial causó estragos en Filipinas, muchos ciudadanos consiguieron trabajos en el juego que les pagaban. Hay un documental completo sobre este nuevo tipo de trabajo en Youtube (ver aquí).

Los juegos de blockchain están creando puestos de trabajo. Están naciendo nuevas economías digitales. La importancia para Ethereum es que juegos como Axie Infinity también están construidos sobre Ethereum.

Los juegos son otra razón por la que los expertos están llamándola una de las mejores inversiones de la historia.

Conclusión

Ethereum tiene seis años. Las mayores tendencias en tecnología -finanzas descentralizadas, contratos inteligentes, NFTs, juegos de blockchain- son todas habilitadas por Ethereum. El uso de la red es mayor que nunca.

Liquidó 1,5 billones de dólares en transacciones en los tres primeros meses de este año. Esto no es un juguete. Eso es mucho dinero.

Ahora que una importante actualización de Ethereum se ha puesto en marcha, sólo el 13% está disponible para que la gente lo compre. No es de extrañar que el precio se esté volviendo parabólico, y por eso he duplicado mi inversión en esta nueva clase de activos.

Ethereum es lo que Facebook, Google, Netflix y Amazon eran hace más de una década. La mayoría de la gente aún no se ha dado cuenta.

La oferta limitada es igual al crecimiento.