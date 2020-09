¡Planazo de fin de semana! The Beats, la banda homenaje a The Beatles por excelencia, se prepara para dar vida a los cuatro genios de Liverpool en un imperdible Show en vivo y totalmente gratuito. Será el sábado 26 de septiembre, a las 22 hs (ARG), y se transmitirá en directo por streaming. Para asistir y recibir el enlace de transmisión, solo hay que registrarse sin costos aquí.

Help, Twist and shout, Come together, Let it be, Hey Jude, Yesterday serán algunos de los grandes clásicos que tocará el grupo argentino premiado como “La Mejor Banda Beatle del Mundo” por Beatles Annual Convention. Además, fueron reconocidos por el propio Allan William, primer mánager de The Beatles, quien dijo: “Suenan mejor que los Beatles cuando yo los llevé a Hamburgo”.

A lo largo de sus 30 años de trayectoria, The Beats ha dado recitales en cientos de países y producido discos, videoclips y hasta el libro “1 2 3 4”. Cuentan con instrumentos y amplificadores originales de The Beatles y con el vestuario completo que usaron John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr entre 1962 y 1970.

El evento corresponde a la segunda edición de shows online y gratuitos organizados por DonWeb, compañía de web hosting líder en Latinoamérica, y bodega BordeRío, el mega emprendimiento vitivinícola de Entre Ríos. El anterior recital, tributo a Gustavo Cerati y Soda Stereo, tuvo más de 3500 asistentes en simultáneo de todo el mundo, y su grabación ya tiene más de 20 mil reproducciones en el canal de YouTube de DonWeb.

Cómo registrarse

Para conseguir la entrada, solo hay que registrarse previamente en donweb.com/the-beats ¡Listo! Invitá a tus amigos y preparate para disfrutar en tu casa de las canciones que marcaron un antes y un después en la historia del rock internacional.