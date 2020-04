El impacto del Covid-19 posiciona al comercio electrónico como un canal indispensable. Por eso, MentorDay acelerará startups de ecommerce que innoven.

El impacto de la pandemia por el COVID-19 a nivel global, las medidas de aislamiento preventivo y el cierre de fronteras dispuestas por la mayor parte de los países entre otros, posiciona al comercio electrónico como un canal indispensable para muchas empresas que se enfrentan a un nuevo desafío para seguir creciendo.

Con esta temática se abre convocatoria para esta 52 edición del Programa de Aceleración online coorganizado por el Centro CIDE de mentorDay, que se celebra mensualmente para emprendedores de todo el mundo, y que en esta ocasión desarrollará del 4 al 8 de mayo.

La Red CIDE es una iniciativa de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco del Programa Operativo FEDER Canarias 2014-2020.

Para ello, además de buscar las soluciones más innovadoras en el sector del comercio mayorista o minorista, interior o exterior, el comercio terrestre, marítimo, aéreo o fluvial, el comercio por cuenta propia, por comisión y el comercio electrónico. La Aceleradora dará prioridad a emprendedores que aporten soluciones a los problemas que está provocando el COVID-19 y que por tanto aporten soluciones innovadoras en cuanto a la destrucción de empresas, aumento del desempleo, el trabajo a distancia o el confinamiento, como ya hiciera en la edición anterior.

Las empresas interesadas en participar, que participen en el proceso de selección y sean elegidas, aprovecharán la ayuda de los más de 70 expertos que intervienen con los que van a poder reunirse a lo largo de los 5 días que dura el programa.

Para acceder al Programa online que es totalmente gratuito se debe solicitar una pre-reserva que permanecerá abierta hasta el próximo 29 de abril. Una vez recibida esa pre-reserva se inicia un proceso mediante el cual la organización solicita una serie de documentación para poder realizar en el proceso de selección y una vez analizada, es la propia organización la que confirma la plaza a los seleccionados quienes necesitarán de un dispositivo móvil, unos auriculares y una buena conexión a internet, así como el tiempo y la implicación necesaria que requiere un programa de estas características, que será de dedicación exclusiva de lunes a viernes de 9:30 a 19:30.

“Tras la celebración el mes pasado de la primera edición online, la buena acogida que hemos tenido por parte de las empresas y los emprendedores y la magnífica respuesta obtenida por parte de la mayoría de los colaboradores, afrontamos esta 52 edición con más ilusión que nunca y además, totalmente reforzados” declara el Presidente de mentorDay Jaime Cavero.

“Empresarios y emprendedores estamos viviendo una situación muy complicada e inesperada para la que no estábamos preparados, pero ahora mismo es momento de reaccionar, de reinventarnos y de impulsar nuestros negocios. En situaciones excepcionales como la que estamos pasando mentorDay cobra más valor si cabe; su labor social no puede parar y desde hace semanas trabajamos incansables para poder conectar de manera remota al máximo número de colaboradores que aporten su experiencia y consejos al mayor número de emprendedores para lograr salir adelante. Además no debemos olvidar la otra cara del COVID-19 y es que mientras para unos está siendo una situación terrible, para otros está siendo una excelente oportunidad de negocio y esa visión también tratamos de transmitirla dentro del Programa”, resalta Cavero.

Inscripciones: https://mentorday.es/programa-aceleracion-ecommerce/