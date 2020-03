Todo sobre el Covid-19

Compartir Facebook

Emprendamos la prevención. Ante el avance del Covid-19, la nueva cepa del coronavirus, compartimos información de la OMS.

Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el coronavirus que causa el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS).

Síntomas

Prevención

1. Informate a través de fuentes oficiales.

2. Lavate las manos frecuentemente con agua y jabón o usa un gel a base de alcohol.

3. Etiqueta de la tos: cubrirte la boca con el antebrazo cuando tosas o estornudas.

4. Evita el contacto cercano con personas que tengan síntomas de gripe.

5. Evitatocarte los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.

6. Evita compartir vasos, platos u otros artículos de uso personal y limpia y desinfecta los objetos y las superficies que se tocan con frecuencia.

Preguntas frecuentes

2. ¿Qué síntomas presentan las personas infectadas por coronavirus?

Depende del virus. No obstante, hay síntomas habituales, como la fiebre y los síntomas respiratorios. En los casos más graves, estas infecciones pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal e, incluso, la muerte.

3. ¿Se transmiten los coronavirus entre personas?

Sí, algunos coronavirus se pueden contagiar de una persona a otra, habitualmente por contacto muy cercano con un paciente infectado, por ejemplo, en el domicilio o en un centro de salud.

4. ¿Se pueden tratar?

Las infecciones causadas por nuevos coronavirus no tienen tratamiento específico, aunque sí lo hay para muchos de sus síntomas. Las opciones terapéuticas dependen del estado clínico de cada paciente, y cabe señalar que el tratamiento sintomático de los infectados puede ser muy eficaz, por ejemplo, paracetamol para la fiebre.

5. ¿Cómo me puedo proteger?

En el caso de las infecciones respiratorias, la mejor prevención es el lavado constante de manos, con agua y jabón, o el uso de alcohol en gel. También es imprescindible “la higiene respiratoria”, esto quiere decir, cubrirse la nariz y boca con pañuelo desechable al toser o estornudar, o usar la flexura del codo para cubrirse. No se recomienda, en ninguna circunstancia, compartir bebidas ni cubiertos, esto incluye evitar compartir mate o terere.

6. ¿Se recomienda la cuarentena para casos sospechosos?

No. Según el Reglamento Sanitario Internacional, para este tipo de infecciones, solo se aplica el AISLAMIENTO. El mismo es domiciliario (si el paciente no reúne criterio de internación), bajo medidas de higiene indicadas por el profesional médico. Utilizando la estrategia de aislamiento domiciliario, se ayuda a bajar el riesgo de contagiar a otras personas. Permite al paciente quedarse en su propia casa durante la etapa infecciosa de la enfermedad, estrechamente monitoreado por personal de salud calificado.

7. ¿Qué recomienda la OMS a los países?

La OMS recomienda a todos los países que refuercen la vigilancia de las infecciones respiratorias agudas graves, que hagan un seguimiento estrecho de cualquier presentación inusual de estas infecciones o de los casos de neumonía y que notifiquen a la OMS todos los casos probables o confirmados de infección por nuevos coronavirus. Se recomienda a los países que continúen mejorando su preparación para las emergencias sanitarias, de conformidad con el Reglamento Sanitario Internacional (2005).

Mitos

En cuanto a los diferentes rumores que se viralizan en redes sociales acerca de la transmisión, contagio y supuesta prevención del coronavirus, la Organización Mundial de la Salud aclaró lo siguiente: No existen medicamentos específicos para prevenir o tratar el coronavirus

No obstante, aquellos infectados con el virus deben recibir cuidados especiales para aliviar y tratar los síntomas.

Los mosquitos no transmiten el coronavirus

No hay pruebas que indiquen que el nuevo coronavirus pueda transmitirse a través de las picaduras de este insecto.



El secador de manos no mata el virus

Los secadores de manos que habitualmente se encuentran en los baños públicos no matan el covid-19, aunque se usen durante 30 segundos.



La cocaína no te inmuniza

No hay pruebas que respalden esta afirmación. La cocaína es simplemente una droga estimulante y adictiva, cuyo consumo provoca es perjudicial para la salud de las personas.

El Oseltamivir no cura la COVID-19

Todavía no existe evidencia para confirmarlo. La OMS está trabajando con investigadores y profesionales de la salud de todo el mundo para encontrar tratamientos para el virus.



Las vacunas contra la neumonía no protegen contra la COVID-19

El virus es tan nuevo y diferente que necesita su propia vacuna. Los investigadores están tratando de desarrollar una nueva.

Las personas que reciben paquete de China no corren riesgo de contraer la COVID-19

Los coronavirus no sobreviven por mucho tiempo en superficies de objetos como cartas o paquetes



El aceite de sésamo no mata la COVID-19 Algunos desinfectantes químicos sí como el cloro, gel a base de alcohol, alcohol etílico, ácido peracético.



El humo y el gas de los fuegos artificiales no matan la COVID-19 El humo contiene dióxido de azufre, un gas a las que algunas personas tienen alergia

El ajo no ayuda a protegerse a las personas del COVID-19

Es un alimento saludable pero no existe evidencia que su consumo prevenga la enfermedad



Gárgaras bucales no protegen de la infección

Algunos enjuagues bucales eliminan ciertos microorganismos, pero eso no significa que protejan de la infección contra el COVID-19



Los antibióticos no son efectivos Funcionan contra las bacterias no así contra los virus



Las mascotas no transmiten el virus

No existe evidencia de que perros y gatos estén infectados con el coronavirus ni que lo transmitan a los humanos.

fuente: OMS