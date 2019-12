Lo más raro visto en CES 2019

Compartir Facebook

El Consumer Electronics Show es la mayor feria tecnológica del mundo. Sorprende todos los años por los productos que se presentan. Te mostramos los más raros del CES 2019.

Serán raros pero todos tienen su utilidad, como verán a continuación

Sensor bluetooth de pis y caca

Ese objeto amarillo sobre el pañal es un sensor Bluetooth que envía una señal cuando detecta que el bebé se hizo pis o caca y necesita un cambio de pañal.

Atendedor de teléfono que no necesita tocar el teléfono

El Orii (así se llama este dispositivo) es un anillo que funciona por conducción ósea.

Presionando con tu dedo sobre la oreja tal como muestra la foto, podrás atender el teléfono sin tener que sacarlo sacarlo de tu bolsillo, cartera o donde lo tengas guardado.

Dispositivo cibermeditador

Este innovador aparato se llama Umay y es nada menos que un dispositivo de terapia meditativa por calor.

De acuerdo con los fabricante, el dispositivo “deja tus ojos sintiéndose más felices, con una mente más clara y descansada”.

Dispenser de golosinas perrunas

Petcube’s Bites 2 es un gadget que podría convertirse en el mejor amigo de tu mejor amigo.

Básicamente es un dispenser inteligente que le da golosinas al can cuando se queda solo en la casa.

El aparato tiene una cámara con un campo de visión de 180 grados, audio en dos direcciones y funciona con comandos de voz de Amazon Alexa.

El “Simon” 2.0

Cuando yo era más joven, allá por los 80, jugaba con el “Simon”, un juego electrónico con forma de disco, que tenía un cuadrante verde, uno rojo, uno azul y uno amarillo.

Me pasaba horas jugando, tratando de recordar la secuencia aleatoria, pero confieso que mi memoria visual y auditiva no era muy brillante.



El CES 2019 trajo la versión siglo 21, llamada Specdrum, una versión híper moderna pero me quedo con mi viejo Simon de la adolescencia.