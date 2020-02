El educador internacional del año es mexicano

Compartir Facebook

Ignacio de la Vega, decano de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey, fue reconocido como educador del año por la Academy of International Business (AIB) por impulsar programas de negocios internacionales y la constante innovación educativa.

“Ignacio de la Vega ejemplifica el tipo de líder que nos gustaría tener en nuestras Escuelas”, dijo Robert Grosse, presidente del Comité de Selección del Premio al Educador del Año de AIB. “El Tec de Monterrey ha impulsado activamente los negocios internacionales en los planes de estudios y ofrece oportunidades para que sus alumnos y profesores obtengan experiencia internacional. Él mismo personifica al líder internacional con su experiencia en España, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y América Latina”.

De acuerdo con la AIB, De la Vega y su equipo han implementado una estrategia de internacionalización para aumentar el alcance global, reconocimiento y desarrollo de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.

Esto incluye el lanzamiento del primer programa de licenciatura del Tec impartido completamente en inglés, el Bachelor in Global Business, y de dos programas de posgrado en inglés de un año de duración, el Full-Time MBA in Innovation & Entrepreneurship, número 1 en México y América Latina de acuerdo con QS Global MBA & Business Masters Rankings 2020, y el Master in Business Management, ganador del Premio Internacional a la Innovación EQUAA Awards 2019.

La trayectoria de De la Vega como educador abarca más de tres décadas, extendiéndose tanto en el sector público como privado. Antes de integrarse al Tec de Monterrey se desempeñó como Director General de Babson Global, Chief Learning Officer de BBVA, Presidente del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) y durante veinte años fungió como docente e investigador en IE Business School.