La modalidad híbrida supera a la educación tradicional apoyada en la tiza, la lengua y el pizarrón, a la educación a distancia apoyada en el libro y el autoaprendizaje y a la educación virtual.

El efecto de la pandemia, el consiguiente encierro forzoso y la distancia social, pusieron en jaque al sistema educativo que debió acomodarse mediante una combinación virtuosa entre la educación presencial y la virtual, logrando con eso un uso más eficiente de los recursos y dando a estudiantes y docentes una mayor libertad para organizar el aprendizaje. La aparición del libro hizo posible la educación masiva. La educación a distancia codificó el conocimiento para transmitir contenidos mediante un trabajo estructurado y planificado.

El acceso a la multimedia puso un límite a la clase magistral o presencial, ya que impone una localización central, única y costosa, focalizada en los grandes centros urbanos. Esta concentración genera desigualdad de oportunidades y exclusión derivadas de la necesidad de estar cerca. El formato de clases magistrales era el modelo de enseñanza dominante.

La educación a distancia

Las universidades públicas a distancia creadas desde 1980 y luego las privadas, fueron pioneras en la descentralización de la educación superior al canalizar las demandas de acceso de sectores sociales excluidos del interior del país. La educación reduce la desigualdad por las capacidades que genera. El problema es el horario y lugar fijo de dictado de las clases.

La educación a distancia facilita la convergencia digital de imagen, sonido y texto, y articula interacciones sincrónicas como asincrónicas a través de plataformas educativas, sistemas informáticos que surgieron por la enorme demanda de acceso y conectividad que ha requerido. Esta dinámica de acceso a través de la red genera costos decrecientes, lo que facilita el acceso a la universidad a personas con menos recursos.

La educación híbrida

Es representada por la nube como una gran central de inteligencia que permite combinar e integrar tecnologías antes fragmentadas y con desarrollos separados. Esto facilitó una convergencia digital ampliada con más información, sinergia y eficiencia.

Así es posible obtener datos, y una educación actualizada centralmente, a la vez global e individual.

Esta nueva educación supera a la tradicional apoyada en la tiza, la lengua y el pizarrón, a la educación a distancia apoyada en el libro y el autoaprendizaje y a la educación virtual basada solamente en plataformas de Sistema de Gestión de Aprendizaje.

La educación digital es un nuevo escenario donde confluyen multimodalidades ajustadas a las demandas y necesidades de los estudiantes que oscilan entre presencial, virtual o híbrida, según su propio interés y momento y sobre la base de diversidad de las tecnologías de comunicación. Es una educación para impulsar la democratización de la enseñanza, e incluso puede ser la única que alcance a ser un bien público al articularse con las redes digitales. Esta educación se define como educación híbrida

En este escenario, las fronteras entre virtual y presencial se rompen, y las personas tienen la libertad de estudiar en soledad, en la vida activa social de las aulas o en la vida de las redes. Pero aun en las actividades de las instituciones, los estudios han dejado su tradicional perfil y la enseñanza se ha hecho en red y laboratorios y las pasantías y prácticas profesionales en entornos virtuales o en sistemas de simulación que representan la vida práctica laboral.

La necesidad de interacción

La educación a distancia fue una disrupción frente a la educación tradicional, pero su bajo nivel de interacción, la ausencia de mecanismos de evaluación y el limitado desarrollo de los recursos de aprendizaje, restringió su desarrollo. Recién con la digitalización, al permitir una mayor interacción docente-estudiante y convergencia de recursos de aprendizaje, la educación a distancia se conformó como alternativa

La industria cultural

Fue un sector de apoyo y de mejora de la educación, al posibilitar envasar el conocimiento en un bien físico separado del cuerpo y permitir su transmisión espaciada en el tiempo y en el espacio. Además, permitió una división del trabajo intelectual docente entre el trabajo presencial directo, un trabajo previo dado por la producción anterior de recursos y los ambientes de enseñanza virtuales.

Los bienes culturales

Como el libro cumplen funciones educativas: ser envase de la información e instrumento de comunicación. Sin embargo carecen de interacción. La educación, para ser tal y no mera comunicación, requiere la retroalimentación y la interactividad, con capacidad de generar preguntas y recibir respuestas así como también la existencia de medir el nivel del conocimiento. Esta característica fundamental, no la permiten las industrias culturales por su carácter de bienes analógicos.

Más allá de los intentos de desarrollo, como los libros de texto que buscan interacción a través de síntesis, ejercicios, preguntas, esquemas, mapas conceptuales, etc., tienen limitaciones técnicas, por ello es que los medios de comunicación no han transformado la dinámica educativa, sino que han interactuado marginalmente, como medios de apoyo, y en general fuera del aula. Dentro de la clase se mantuvo el rol del maestro como base.

Es ese carácter unívoco de los medios tradicionales de comunicación, determina que funcionen como instrumentos de información, ya que al carecer de la capacidad de dar respuesta inmediata no pueden suplantar el rol del profesor. Aunque los medios han mejorado la calidad de sus contenidos e incorporado modalidades más eficaces en términos pedagógicos, la ausencia de interactividad ha restringido su uso educativo.

Estas características limitaron el rol de la educación a distancia centrada alrededor del libro porque la respuesta estaba diferida, así que existía un retraso que imponía ese tipo de apoyo asincrónico

Un nuevo modelo educativo

El modelo tradicional es el de la transmisión de conocimientos. El maestro habla, el alumno escucha. Uno transmite, el otro anota. Es el modelo sincrónico. Otra modalidad es que el maestro grabe videos cortos que pone a disposición antes de la clase. El video se sube a YouTube.

En la clase el docente le indicará en qué plataforma podrá contar con los ejercicios y prácticas que correspondan a cada lección. A este modelo de enseñanza se le llama asincrónico. El maestro deposita el material en la web y el alumno lo ve cuando puede. La educación sincrónica tiene la ventaja de transmitir en forma directa, pero el alumno que no asista a la clase o simplemente si el internet del alumno no funciona, perderá la clase.

Una ventaja es que el alumno llega a la clase preparado y puede allí aclarar sus dudas.

En el aprendizaje en línea sincrónico los alumnos interactúan en el momento ( “en vivo”) con su profesor y sus compañeros. Es un aprendizaje grupal ya que todos aprenden al mismo tiempo. El aprendizaje asincrónico se da a través de videos o recursos previamente proporcionados y cada uno aprende a su propio ritmo.

El aprendizaje sincrónico incluye conferencias, debates, clases en aulas físicas o actividades grupales. El asincrónico es autodirigido. Cada institución tiene necesidades distintas, por lo que deben elegir teniendo en cuenta si los estudiantes y maestros cuentan con las herramientas para tener clases en línea. El acceso a internet. El diseño de las clases y las evaluaciones para medir lo que aprendieron.

Aprendizaje asincrónico

Este tipo de aprendizaje permite ser independiente y organizar su tiempo. Está disponible en todo momento, incluso se puede descargar el contenido y acceder a este aunque no tenga internet. Esto ayuda a que el alumno pueda regresar a una lección y repasar si tiene dudas. La desventaja de este modelo es que no hay interacción, incluso entre los mismos compañeros, por lo que sí tienen una duda, no será resuelta en el momento.

Aprendizaje sincrónico

La mayor ventaja es que hay interacción en tiempo real y cualquier duda se resuelve en el momento, además que el alumnado puede ver e interactuar con sus compañeros. La desventaja es que depende de la tecnología para que suceda: de que cuente con un dispositivo para conectarse y de una conexión a internet estable.

La calidad de las clases o del aprendizaje depende del diseño que permita entender mejor el contenido, además de una continua revisión y evaluación de la efectividad. La tendencia hacia la individualización de la educación reforzó el empuje hacia la enseñanza digital.

Las competencias

La competencia (lo que sabemos hacer) es el resultado de (lo que somos), de (lo que sabemos); de (lo que estudiamos). La idea es crear capacidades de acción y de resolución de problemas.

La nueva educación híbrida requiere destrezas que no se logran con la transmisión teórica, y los componentes prácticos se realizan con equipamientos informáticos. Actualmente a la educación híbrida se la visualiza como un modelo pedagógico nuevo y no simplemente fragmentado entre componentes presenciales y virtuales, sincrónicos y asincrónicos, individuales y colaborativos.

Su eje es la articulación más eficiente entre lo digital y lo presencial, la transferencia de la información, la superación de las distancias físicas, las carencias de infraestructura, junto con los beneficios tutoriales.

En ello, tienen una especial relevancia la realización de las prácticas educativas y las oportunidades que da la simulación en los entornos virtuales y la creciente demanda de calidad. No es una educación semipresencial que combina una enseñanza presencial con un apoyo en plataformas, sino una modalidad totalmente virtual pero que diferencia entre formas sincrónicas y asincrónicas de aprendizaje, con diversidad de grados de utilización según los objetivos de aprendizaje y los contenidos.

Se caracteriza por la alta diversidad de sistemas de interacción y de trabajo educativo de enseñanza en entornos virtuales, y propende a la utilización de un conjunto diverso de tecnologías pedagógicas o de pedagogías informáticas para alcanzar el aprendizaje. En su mayoría están apoyadas en la red y en computadoras, celulares o tabletas.

Educación continua y discontinua

Es una dinámica que se estructura tanto en forma de educación continua, como discontinua, apoyándose en las modalidades múltiples.

Se soporta en una terciarización en los aspectos tecnológicos tanto de conectividad, como de plataformas con tutores, como de plataformas que soportan cantidades masivas de alumnos, y aplicaciones en laboratorios informáticos de simuladores o de realidad aumentada para adquirir competencias.

La educación híbrida implica la construcción de una nueva educación con formas de gestión diferenciadas y más complejas, con uso de formas sincrónicas, asincrónicas, automatizadas y manuales y dinámicas más flexibles para atender la creciente demanda de acceso y promover la creación de diversidad de ambientes de aprendizaje ajustados a las singularidades de los diversos campos profesionales, del conocimiento y sociales, y de aprovechar la amplitud y diversidad de formas de desarrollo virtuales.

Internacionalización de la enseñanza

Es una expresión integrada de las propias pedagogías informáticas y de los impulsos a la internacionalización de la enseñanza y la movilidad académica.

Ello a partir de un contexto donde los recursos digitales de aprendizaje imponen nuevas formas del trabajo docente, e incluso conforman un sistema donde la inteligencia artificial y la programación informática y educativa nos van a permitir continuar a niveles superiores la sustitución de componentes de las tradicionales labores docentes directas o presenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y sin lugar el formato de reuniones en aulas presenciales entre docentes y estudiantes.

La educación híbrida es la derivación de la introducción de las pedagogías informáticas en la educación presencial, de la articulación de multimodalidades educativas no fragmentadas, sino que permiten realizar trayectorias académicas entre ellas, del uso de plataformas donde las actividades presenciales se mezclan junto a una diversidad de recursos de aprendizajes que provienen de las clases, los laboratorios y de las bibliotecas y de los multimedia.

La educación híbrida articula el trabajo docente en ambientes virtuales, para mejorar las experiencias y crear interacciones más acordes a los desarrollos tecnológicos de internet, programación informática, convergencia de medios y ancho de banda. La tendencia a convertirnos en ciudadanos del mundo global implica que podamos manejar el mismo idioma

Las limitaciones de la educación híbrida

La disrupción digital creó brechas sociales que la pandemia develó y un diferenciado nivel de acceso y de uso. La pandemia mostró la falta de modernidad de estructuras productivas, de los mercados laborales, de las políticas públicas, de las inversiones en tecnología, de los sistemas educativos, de las limitaciones para el teletrabajo y los servicios de telesalud, telejusticia, comercio digital, gobierno digital, banca digital, que tuvieron múltiples restricciones para prestar sus servicios en igualdad de condiciones.

En casi todos los casos, ello deriva de limitaciones legales, estructuras productivas, tipos de infraestructuras, nivel de formación y competencias técnicas de los diversos actores, limitados modelos de gestión innovadores que les den sustentación administrativa.

Intereses enfrentados

Y a su vez, develaron resistencias de los que se benefician del escaso desarrollo digital y de la ausencia de sectores de defensa del consumidor, de ahí que exista una supeditación y dependencia a formas de producción no digitales, trabajo basado en una baja capacitación, así como estructuras menos eficientes que refuerzan la baja productividad y las escasas competencias en materia digital.

Sin embargo, hay situaciones que recomiendan la combinatoria de una educación híbrida con componentes presenciales. En parte se puede asociar a las limitaciones de conectividad que restringen a la educación híbrida, situaciones que requieren una interacción para mantener la permanencia de los estudiantes, marcos normativos que imponen exámenes presenciales o situaciones asociadas a la ejecución de actividades prácticas.

La educación afronta un desafío: pese a que se invierte más no se consiguen mejores resultados. Uno de los factores claves a analizar es: ¿Cómo recibe la universidad a los que llegan de la escuela secundaria y cómo los recibe esta de la escuela primaria? Si se tomara un examen de ingreso a la Universidad el 25% de los postulantes, al menos, no podría ingresar. Esto hace que deban nivelar para abajo, ya que los más débiles siempre se atrasan y los mejores se aburren.

Recordemos que Bill Gates abandonó la universidad porque lo aburría y en el garaje de la casa de sus padres empezó su autoeducación que lo llevó años más tarde a ser uno hombres más ricos y brillantes del planeta. Pero no obtuvo el preciado título de ingeniero.