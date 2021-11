Ya es un clásico. Cada inicio de la temporada navideña, el CEO de Microsoft comparte su lista de los que para él son los mejores libros del año. Te contamos los elegidos del 2021.

Desde una novela sobre Shakespeare hasta cómo funciona la inteligencia en el cerebro, hay algo que puede interesar a todo el mundo.

Desde muy pequeño, Gates ha sido un lector voraz. Tanto leía que su padre reveló hace años que tuvieron que exigirle cuando era niño no llevara libros a la mesa porque seguía leyendo durante la comida.

Gates, famoso por su voracidad lectora, dice que ha leído muchos grandes libros en 2021. Pero estos cinco fueron especialmente agradables, escribe, y serían especialmente buenos regalos.

1. Mil cerebros: Una nueva teoría de la inteligencia, de Jeff Hawkins

El funcionamiento de nuestro cerebro es un tema que fascina a muchos de nosotros, incluido Gates. Ha leído muchos libros sobre el cerebro, la mayoría de ellos académicos.

Este libro es apropiado para los no expertos que tienen poca experiencia en la ciencia del cerebro o la informática, escribe. Hawkins fue co-inventor del Palm Pilot, uno de los primeros precursores de los actuales smartphones. Desde entonces, ha centrado su atención en la inteligencia artificial, y eso significa aprender a entender la inteligencia no artificial que poseen los humanos.

Hawkins explora el neocórtex, que constituye el 70 por ciento del cerebro y, según él, consiste en una columna cuya función principal es hacer predicciones constantes sobre el mundo que nos rodea y sobre cuál será nuestra próxima entrada sensorial. Cuando esas predicciones fallan, reciben toda nuestra atención y el neocórtex trabaja para actualizar esa parte de su modelo. El punto de vista de Hawkins es coherente con algunos otros análisis que he leído recientemente, como la observación de Josh Davis de que nuestros cerebros buscan conservar la energía operando en piloto automático la mayor parte del tiempo.

2. El código de la vida: Jennifer Doudna, la edición genética y el futuro de la especie humana, de Walter Isaacson.

«Todos los libros de Isaacson son buenos», dice Gates en un video que acompaña al libro. (Isaacson es especialmente conocido por su biografía de Steve Jobs.)

Este libro cuenta la historia de Doudna y sus equipos que descubren el sistema de edición genética CRISPR, que Gates califica como «uno de los avances científicos más geniales y quizás más consecuentes de la última década». Isaacson también hace un buen trabajo al explorar las cuestiones éticas en torno a la edición de genes, añade.

Según Gates, este libro es «mucho más amplio» que un simple retrato de Jennifer Doudna, la científica ganadora del Premio Nobel que ayudó a descubrir la edición de genes CRISPR (repeticiones palindrómicas cortas agrupadas y regularmente interespaciadas, por sus siglas en inglés). Es una mirada profunda y estimulante a la tecnología que hace que sea más fácil para los científicos alterar los genomas humanos y otros, sus aplicaciones actuales y «las cuestiones éticas más importantes que surgen de la revolución CRISPR».

3. Klara y el sol, de Kazuo Ishiguro

Ishiguro es quizás más conocido por su novela Los restos del día.

Klara y el sol está contada desde el punto de vista de un robot en un futuro distópico en el que el propósito de los robots es servir de compañía a los seres humanos, en este caso, a una niña enferma.

«Probablemente sea más saludable hablar con un robot que ver la televisión», dice Gates en el video, y añade: «Vamos a tener muchos robots en nuestras vidas».

Escribe: «Este libro me hizo pensar en cómo podría ser la vida con robots superinteligentes, y si trataremos a este tipo de máquinas como piezas de tecnología o como algo más». Mi opinión es que los trataremos como algo más, puesto que ya lo hacemos con cosas como Siri y Alexa.

4. Hamnet de Maggie O’Farrell

No hay mucho que sepamos sobre William Shakespeare. Una de las pocas cosas que se saben es que tuvo un hijo llamado Hamnet que murió a los once años y que Shakespeare escribió Hamlet (aparentemente una variación común de Hamnet) un par de años después.

O’Farrell se centra en los hijos de Shakespeare y su esposa, que se quedaron en Stratford-upon-Avon mientras el escritor trabajaba en el teatro en Londres. El autor conjetura cómo pudo ser su matrimonio y cómo la tragedia de perder un hijo pudo inspirar La tragedia de Hamlet, príncipe de Dinamarca.

«Lo recomiendo… es una buena historia», dice Gates en su video.

5. Proyecto Hail Mary, de Andy Weir

Weir es más conocido por El marciano. En este libro, el protagonista es un profesor de ciencias de un instituto que se despierta en una nave espacial en un sistema estelar diferente sin saber cómo ha llegado allí. Pronto descubre que ha sido enviado en una misión para salvar a la Tierra de una amenaza extraterrestre. «Es una lectura divertida, y la terminé en un fin de semana», escribe Gates.

Quizá haya notado que esto hace que haya dos novelas de ciencia ficción en la lista de lecturas recomendadas por Gates.

«Cuando era niño, estaba obsesionado con la ciencia ficción», explica. «Paul Allen y yo pasábamos incontables horas discutiendo la trilogía original de la Fundación de Isaac Asimov». Cuando Gates se hizo mayor, al querer que su lectura fuera más educativa, empezó a leer menos ficción y más no ficción. «Sin embargo, últimamente me siento atraído por el tipo de libros que me gustaban cuando era niño», escribe.