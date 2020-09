El éxito de una app es determinado por la retención de los usuarios. Es importante contar con las métricas adecuadas, reducir la tasa de abandono.

Hoy en día la mayoría de las empresas están optando por iniciar un canal de ventas a través de aplicaciones móviles, algunas empresas incluso nacen desde esa plataforma, sin antes pasar por la web. Según The State of App Marketing in Latin America (junio de 2020) de Appsflyer, durante la pandemia por COVID-19, el aumento de los ingresos por aplicaciones generados en México desde finales de abril es del 65%.

Sin duda, uno de los dispositivos más utilizados en los últimos años han sido los teléfonos inteligentes (smartphone) y en nuestro país específicamente, es más fácil acceder a esta tecnología que hacer una inversión en dispositivos más costosos como una computadora, por ejemplo. Esto muestra las oportunidades que ofrece el mercado de las aplicaciones, que a su vez ya cuenta con bastantes competidores, en el que sólo los mejores podrán destacar.

El beneficio de que la gente utilice su smartphone, es que el logotipo de la empresa estará visible en las pantallas sin la necesidad de hacer uso de una página web o explorar información en motores de búsqueda, es decir, su uso es inmediato. Y, hablando de la importancia de la inmediatez a la información, una aplicación se posiciona como uno de los mejores canales entre usuario y proveedor.

Seguramente te has preguntado qué es lo que hace exitosa a una aplicación. Convivimos con ellas diariamente para realizar tareas que van desde solicitar algún producto o servicio a domicilio, hacer ejercicio, meditar y realizar transacciones bancarias. Además de una buena experiencia del usuario al interactuar con una app, una de las principales preocupaciones de los desarrolladores o dueños de estas herramientas digitales es saber qué tan buena es, tomando en cuenta distintos tipos de medición.

Si bien el uso de aplicaciones se ha popularizado en los últimos años, medir su éxito aún no es muy claro ya que hay diversos parámetros a considerar. Anteriormente la cifra de descargas era la más consultada, pero con la diversificación del mercado y crecimiento de la competencia, los datos más relevantes a conocer son el ciclo de vida del usuario utilizando la app, con el objetivo de fidelizarlo para que continúe usándola.

¿Y cómo medir el comportamiento del usuario en una app?

Si bien existen distintas herramientas de análisis al alcance de todos para sitios web, como Google Analytics, en el caso de las aplicaciones la medición es totalmente diferente. En el mundo mobile, existen plataformas o socios de medición móvil (MMP) que permiten determinar qué proveedor o fuente de tráfico proporciona a los usuarios más activos, atractivos y rentables para nuestra app. Derivado de ello, las fuentes con puntuaciones más altas obtienen una mayor inversión publicitaria ya que en términos de negocio, proporcionan mayor valor a los objetivos comerciales.

Una plataforma / socio de medición móvil, o MMP recopila, organiza y estandariza los datos de la aplicación para ofrecer una evaluación uniforme de las métricas de rendimiento de las campañas publicitarias para smartphones.

Al elegir un proveedor de atribución, es importante asegurarse de que sea un MMP, ya que son los únicos que pueden recibir y medir con precisión campañas publicitarias, además de datos como el seguimiento a las desinstalaciones. Existen MMP como los de Facebook que están sujetos a un alto nivel de protección y seguridad de datos, auditados periódicamente para garantizar que cumplan estos estándares, por lo cual la seguridad del usuario también se ve beneficiada.

“Las marcas que ubican a la atribución en el centro de sus estrategias de marketing son aquellas que triunfan en el ecosistema móvil. De acuerdo con AppsFlyer, las aplicaciones móviles en Latinoamérica que cuentan con atribución móvil crecieron su base de usuarios 2.5 veces en promedio, dentro de los primeros seis meses de implementarla”, comentó Marlon Luft, Director Regional de Marketing en AppsFlyer para Latinoamérica.

Conocer el comportamiento del usuario en una app es determinante para hacer cambios necesarios en los puntos débiles de su experiencia, lo cual repercutirá en el rendimiento, en el tiempo que tarda en abandonarla o se convierta en un visitante recurrente (haga la compra de la versión pagada de una app o que la utilice frecuentemente).

Por ello, contar con métricas claras sobre el rendimiento de una app, basadas en el comportamiento del usuario, permitirá hacer las adaptaciones necesarias para que la aplicación tenga éxito, así como saber cuáles son los mejores medios para publicitar.

Comprender cuáles son las mejores fuentes de tráfico es fundamental para el crecimiento de una app, y también para detectar posibles fraudes y las descargas falsas. El rastreo que hace un MMP es crucial para las marcas y para los anunciantes que desean saber dónde invertir su presupuesto de medios de manera inteligente.

Entonces, si el éxito de una app es determinado por uno de los recursos más escasos en el mundo digital, la retención de los usuarios, contar con las métricas adecuadas, te llevará a optimizar aquellos huecos que llevan a las personas a abandonar tu app.