Una pequeña fracción de tu trabajo de mayor valor produce la mitad de todos tus resultados. Es la regla del 1-50

En los últimos años, he escrito mucho sobre la gestión del tiempo y he compartido formas de hacer más trabajando menos. Una vez que entiendas que la idea de una relación directa, uno a uno, entre el tiempo y el valor es obsoleta, puedes comenzar a actualizar el uso de tu tiempo dentro de tu negocio para un crecimiento más rápido y un mejor equilibrio entre el trabajo y la vida.

La vieja regla del 80-20

Para mejorar el uso de tu tiempo, primero tienes que identificar qué tareas realizas que realmente crean valor para tu negocio. Y el primer paso para crear más valor por unidad de tiempo es definir concretamente cuáles son tus verdaderas actividades de creación de valor y, a continuación, centrarte en ellas para hacer crecer tu empresa.

Si has leído algo sobre la gestión del tiempo, habrás encontrado el Principio de Pareto, inspirado en el trabajo del economista del siglo XIX Vilfredo Pareto.

Comúnmente llamado la “Regla del 80-20”, el Principio de Pareto afirma que el 20% de tus acciones generan el 80% de tus resultados (alto valor) y el 80% de tus acciones generan el otro 20% de tus resultados (bajo valor). A todos nos han enseñado a centrarnos en el 20% que genera el trabajo de alto valor… pero hay más cosas que podemos hacer.

Con mis clientes de coaching he tomado esta idea y la he perfeccionado para crear algo que comparto en detalle en mi último libro, La Fórmula de la Libertad.

Las Matemáticas (Quédate conmigo)

Si tomas el 20% de tus acciones que generan el 80% de tus resultados y le aplicas la regla del 80-20 por segunda vez, entonces el 20% de ese 20% produce el 80% del 80% de tus resultados. Eso significa que el 4 por ciento de tu esfuerzo (el 20 por ciento del 20 por ciento) genera el 64 por ciento de tus resultados (el 80 por ciento del 80 por ciento).

Quédate conmigo un momento más de matemáticas y aplica la regla del 80-20 una última vez. Esto significa que sólo el 1% de tu esfuerzo (el 20% del 20% del 20%) genera el 50% de tus resultados.

Así es: una pequeña fracción de tu trabajo de mayor valor produce la mitad de todos tus resultados.

No, esto no es una ciencia exacta. Tampoco funciona automáticamente. Pero el Principio de Pareto ilustra un punto valioso: No todo el tiempo se valora por igual. Una o dos horas de su mejor tiempo el martes pueden haber producido un rendimiento mucho mayor que 30 o 40 horas de las tareas de bajo valor que “tachó” el lunes, miércoles, jueves y viernes.

El 1 por ciento que importa

Animo a todos los empresarios a que elijan un día a la semana en el que reserven tres o cuatro horas de su jornada para centrarse en el 1% que produce el 50% de sus resultados. Apaga tu teléfono móvil, cierra tu correo electrónico y trabaja en las tareas y proyectos de nivel A que realmente importan. Evita las distracciones y los “fuegos” de otras personas, y pronto empezarás a ver el poder que supone mejorar tu tiempo.

Y una vez que tengas controlado el 1% de tu lista de tareas, enseña a los miembros de tu equipo clave a hacer lo mismo con su tiempo, y verás cómo tu negocio crece exponencialmente.

David Finkel, autor de ‘La Fórmula de la Libertad: Cómo triunfar en los negocios sin sacrificar la familia, la salud o la vida’ – INC