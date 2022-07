Los múltiples beneficios de la meditación están científicamente comprobados. En esta nota podrás encontrar las mejores opciones y también cuál de ellas podría funcionar mejor para ti.

Si crees que no logras encontrar la calma ni para sentarte quieto y en silencio tan solo unos minutos, debes saber que no eres el único. De hecho, hace ya más de 400 años el gran filósofo francés Blaise Pascal sentenciaba: «Todas las desgracias del hombre se derivan del hecho de no ser capaz de estar tranquilamente sentado y solo en una habitación”.

De ahí que muchos de nosotros busquemos soluciones como la atención plena o la meditación. Pero es habitual que caigamos en excusas como la de no contar con el tiempo suficiente o creer que no lo estamos haciendo correctamente.

Afortunadamente, ya lejos de la Edad Moderna en la que vivía Pascal, hoy contamos con toneladas de aplicaciones de meditación con sesiones guiadas, cursos, sonidos relajantes, y seguimiento personalizado para seguir adelante.

Está científicamente comprobado que la meditación contribuye a mejorar nuestro sistema inmunológico, reducir el estrés, el dolor crónico y la presión arterial, así como también previene la depresión y los ataques de pánico.

Aquí podrás encontrar las mejores opciones y también cuál de ellas podría funcionar mejor para ti.

Headspace

Mejor para: Variedad de tipos de meditación

Las técnicas de meditación guiada y atención plena para uso diurno de Headspace pueden ayudarte a encontrar la calma, el bienestar y el equilibrio. Antes de acostarte, puedes probar cualquiera de sus meditaciones (que se actualizan continuamente) así como música relajante, sonidos de la naturaleza o narraciones de cuentos.

Uno de sus principales distintivos son sus animaciones para ayudarlo a comprender mejor la meditación, por lo que puede resultar muy útil para quienes se están iniciando o no comprenden del todo lo que hay detrás del concepto de atención plena. Su interfaz es divertida y los cursos estaban claramente etiquetados y estructurados, y avanzaban gradualmente en varias sesiones.

La aplicación crea planes personalizados basados en una pequeña encuesta al inicio para que puedas aprender lo esencial de la meditación y construir a partir de ahí. Es fácil de usar pero su costo de suscripción es elevado. Sin embargo hay disponible una prueba gratuita de 14 días.

Calm

Mejor para: Quienes ya cuentan con un recorrido en el camino de la meditación.

Calm proporciona sesiones guiadas que varían en tiempo de 3 a 25 minutos y con temas que van desde calmar la ansiedad hasta la gratitud y la atención plena en el trabajo, además de sonidos para dormir, sonidos de la naturaleza y ejercicios de respiración.

Incluye una sección Calm Kids con meditaciones para niños de 3 a 17 años. La sección Sleep Stories presenta una combinación de talentos de voz (puede que reconozcas a los actores Matthew McConaughey o Jerome Flynn) para ayudarte a dormir.

A diferencia de otras Apps se puede acceder directamente desde su Apple Watch. Sin embargo, cuenta con menos estructura que otras Apps, lo que podría abrumar a algunas personas, sobre todo a los principiantes.

Además de las sesiones guiadas, ofrece más ejercicios de forma libre y temporizadores de meditación flexibles en comparación con Headspace.

La aplicación también rastrea cuánto dura cada sesión, cuántas respiraciones has tomado, cuántas sesiones has hecho y mucho más.

Puramente App

Si quieres una experiencia personalizada y enteramente en español: Puramente App

Así es, Puramente es la única App de meditación enteramente en español y creada desde su inicio con la intención de brindar un producto de calidad al mundo hispanohablante. A los fanáticos de Puramente les encanta su contacto semanal y en vivo con los teachers de la App, el entrenamiento para todos los ámbitos de la vida, sonidos de la naturaleza, las historias para niños y el seguimiento constante de su estado de anímico a través de revisiones sobre cómo se sienten en cada momento a lo largo de las prácticas.

La App también cuenta con una amplia biblioteca de sonidos relajantes que puedes utilizar mientras realizas alguna tarea pero también para personalizar los sonidos de fondo de cada meditación para hacer tu experiencia lo más personal que quieras.

Puramente cuenta con ejercicios de meditación que puedes hacer en cualquier lugar y momento del día y que son súper específicos: Los hay para caminar, viajar, concentrarte en el trabajo, levantarte, comer y dormir. También cuenta con una amplia selección de prácticas de meditación para diferentes objetivos: salud, amabilidad, felicidad, curiosidad o, en general, sentirse más tranquilo.

Cuenta con rutas específicas para principiantes que registran tus avances y te premian al lograr tus objetivos. En caso de emergencias como ataques de pánico o situaciones de mucho estrés hay una sección de meditaciones SOS.

¿Por qué utilizar apps para meditar?

Tanto si eres nuevo en la meditación como si la has probado antes, las aplicaciones de meditación pueden ser de gran ayuda para promover el hábito. Recuerda que realizar prácticas diarias de tan solo 10 minutos ya genera cambios en nuestro cerebro.

El hecho del contar con un espacio concreto al cual acudir y que nos provea de seguimiento y reconocimiento de los objetivos logrados es más probable que mantengamos la constancia necesaria para continuar en el proceso de autoconciencia.

Qué es la meditación

La meditación es una práctica sumamente accesible y que se trata, básicamente, de enfocar la atención en el presente.

Al enfocarnos en el aquí y ahora centrando nuestra atención en un objeto o imagen mental, una frase o mantra, los músculos o la propia respiración se disipan las preocupaciones sobre el futuro o el pasado que provocan el estrés.

Al prestar atención a lo que sucede ahora, también nos volvemos observadores de nuestros patrones de pensamiento. Esa conciencia permite que modifiquemos los pensamientos que no son sanos por pensamientos que promuevan nuestro crecimiento, paz y aprendizaje.

El principal objetivo y beneficio de la meditación es que permite que permanezcamos enfocados en el presente y con total aceptación de lo que sucede alrededor, sin conflicto ni resistencia a lo que es.

Existen muchas escuelas de meditación, pero el hilo conductor principal en todas ellas es la intención de vaciar la mente de todo pensamiento intrusivo, es decir, de pensamientos que se dan automáticamente, y volcar la atención en una sola cosa del momento presente, evitando que la mente divague en el pasado, o en el futuro

Beneficios de la meditación

Practicar la meditación tiene una serie de beneficios. Estos pueden incluir:

Reduce el estrés. Una de las razones más populares por las que las personas meditan es para reducir los niveles de estrés y, según la ciencia, la meditación hace precisamente eso.



Mejora del sueño. La meditación no solo ayuda a conciliar el sueño sino a generar un estado de relajación tal que no despiertes durante la noche y logres un sueño más profundo y reparador.



Ayuda con las adicciones. Dado que la meditación generalmente requiere una buena cantidad de autoconciencia y disciplina, una revisión de investigación de 2018 muestra que la práctica puede ayudar a reconocer y evitar los desencadenantes.



Disminuye la presión arterial. La meditación es muy relajante, y esa relajación puede ayudar a reducir la presión arterial, como se vio en un estudio de 2015 de Trusted Source. Esto se debe a que tu cuerpo no responde a los impulsos del con tanta frecuencia como lo haría normalmente. Potencia nuestro sistema inmunológico





¿Aún te quedan dudas de los beneficios de meditar?

Elige la app que creas que se adapta mejor a tí y comienza hoy mismo a disfrutar de los beneficios de la milenaria práctica de la meditación