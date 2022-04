por Jason Aten – INC

En su primer día de vuelta como CEO de Starbucks, Howard Schultz tomó una decisión muy controvertida de 20.000 millones de dólares. Por qué invertir en tu gente siempre tiene mucho sentido.

Días atrás, Howard Schultz regresó a Starbucks como consejero delegado. Es la tercera vez que ocupa el cargo, esta vez después de que Kevin Johnson, que fue nombrado CEO en 2017, anunciara el mes pasado que se retiraba.

Aunque Schultz ha dejado claro que su intención es ocupar el cargo solo de forma interina, no ha perdido el tiempo en hacer un cambio significativo.

En una carta a los empleados que se publicó en el blog de la empresa, Schultz dijo que la compañía cancelaba sus planes de recompra de 20.000 millones de dólares de sus acciones en los próximos años. Ese movimiento había sido anunciado en octubre y se produjo después de que la compañía gastara previamente 12.000 millones de dólares en 2019 y 2020 en sus acciones.

El CEO de Starbucks escribió:

A partir de ahora, suspendemos nuestro programa de recompra de acciones. Esta decisión nos permitirá invertir más beneficios en nuestra gente y nuestras tiendas, la única manera de crear valor a largo plazo para todas las partes interesadas.

Repercusión en los mercados

Las acciones de Starbucks cayeron un 5% en la apertura del mercado, una señal de que la medida es controvertida, especialmente entre los inversores que habían visto las recompras como una medida positiva en medio de la desaceleración del crecimiento y el aumento de los gastos durante la pandemia. Las acciones de la empresa habían subido un 79% bajo el mandato de Johnson, en gran parte debido a la estrategia de recompra.

A pesar de la controversia, la lección más importante es la segunda frase anterior:

«Esta decisión nos permitirá invertir más beneficios en nuestra gente y nuestras tiendas». Esa, dice Schultz, es «la única manera de crear valor a largo plazo para todas las partes interesadas».

Ahí, de hecho, es donde las cosas se ponen interesantes

Schultz hereda una empresa que parece diferente a la que dejó hace cinco años.

Los empleados han redoblado sus esfuerzos para sindicalizarse, ya que critican el trato que reciben de la empresa, especialmente durante la pandemia. Hasta la fecha, 11 tiendas han votado a favor de la creación de sindicatos, entre ellas la principal tostadora de la empresa en el barrio neoyorquino de Chelsea.

Algunas de las principales quejas se centran en el salario y las condiciones de trabajo de los empleados. No es casualidad que las dos cosas que Schultz mencionó que la empresa planea hacer con los 20.000 millones de dólares sean invertir en su gente y en sus tiendas.

Schultz es un conocido opositor a los esfuerzos de sindicalización. Pasó gran parte de su tiempo como director general oponiéndose a los sindicatos.

Parecía tomarse los esfuerzos de sindicalización como algo personal: consideraba un fracaso de liderazgo que los empleados quisieran unirse a un sindicato. En su libro de 1997, «Pour Your Heart Into It», el CEO de Starbucks escribió que si los empleados «tuvieran fe en mí y en mis motivos, no necesitarían un sindicato».

No sé si el regreso de Schultz es un esfuerzo directo de la empresa para cortar los esfuerzos de sindicalización.

Ciertamente, si ese es el objetivo de la empresa, él es la mejor persona para tener al mando. Incluso si no es el objetivo manifiesto de traerlo de vuelta, no hay duda de que la empresa necesita a alguien centrado en mejorar su relación con sus empleados, a los que llama «socios».

Por supuesto, lo que pasa con los «socios» es que la relación es mutuamente beneficiosa.

A largo plazo, invertir en su gente beneficia a todos

Los empleados se benefician cuando se sienten valorados y reciben una compensación justa por el trabajo que realizan. Starbucks se beneficia al recuperar la confianza y arreglar la relación rota.

Los accionistas también se benefician, sobre todo si la empresa es capaz de evitar nuevos intentos de sindicalizar las tiendas, algo que los inversores temen que ponga en peligro la reputación de la empresa.

Comprometerse a gastar 20.000 millones de dólares en los empleados en lugar de devolver el dinero a los accionistas parece el tipo de cosa que podría marcar una verdadera diferencia, aunque seguramente será controvertida.