Por Horacio Krell*

La risa, como lenguaje universal, despierta respuestas de recompensa en el cerebro, comparable al placer de una comida favorita. El buen humor tiene influencia en diversos aspectos de la vida y sus aplicaciones prácticas.

Se puede pensar en el chiste como la unidad mínima del buen humor. Generalmente, es una narración corta que termina en un remate. Su estructura más simple es una situación inicial, que puede ser cotidiana o extraordinaria, y un remate, que resuelve la situación inicial, generalmente de una manera incongruente. Esto último es muy importante, porque la situación inicial genera expectativas que el remate no respeta, dando una respuesta inesperada. El remate nos tiene que sorprender para ser gracioso.

I. La función del Humor

La risa es espontánea y contagiosa, y actúa como vínculo social, especialmente evidente en los bebés como una forma de conexión. A lo largo de la vida, el buen humor construye relaciones, mejora el rendimiento y reduce la ansiedad. El humor es el camino del pensamiento creativo por excelencia, porque es la única forma natural por la cual la mente construye un “camino lateral” de asociación y metáforas insólitas, que evita y sobrepasa la censura de la lógica.

El ejercicio intelectual del humor dispara en una emoción placentera, que recorre la mente de lado a lado y emerge como sonrisa.

II. Influencia en la Conducta Humana

El humor no solo activa el sistema de recompensa cerebral, liberando dopamina, sino que también disminuye las hormonas del estrés. Su capacidad para influir en la toma de decisiones y mejorar la resolución de conflictos destaca su importancia en la conducta humana.

El humor como estímulo de la creatividad aporta soluciones usando la risoterapia. El ser humano es capaz de imaginar, de soñar y de visualizar la transformación.

La creatividad es el proceso de utilizar la inteligencia, la imaginación y las habilidades para desarrollar un producto, objeto, proceso o pensamiento nuevo. La capacidad de crear analogías, en los chistes, acertijos y situaciones imaginarias permite a los tomadores de decisiones aplicar las ideas de un contexto a otro. La motivación intrínseca en las tareas laborales consiste en el deseo de ocuparse en algo porque es interesante, absorbente, emocionante, satisfactorio y desafiante. A esto se suma una cultura que favorezca el intercambio de ideas, la evaluación justa de las mismas, el reconocimiento y remuneración adecuada, los recursos económicos, materiales y de información necesarios para el trabajo, la libertad para decidir qué proyecto se elige, cómo se logra una comunicación efectiva y que se respalde el trabajo en equipo y que se fomente la confianza entre los integrantes del grupo.

III. Aplicaciones al Estudio, Trabajo y Salud

El buen humor se revela como una herramienta valiosa en el ámbito académico y laboral, al atraer la atención, reducir la ansiedad y fomentar la participación. Además, tiene beneficios para la salud mental, al reducir el cortisol y la epinefrina.

La pedagogía tradicional privilegia la palabra del docente, la exposición verbal, la copia de textos y la repetición en perjuicio de la comprensión, la investigación, el debate, la creación y de la solución de problemas. El conocimiento se impone y se recibe, pocas veces se construye. Raramente las aulas se convierten en comunidades de aprendizaje, de diálogo, de confrontación, donde se estimula la discusión de nuevas ideas y se aprende a pensar, a razonar, a argumentar, a escuchar, a producir.

La planificación suele ser inflexible, no busca desarrollar las actitudes y competencias para promover la creatividad, la flexibilidad, la capacidad de adaptación y la habilidad para aprender a aprender.

El camino del cambio es el método dialéctico con sus características de acción-reflexión-acción, en el que, partiendo de la experiencia, se la somete a cuestionamiento y se la reelabora permanentemente.

IV. Programas de Risoterapia

La risoterapia, con elementos como desafíos matemáticos, comics y concursos, emerge como una estrategia integral. Su implementación en entornos profesionales, estructurada o de manera informal, puede mejorar la creatividad y el ambiente laboral.

V. Dejar de Sacralizar los Hechos y Enfatizar las Actitudes

La importancia de afrontar los hechos con una perspectiva equilibrada y el papel de las actitudes positivas en la gestión del estrés y la toma de decisiones. Liberar la mente de pensamientos y emociones innecesarias y ver las cosas desde puntos de vista nuevos e imprevistos es posible en un ambiente de trabajo divertido y distendido.

Para estudiar los hechos, hay que valorarlos dentro de un contexto: no verlos como el centro del mundo, sino relacionados con una serie de circunstancias que los envuelven. Eso brinda el placer psicológico de adquirir un poder mental para sobrellevarlos. Al distanciarse de ellos, se mantiene una visión equilibrada.

Una persona con un buen humor puede enfrentarse a situaciones conflictivas con la tranquilidad para que la tensión no le impida tomar la decisión adecuada, pues donde hay lugar para el humor, no lo hay para el estrés, son incompatibles. La risa puede estimular la creatividad, pues la persona está relajada y las ideas fluyen libremente.

VI. Relación del Humor con el Psicoanálisis Freudiano

La perspectiva de Freud sobre el humor como liberación segura de impulsos reprimidos, vinculado a la sorpresa y la revelación cognitiva.

VII. Creatividad y Humor: El papel del humor en la estimulación de la creatividad, destaca la importancia de un ambiente de trabajo distendido. Es la relación entre la risa, la relajación y la generación libre de ideas.

VIII. Programa de Estimulación de la Creatividad

Presentación detallada de un programa que combina ensanchadores de mente, risoterapia y otros elementos de humor en el ámbito laboral.

Un Programa de estimulación de la creatividad a través del humor tiene como objetivo estimular la creatividad en los integrantes de una organización con ensanchadores de mente y la aplicación de la risoterapia como estrategia básica, así como otros elementos de humor en el ambiente laboral.

Debe contar con un líder de desarrollo del proyecto y un Gerente de talento humano con apoyo del departamento de informática. Entre los ensanchadores de mente se realizan ejercicios de gimnasia mental, pensamiento lateral, acertijos, que se realizan vía intranet diariamente. Hay sesiones semanales de risoterapia de una hora de duración, facilitadas por la misma gerencia de capital humano.

Otros elementos del programa son la cartelera con chistes, comics, concursos, entre otros. La auditoría del programa se realiza para evaluar su impacto y efectividad con estadísticas relacionadas con el rendimiento alcanzado.

IX. Originalidad del Pensamiento Lateral

Es necesario promover el pensamiento lateral en la educación y confirmar su papel crucial en situaciones de crisis. Muchas ideas surgieron a medida que la inteligencia artificial se encargaba de las tareas más rutinarias y repetitivas. Los pensadores laterales son fantásticos en las crisis.

Steve Jobs, el fundador de Apple era muy creativo, pero decía: “No me puedo adjudicar el crédito de las ideas que tengo porque simplemente me llegan».

No había un trabajo involucrado en la generación de sus ideas. La educación debería promoverlas. Los niños no saben cómo funciona el mundo y no están sujetos a los lazos restrictivos. Pero las escuelas quieren que los niños se callen y se concentren, que es lo opuesto a lo que la creatividad exige. Los niños son los mejores creadores porque no están sujetos a los lazos que restringen a los adultos

X. La Lógica del Chiste

La sorpresa es determinan en el chiste, las adivinanzas y el pensamiento lateral. La relación entre la risa y la euforia creativa es la misma que cuando Arquímedes descubrió su famoso principio.

Los chistes conducen el desarrollo del relato en una dirección insólita, y eso es, pensamiento lateral. De hecho, muchos chistes se plantean en los acertijos “¿En qué se parece…?”, “¿Cuál es el colmo de…?”, “¿Por qué…?”, “¿Qué le dijo…?”, e incluso esperamos cómo el narrador nos sorprenderá con un desenlace inesperado. Los desafíos promueven el razonamiento al exigir la aplicación de conceptos y principios en contextos variados, y aumenta la capacidad para abordar problemas de manera creativa analítica y sistemática, desarrollando así habilidades de resolución de que trascienden el ámbito matemático. Además, al enfrentarse a desafíos, se fomenta la persistencia y la paciencia, ya que la resolución a menudo requiere tiempo y esfuerzo sostenido.

La ciencia del buen humor se revela como un componente esencial en la vida humana, con aplicaciones que van desde mejorar la salud mental hasta estimular la creatividad en entornos profesionales y educativos. Integrar el humor conscientemente en nuestras vidas puede ser clave para una existencia más plena y satisfactoria.