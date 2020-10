El Email Marketing es una de las técnicas más utilizadas para comunicarse con el publico objetivo. Compartimos esta guía detallada para que tus campañas performen con éxito.

El Email Marketing es una técnica del Marketing que utiliza el correo electrónico como canal de comunicación.

Permite que la marca y el cliente se comuniquen de forma directa. Esto a través del envío de un mensaje con fines comerciales.

Las empresas lo utilizan para dar visibilidad a sus campañas. Esto a partir de una segmentación estratégica y objetiva de sus usuarios.

De la misma forma es una herramienta muy utilizada para la conversión. Pero también se la puede usar para alcanzar muchos otros objetivos. Por ejemplo:

Dar notoriedad a tu negocio. Es decir, tu empresa tendrá más visibilidad a través de su contenido.

Posicionarte como un experto en tu área de acción. Puedes enviar newsletters y boletines informativos a tus usuarios con la finalidad de mantenerles al tanto de las últimas tendencias.

Vender tus productos y servicios. Es decir, el usuario entre en etapa de conversión.

Fidelizar a los usuarios para que prefieran tu marca por encima de la competencia. Así ellos realizan compras o adquieran servicios después de haberlo hecho una primera vez.

Además, puedes usarlo para adquirir nuevos clientes, fortalecer lazos con los clientes actuales, confirmar una orden de compra o incluso enviar material informativo como ebooks, entre muchas otras cosas.

Beneficios del Email Marketing

Económico

Está comprobado que el email marketing cuenta con un retorno de inversión de aproximadamente un 4,400%. Es decir, una ganancia de $44 por cada $1 gastado.

El ROI es alto debido a que la inversión del email marketing es mínima. Solo necesitas una herramienta que te permita enviar mails a gran escala y mucho ingenio.

Es ampliamente utilizado

Más de 3 mil millones de usuarios tienen una cuenta de email actualmente. Básicamente cada persona cuenta al menos con un email de carácter personal.

Además, pueden tener uno empresarial, de manejo de negocio propio o uno para manejo de redes sociales

Por otro lado, tiene un gran alcance. Puedes enviar mails a gran escala y a un gran número de usuarios al mismo tiempo.

Comunicación directa con tu audiencia

Otra de las grandes ventajas del email marketing es que te permite comunicarte con tu audiencia de forma directa. Eso quiere decir que puedes enviar un mensaje al usuario final sin intermediarios.

Es importante llegar a la bandeja de entrada y no al spam. Esto debido a que la comunicación se vería truncada. Podemos mejorarlo pidiendo a los usuarios que nos añadan como contacto.

También debes evitar usar palabras como venta, promoción o gratis de manera muy repetitiva.

Puedes personalizarlo

Está comprobado que los mails personalizadas tienen una apertura de 18,8% más que los mails no personalizados.

Pongámonos a pensar en nuestro comportamiento diario. Nos podemos dar cuenta que efectivamente prestamos más atención a los mails que ponen nuestro nombre en el asunto.

Esto se debe a que el lenguaje familiar nos hace sentirnos mas cómodos. También es posible personalizar el mail de otras maneras. Esto se haría de acuerdo a la información que tengas de tus usuarios.

Es automatizable

Puedes enviar tus campañas manualmente. Sin embargo, el automatizarlas reduce esfuerzo y costes. De esta manera puedes llegar a una gran cantidad de usuarios con un solo clic.

Además, tienes la posibilidad de tener las campañas con mejor organización. También puedes programarlas de acuerdo a la segmentación realizada previamente.

Puedes medir tus resultados

Como en cualquier técnica de Marketing es necesario medir los resultados. Esto lo realizamos para saber si nuestros esfuerzos están siendo efectivos.

Por este motivo existen métricas para medir y optimizar nuestros resultados. Vamos a ver en profundidad este tema más adelante.

Herramientas de Email Marketing

Existen varios softwares que nos facilitan la vida al momento de implementar Email Marketing. Con su ayuda podemos:

Automatizar los mensajes.

Llegar a una gran cantidad de gente.

Realizar un diseño adecuado del mailing.

Programar los envíos.

Mantener las campañas organizadas.

Si recién estás iniciando en el Email Marketing lo recomendable es iniciar con planes de prueba o gratuitos. Más adelante, de acuerdo a tu experiencia, puedes elegir la mejor opción.

Los más reconocidos son:

Mailchimp

Sendinblue

Benchmark Email

Getresponse

Hubspot entre otros.

¿Cómo crear una estrategia de Email Marketing?

Ahora que tienes claro qué es el Email Marketing. Y además aprendiste a segmentar tu lista de suscriptores. Es importante que sepas crear una estrategia de Email Marketing paso por paso.

Definir objetivos

Lo primero que debes hacer es plantear tus objetivos. Estos deben ser objetivos SMART. Es decir, específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un tiempo determinado.

Por ejemplo, uno de los objetivos puede ser incrementar la tasa de conversión en un 15% dentro de 6 meses.

Definir público objetivo

Debes realizar una segmentación de tus usuarios. Esto en base a sus datos demográficos, intereses, gustos, etc. Es decir, tienes que especificar para quien va a ir dirigida la campaña de acuerdo a sus necesidades.

Ejecutar acciones

En este paso debes establecer las tácticas que vas a utilizar para cumplir los objetivos planteados. En otras palabras, debes analizar qué material vas a enviar a los usuarios.

Pueden ser por ejemplo, una landing page, cupones, videos, etc. También debes realizar una planeación del tiempo en el que debes realizar el envío.

Medir y optimizar

Controla de manera constante tus resultados. Haz los cambios necesarios en caso de que algo no esté funcionando dentro de tu campaña.

Sigue alimentando tu lista de suscriptores

No te olvides que los suscriptores son parte esencial del Email Marketing. Toma en cuenta que en el camino muchos suscriptores se van a dar de alta de tus emails.

Por esta razón es importante que diseñes estrategias de captación de suscriptores. Pues de esta manera tu base de datos se mantendrá en constante crecimiento.

¿Cómo crear una estrategia de segmentación?

Es muy recomendable segmentar a los usuarios para iniciar una campaña de mailing. Pues la tasa de clics puede aumentar hasta en un 59,99%.

La segmentación es importante porque los usuarios quieren recibir información relevante para ellos. No todos quieren recibir la misma información en base a sus necesidades.

Es por esto que no debes enviar correos genéricos a toda tu lista. Si tu información no es de utilidad para alguien, esta persona se cansará y cancelará su suscripción.

La mejor manera de realizar una segmentación es tomando en cuenta varios aspectos. Por ejemplo:

Edad

Género

Área Geográfica

Comportamiento

Intereses

Compras pasadas

Engagement con tus mails pasados

Relación con tu empresa

Tipos de Emails

E-mail de carácter ocasional

Existen los que tienen como objetivo informar o inspirar. Estos emails funcionan mejor cuando quieres nutrir la relación con tus clientes.

Puedes enviarles contenido de valor como newsletters, boletines o noticias. Inclusive un resumen de lo mejor de tu blog si es que tienes uno. De esta manera te estás posicionando como un experto en tu área ante los usuarios.

También tenemos el caso de las campañas promocionales cuyo objetivo es vender el producto o servicio.

Son ocasionales pues dependen del día (San Valentín, Navidad, etc). También dependen de la etapa en la que se encuentra el usuario al que le estás enviando la información.

E-mail automatizado

Puedes automatizar todos los emails independientemente del objetivo del mismo. Sin embargo, se recomienda automatizar aquellos emails que llegan a gran escala. También los que son repetitivos en relación a las acciones realizadas por el usuario.

Por ejemplo, el email de bienvenida cuando se suscriben a tu página. Emails transaccionales de confirmación después de que realiza una compra. También por el envío automático de una guía para el usuario que dejó sus datos para descargarla.

¿Cómo construir un mail efectivo?

Lo más importante en una campaña de Email Marketing es el contenido. Debes construirlo tomando en cuenta todos los detalles que vamos a ver a continuación:

Cómo dirigirse a la audiencia

Dependiendo de tu audiencia debes elegir tu estilo de comunicación. Esta puede ser formal o informal.

Por ejemplo, si te diriges a un público más joven puedes elegir un lenguaje informal. Por el contrario, si tu negocio está el área de la salud deberías sonar siempre formal. Para de esta manera transmitir confianza a los usuarios.

También debes pensar si tú eres relevante dentro de tu empresa o tienes tu propia marca personal. En ese caso puedes enviar el mail a tu nombre, de lo contrario debería ser de parte de la empresa.

Línea de asunto

Un 47% de usuarios deciden si abrir un mail basándose en la línea de asunto. Por este motivo hay que convencer al usuario de abrirlo en base a nuestras palabras. Es decir, debes pensar en palabras que pueden generar más apertura.

Puedes apelar a la urgencia, por ejemplo utilizando las palabras alerta o importante. No abuses de los signos de exclamación porque tu email puede ser catalogado como spam. También puedes apelar a la curiosidad o a la resolución de problemas.

Ten en cuenta que el asunto debe sobresalir de los demás elementos. Debe ser leíble tanto en la computadora como en el teléfono móvil. Recuerda que la longitud ideal de un asunto de mail debe ser de entre 28 a 39 palabras.

Lo más importante es no mentir solo para obtener aperturas. Hazlo creíble y entendible sin que el usuario tenga la necesidad de abrir el email.

Personalización

Es ideal realizar emails personalizados porque las personas están más dispuestas a abrirlos. Sin embargo, hay que tener cuidado en el tipo de personalización usada. Por ejemplo en el caso de los emojis.

A pesar de que el uso de emojis en Email Marketing ha ascendido a mas de 800 millones de mensajes por mes. Incluirlos en la comunicación de una empresa todavía es debatible.

Si bien pueden crear una conexión más cercana y cálida con el usuario. Y a su vez pueden considerarse como un idioma universal. Con su uso excesivo puede parecer que la empresa no es competente o creíble.

Lo recomendable es hacer uso de emojis cuando la empresa ya tenga una relación de confianza con el usuario.

Cuerpo del mensaje

Debe ser muy claro y entendible. Además debes poner cuáles son los beneficios para el usuario porque eso les engancha.

Existen algunas fórmulas para escribir el cuerpo del mensaje como las que veremos a continuación:

FAB (Feature-Advantages-Benefits).

Consiste en explicar brevemente los elementos de tu producto. Después resaltas sus cualidades y señalas por qué es único. Al final muestras los beneficios de tu producto y por qué puede resolver el problema del usuario.

BAB (Before-After-Bridge)

Esta formula consiste en mostrarle al usuario su problema actual. Le planteas el escenario con el que se va a sentir identificado. Después le muestras como sería su vida con tu solución. Finalmente sacas a relucir tu producto/servicio.

4P’s

La fórmula significa prometer, pintar, probar y empujar (push en inglés). Primero debes prometer algo que se relacione directamente a lo que el usuario desea. Después pintas una escena de cómo se vería su vida con tu promesa.

El siguiente paso es probar que puedes hacer esa promesa realidad con tu producto. Finalmente, los empujas a tomar una acción. Puede ser a comprar el producto/servicio o a realizar otra acción relevante para ti.

Botones

Normalmente en los botones se incluye el llamado a la acción. También se los utiliza para reforzar el beneficio prometido.

De igual forma evita usar palabras que impongan a los lectores a hacer algo que no quieren hacer. Como por ejemplo compra, ordena o descarga. Evitar usar estas palabras también te ayuda a que no llegues a la bandeja de spam.

Recuerda que todo el cuerpo del mensaje debe tener sentido, ser ordenado y de fácil digestión para el lector. No lo bombardees con mucha información. Se conciso y recuerda resaltar el beneficio que estás ofreciendo.

¿Cómo analizar tu campaña de Email Marketing?

Existen varias métricas que te permiten analizar tus resultados. A continuación, vamos a ver las más importantes.

Tasa de apertura (Open Rate)

Esta métrica es la más importante a tomar en cuenta. Antes que nada se refiere al número de personas que abrieron el mail enviado.

Muchas veces las herramientas de Email Marketing marcan como leído una vez que se autoriza visualizar las imágenes. De esta forma puede ocurrir que lean el mail pero no conste dentro de la tasa de apertura.

De todos los mails que marcan como leídos, no podemos asegurarnos que el usuario haya leído el contenido. Pues hay personas que solo lo marcan para que disminuyan los “no leídos” en su bandeja de entrada.

Tasa de clics (Click through rate)

Esta métrica nos permite saber a cuántas personas se les impulsó a dar clic en nuestro mail. Es importante porque nos permite saber dónde exactamente el usuario dio click.

Con el tiempo nos podemos dar cuenta qué contenido y calls to action funcionan mejor. Claro que también existe la posibilidad de que hayan dado clic sin querer. En consecuencia esto puede distorsionar el porcentaje de tasa de clics.

Tasa de clics de apertura (Click to open rate)

La tasa de clics de apertura nos permiten ver los clics únicos en relación a las aperturas únicas.

Es decir, esta métrica nos permite ver cuántas veces un usuario abrió el mismo mail. Pues existe la posibilidad de que ese mail haya sido abierto varias veces por la misma persona.

Tasa de conversion

Esta métrica consiste en identificar cuántas personas compraron un producto/servicio. O a su vez realizaron la acción deseada que la empresa esperaba que realizaran.

Es decir, la métrica te informa de cuantos mails hicieron falta para que la persona realice dicha acción.

Coste de adquisición

Se puede medir por persona o por grupo. Consiste en indicarte cuánto te cuesta realizar una conversión.

Básicamente para calcular un coste de adquisición total se deben medir también los gastos de la empresa en otras áreas. Como por ejemplo, el marketing digital en redes sociales, SEO y blog.

Tasa de suscripción

Se refiere al número de personas interesadas en recibir informacióm sobre tu marca. Por lo tanto ellos se suscriben a tu lista de mailing.

Pero hay que tener cuidado cuando el objetivo final es convertir a los usuarios. Pues, que se suscriban a la lista no significa necesariamente que van a comprar o a realizar la acción deseada.

Puede ser que quieran ver lo que tu marca ofrece o qué beneficios existe para ellos primero.

Tasa de rebote

La tasa de rebote indica cuando el mail no se entrega de la manera deseada. Puede existir un rebote suave que significa que el servidor no está disponible. O un rebote duro que significa que el mail no es válido.

Esta métrica te será útil para limpiar tu lista de suscriptores. Por ejemplo, pueden haber personas que cambiaron de mail o que ya no utilizan su mail para nada.

Tasa de cancelación

Finalmente, la tasa de cancelación hace referencia al número de personas que cancelaron sus suscripción a tu lista.

Hay muchas razones por las cuales una persona ya no quiere recibir emails de tu marca. Una de ellas puede ser la calidad del contenido. Es decir, cuando ya no es relevante para sus necesidades. O que el tipo de comunicación no funciona.

Lo ideal es darnos cuenta en que está fallando el email y modificarlo. Toma en cuenta que para mejor medición de tus resultados debes usar varias de estas métricas como referencia.

¿Cómo mejorar tu Email Marketing si ya lo estas manejando en tu empresa?

Optimización para móvil

De acuerdo a las estadísticas un 55% de los mails son abiertos desde un dispositivo móvil. Es decir, tu campaña de mailing tiene más probabilidad de éxito si está bien adaptada al uso de teléfono móvil.

Segmenta tus contactos

Segmenta a tus contactos. Es la mejor manera de dar contenido de calidad con relevancia para cada usuario. También evitará que la Tasa de cancelación crezca.

Se constante

Cuando la comunicación es esporádica los usuarios se frustran. Ten una comunicación constante pero tampoco exageres.

Necesitas armar un calendario de envíos y mantenerte fiel a él. De esta manera los usuarios se acostumbrarán a ti y sabrán qué esperar.

No generes emails muy largos

Sé conciso en el mensaje. Cuando envías un mail muy largo la gente se cansa de solo mirarlo y no lo lee.

Trata de colocar el beneficio al inicio y revela la información en forma de pirámide invertida. Desde lo más relevante hasta lo menos relevante.

Tampoco olvides que el diseño es importante. Debe ser agradable a la vista y fácil de leer al hacer scroll.

Intenta generar contenido variado

Solo porque tu objetivo final sea convertir no significa que el contenido deba ser aburrido. Trata de crear el mensaje utilizando humor o apelando a los sentimientos.

En resumen, haz de la experiencia de leer tu email algo agradable para el usuario.

Aspectos legales del Email Marketing

Para finalizar esta guía de Email Marketing es importante que entiendas dos cosas:

La primera que el Email Marketing no es Spam. A pesar de que muchos confunden sus conceptos el objetivo final no es el mismo.

Con el Email Marketing se busca lograr objetivos planteados con contenido de calidad para el usuario. Por su parte, el Spam se refiere a emails no solicitados con fines publicitarios que incomodan al usuario final.

Como segundo, el aspecto legal es importante.

Todos tus subscriptores deben haberte dado el permiso de enviarles información. Es decir, si usas una lista de personas que no accedieron a recibir tu información estás faltando a su privacidad.

Sin duda, estas acciones en muchos países son penadas por la ley. Para evitar problemas puedes enviar a los usuarios un doble opt-in. Con eso te aseguras que ellos quieran recibir tus mails y no incurrir en problemas legales.

Consideraciones finales

En conclusión, el Email Marketing es una herramienta muy poderosa que lejos de caducarse está en su mejor época. Si bien es una herramienta con larga trayectoria no ha perdido su valor ni su alcance.

Esperamos que con las recomendaciones dadas tu negocio pueda tener el impulso que necesita para triunfar de la mano del Email Marketing.

Andrés Saavedra – Espacio Digital