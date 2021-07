Linkedin es Big Bird en una sala de juntas de Amazon cuando se trata de medios sociales.

Es propiedad de Microsoft. Realmente no hacen nada por sus creadores de contenido. La plataforma no es intuitiva.

La pregunta que me hacen es, ¿cómo se gana dinero en LinkedIn? Pensé que lo sabía, honestamente. Resulta que tengo mucho que aprender. Uno de mis contactos en LinkedIn, Justin Welsh, ha conseguido un gran número de seguidores en menos de doce meses. Para los que dicen que LinkedIn está muerto, están muy lejos.

Vamos a diseccionar los consejos de Justin y ver por qué hizo $ 20K en 9 horas de la venta de su curso en línea.

Lo que mata a LinkedIn Dreams para los creadores de contenido

LinkedIn tiene algunos contenidos deleznables, sin duda. Sean Kernan lo señaló maravillosamente. Hay consejos sobre la redacción de currículos de trabajadores de fábricas. Hay contenido de marca personal que aplasta el alma, diseñado para venderte una vida llena de sueños profesionales rotos. Podría seguir durante horas hablando de todo el contenido terrible.

Pero lo hemos entendido todo mal.

Mucho contenido malo en una plataforma de medios sociales es una gran ventaja, no una desventaja. Si simplemente publicas un contenido ligeramente mejor, puedes hacer lo que hizo Justin. Puedes encontrar rápidamente una audiencia leal que se muere por encontrar contenido con el que merezca la pena comprometerse.

El contenido censurable es una oportunidad.

Aplicar el pensamiento de Twitter a Linkedin

Twitter es glorioso. Puedes aparecer en la fiesta con la bragueta desabrochada y a la gente no le importa. Twitter es escandaloso a todos los niveles. Twitter es el lugar donde se pone en práctica el malvado interior que has estado ocultando al mundo, o a tu jefe.

Justin recomienda usar Twitter pensando en LinkedIn. Como en LinkedIn están nuestros jefes, a menudo suavizamos lo que decimos. Es como una fiesta de té con Marry Poppins en la que todo el mundo tiene miedo de tirarse un pedo cuando realmente tiene que hacerlo. Los pedos forman parte de la naturaleza.

Lleva una conversación ligeramente controvertida a LinkedIn y encontrarás rápidamente una audiencia. Hay gente en LinkedIn que ha pasado toda su carrera escondiéndose de la verdad. Di esas verdades.

He aquí algunos ejemplos: (1) ¿La mayoría de los directivos de tu empresa son hombres? ¿Por qué? (2) ¿Estás cansado de las entrevistas de trabajo en las que haces un espectáculo de Broadway? (3) ¿Toda la charla sobre los ingresos le agota en el trabajo? (4) ¿Subir a un tren abarrotado cada mañana para ir a trabajar y atascarse como sardinas le parece un poco cutre cuando la tecnología de la RV podría acabar con los desplazamientos?

Estos son temas que los usuarios tradicionales de LinkedIn dejan en paz. Ser audaz te ayuda a encontrar una audiencia.

Realmente no quieres oír esto

Justin dice que ha publicado todos los días de la semana durante 30 meses. Así es como llegó a un punto en el que ganó 20 mil dólares en 9 horas.

Cada artículo que leas sobre la creación de contenido va a enumerar el mismo truco justo en la parte superior: producir contenido todos los días.

Ninguno de nosotros quiere oírlo. Pero la dura verdad produce los resultados cuando usted lo sigue. Tenemos que ver mucho tu contenido y aprender quién eres antes de gastar un dólar contigo.

Cero anuncios

Justin no utiliza anuncios. Comprar anuncios para ganar dinero en las redes sociales es el pequeño y sucio secreto que muchos creadores de contenido no quieren que sepas. Sin embargo, no necesitas anuncios. Los anuncios son una excusa para no aprender a acceder a una audiencia a través del alcance orgánico.

Comprar anuncios es rendirse.

Sí, hay que ser un poco creativo para encontrar una audiencia sin gastar dinero. Pero la creatividad es la forma en que se paga en línea.

El lugar infravalorado donde se gana dinero en LinkedIn

Los creadores de contenido tradicional en LinkedIn sugieren que pongas enlaces de llamada a la acción a tus productos y servicios en la sección de comentarios.

Eso es lo que yo también pensaba.

Un enlace de llamada a la acción no es más que una forma de llevar a una persona desde las redes sociales a tu propio ecosistema web, donde puedes recoger sus datos de contacto. Sin los datos de contacto no puedes ganar dinero.

En Twitter, los enlaces de llamada a la acción se colocan en la sección de la biografía. En Instagram también pones tu enlace en la biografía. En Facebook… vale, a quién le importa Facebook. Pero en LinkedIn, la estrategia no es tan obvia. ¿Listo?

Pones el enlace de llamada a la acción en la sección “destacada” de tu perfil de LinkedIn.

Antes utilizaba la sección de destacados para resaltar mis mejores posts del blog. Error. La sección destacada de tu perfil es un lugar para poner enlaces a tus libros, servicios de consultoría, cursos, boletín de noticias, etc.

La sección destacada es poderosa porque puedes usar enlaces externos, y el algoritmo de LinkedIn no te penaliza por ello. Vuelve a leer eso.

Aquí tienes un ejemplo de mi sección destacada recién actualizada gracias a Justin.

Captura de pantalla tomada por mí de la sección de mi perfil de LinkedIn



La sección destacada es mejor que las llamadas a la acción tradicionales. Parece orgánica. Parece que el enlace a mi producto digital es orgánico. No te hace sentir que estás haciendo clic en un anuncio.

Por eso la sección destacada de LinkedIn es una sociedad secreta que muchos creadores de contenido no han descubierto. ¿Por qué? No es obvio. LinkedIn no quiere que sea fácil ganar dinero en su plataforma. Eso explica por qué no pagan directamente a los creadores de contenidos. Pero con un poco de creatividad, puedes encontrar una audiencia de forma gratuita y venderles realmente lo que tienes que ofrecer a cambio de un dinero decente.

Linkedin es una plataforma de negocios.

Traducción: está bien ganar dinero en Linkedin.