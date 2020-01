Compartir Facebook

Las empresas virtuales generaron el teletrabajo y son la base de la economía digital. Fomentan la asociación virtual sin importar la ubicación real de los que participan.

Ante la brecha entre lo [email protected] y lo real están los que disfrutan y los que miran dese afuera. Parecen excluyentes, pero no. Una figura virtual no está pero se puede comprender. Lo virtual es ausencia de materia.

La revolución digital amplificó la inmaterialidad del objeto y permitió su difusión instantánea. Reemplazamos a Prometeo, el titán de la producción, por Hermes, el dios de las comunicaciones. En la biblioteca la información tiene un soporte material, en un laboratorio de informática tiene hipertextos, imágenes, sonidos en las redes digitales.

Son mundos diferentes, de átomos y de bits. Pero sus extremos se tocan, ambos se conectan en el cerebro del lector. Las imágenes son virtuales, están generadas por computadoras, pero el texto es real.

Los textos son hoy accesibles a millones de lectores remotos, que no necesitan el texto. Pero la lectura sigue siendo una actividad real e indispensable para seguir aprendiendo.

¿Señor, me da una moneda para comprar pan? No y le pide al mozo que le traiga comida. El niño pregunta: – ¿qué hace? – Leo e-mails. – ¿Y qué son? – Son mensajes enviados por Internet. – ¿Qué es Internet? Sirve para oír música, conocer gente, leer, escribir, trabajar, aprender de modo virtual. – ¿Y qué es virtual? – Es un lugar imaginado. Un lugar en el que creamos y cambiamos el mundo en como deseamos que sea. – Qué bueno, yo también vivo en un mundo virtual. Mi madre llega tarde y casi no la veo. Mi hermano que vive llorando de hambre, y le doy agua para que piense que es sopa. Mi hermana sale a vender su cuerpo. Mi padre está en la cárcel. Yo imagino a mi familia con comida, juguetes en Navidad, y yendo a la escuela para ser médico. ¿Esto es virtual, señor? El hombre cerró su PC, sus lágrimas empaparon el teclado. Pagó la cuenta y le dio el cambio, él lo retribuyó diciendo “Gracias señor, usted es un maestro”.

La RA, Realidad Aumentada

Hay sistemas que superponen modelos de edificios virtuales a los reales para visualizar como eran. Así se regeneró la imagen de la iglesia de Margaretakirken, actualmente en ruinas.

La RA añade gráficos virtuales, en tiempo real, al campo visual. La RV reemplaza al mundo real, la RA lo complementa. La RV es un sitio informático artificial, la RA mantiene el contacto con la realidad, explora el uso de dispositivos móviles como interfaz, como en los juegos. La RV fue inventada por la tecnología, la RA, fue inventada por hombre.

Sin memoria no podríamos percibir, seríamos como vegetales sin poder pensar. La RV es un espacio inexistente que proviene del deseo. La TV es un tercer ojo, deforma la visión, la adapta. Es dinámica y para lograr rating, necesita movimiento y novedad. La verdad física se basa en axiomas, en lo que existe. La Biología no los tiene, lo propio del hombre es su deseo de vivir.

El papel de la Biosfera

Es un sistema viviente que nos abarca, las partes hacen a la supervivencia del todo. Al revés, un tumor es una parte que quiere sobrevivir sola y provoca la muerte de ambos.

En la Biosfera el hombre es su cerebro, si funciona mal la perjudica, si hace el bien el entorno lo intuye y lo respeta. Lo virtual puede llevar a excesos, a usar mal los recursos, crear objetos inútiles, producir basura y obligar a la naturaleza a destruirla.

Una mente social crece hacia dentro, calcula menos, escapa de la publicidad, toma consciencia, sabe que no vive aislada, que necesita al otro y que debe estar en contacto con la naturaleza. Acepta que la autorregulación que actúa en la Biosfera, opera también en el cerebro.

Para evitar la destrucción del planeta, refleja con objetividad los datos, aunque vayan en contra de sus ideas. Los que se engañan para ganar, crean desde bases falsas.

Confunden hechos con supuestos, se someten a la dictadura de la voluntad, inventan la tierra y el cielo. En “Un mundo feliz” Huxley muestra que racionalizar al hombre provoca una humanidad pobre, consumidores con deseos artificiales y sin límites. El progreso provoca desencanto. Para Aristóteles “la realidad es la única verdad”.

La crisis invoca lo imprevisto. La realidad superó a la ficción cuando Obama materializó el sueño de Martin Luther King:

“Sueño que esta nación se eleve a la altura de que todos los hombres son creados iguales. Sueño con que mis 4 hijos vivan en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel. Sueño que un día, en las rojas montañas de Georgia, los hijos de los ex esclavos y los de los ex esclavistas se sienten juntos en la mesa de la hermandad”.

La RA recrea el pasado desde sus ruinas que dejó a su paso la codicia, es hora de que la tecnología cree una RA que achique la distancia entre ricos y pobres. Hoy el 50% de la gente vive con 2 u$s por día.

La tecnología virtual y la que alimenta la RA deben plantear el escenario en el que lo virtual se haga real para incrementar el bienestar de todos seres vivientes.

La empresa virtual

Es la organización de sus sectores claves en base la tecnología de Internet, e intenta aumentar el potencial del negocio y lograr mayor conexión interna y externa.

Al buscar su ventaja competitiva impulsa formatos low cost con contratos externos (outsourcing), para mejorar la coordinación y la velocidad de procesamiento, aumentar la satisfacción del cliente, la seguridad en las transacciones y un marketing que le asegure la presencia internacional.

Se puede representar con un trébol

Una hoja son los trabajadores del conocimiento específico o el talento. Ellos facilitan dirigir con menos gente la reestructuración. La segunda hoja es la contratación externa del trabajo secundario. La tercera es la fuerza laboral flexible a los cambios en la demanda. Su cultura es de organización abierta a fuerzas laborales encargadas de las tareas secundarias.

La empresa virtual cambia su forma de producir, su marketing, el modo de reclutar, seleccionar, integrar y desarrollar gente, su aspecto legal, su administración, para alcanzar los objetivos con teletrabajadores que trabajan desde su domicilio, con su propia infraestructura. Esto minimiza los costos de inversión en espacios físicos y en infraestructura.

Una empresa virtual es nueva

Y debe ser diseñada. Primero definir su razón de ser, descubrir su talento y su desarrollo en el marco de las inteligencias múltiples y complementarias, una inteligencia aplicada a saber hacer mejor que otros lo relacionado al Core Business o negocio clave, dedicarse a eso y contratar afuera todo lo demás.

La inteligencia complementaria es hallar socios o teletrabajadores que también descubrieron su talento, para completar con ellos la cadena de valor. Cada maestro con su tema busca recursos en el exterior.

El empresario virtual más inteligente es el que trabaja con socios más inteligentes que él. Una de las actividades nucleares de la empresa virtual, es considerar el potencial de la estructura de su área funcional tecnológica, sin descuidar las que atienden al concepto de la empresa misma

Computadora

Es el soporte de la empresa virtual siendo posible una intranet o los clusters computacionales. La empresa virtual hace uso intensivo de la red de computadoras.

Tecnología

Debe usar Internet, la red mundial de computadoras; instrumentos de comunicación móvil sobre las cuales es posible la operación de la empresa virtual, su localización y visualización por los clientes que representan el potencial del cibermercado.

Valores Humanos

El buen sentir, el buen pensar y el buen actuar; es la triada que representa los principios de legalidad, seguridad y verdad, que acompañan los actos. Son virtudes para regular y equilibrar la frialdad impersonal que posee Internet. Se trata de cultivar la confianza.

Comunicación

La finalidad de Internet es la de facilitar la comunicación, y la de los negocios es obtener provecho de esa comunicación con los distintos agentes del mercado. Esto implica ser capaz de hacerlo con las características propias del medio, en forma flexible e interactiva.

Marketing digital

Combinando computadoras y comunicación se ofrecen productos y servicios al mercado. El objetivo es transmitir información tecnológicamente, primero se comercia (oferta – transacción – venta) y luego se monta un soporte para la transmisión de los datos en cualquier transacción comercial en que las partes interactúan electrónicamente.

Logística

Como consecuencia de vender globalmente, debe estar preparada para transportar sus productos. De allí que conformar alianzas estratégicas con empresas de otros países tome vigencia, y se ejecuten con las características de actividades fundamentales, básicas o nucleares.

Teletrabajo

Abre la posibilidad de trabajar desde cualquier país, es la lógica de la imparable expansión de las telecomunicaciones. Si el teléfono y el fax ya lo hicieron, Internet acentúa la tendencia. Se presta para el autoempleo, con la opción de teletrabajar para más de una empresa.

El teletrabajo permite a la persona física convertirse en empresa. El prosumidor (consumidor y productor a la vez) es el nuevo generador ideas comerciales derivadas del consumo personal.

Globalización

Es la tendencia hacia una mayor autonomía y descentralización y la transnacionalización de las regiones, manifestada en el surgimiento de formas no-ortodoxas de gestión del desarrollo y organizaciones regionales, que rebasan las fronteras nacionales, así como creando esquemas novedosos de competencia y competitividad.

Ventajas de la empresa virtual

Origina el teletrabajo y es la base de la (economía digital). Fomenta la asociación virtual sin importar la ubicación real de los que en ella participan. Puede funcionar desde cualquier parte del mundo. Propicia el procesamiento rápido, eficiente y aumenta la satisfacción al cliente. Produce ventajas competitivas.

La interacción amplía el ámbito de los negocios. Hace que los clientes y los proveedores intensifiquen sus relaciones. Permite conocer tendencias con la información de los clientes, lo que facilita la oferta personalizada. Reduce costos funcionales y operativos.

Propicia la especialización. Incrementa la cobertura geográfica. Favorece proyectos interdisciplinarios y la incursión en mercados especializados. Las desventajas son: baja seguridad informática, que el recurso humano no da derechos y que se puede utilizar como excusa para ofrecer salarios bajos.

La RV opera entre lo analógico y lo digital. La RV no es tan virtual como parece. Analógico y digital son formas de representar, almacenar y transmitir información. Un dibujo, se parece a la cosa (es analógico), la palabra es un signo arbitrario o digital. Traducirlos es como explicar la sensación de entusiasmo. Analógico y digital se relacionan con continuo y discreto.

La realidad tiene entidades discretas (número) y continuas (espacio). Lo discreto no permite la existencia de un elemento entre dos. El velocímetro del auto es continuo o analógico (la aguja muestra el estado), el cuentakilómetros es digital o discreto (el resultado se ve numéricamente).

Para contar el hombre inventó la aritmética, para razonar sobre el espacio la geometría. El lenguaje verbal dominó al visual. El hemisferio izquierdo verbal predominó sobre el derecho visual e hizo más delgado al cable de fibras nerviosas que los comunica.

La computadora aceleró el proceso

Basada en una innovación imparable, creó la RV que se pretende que sea la real. Tal tecnología afecta el modo intuitivo de relaciones e interpreta la realidad a su modo, no con hábitos naturales. Un auto digital no necesita volante ni conductor.

La RV usa la imagen digital construida, que puede no representar nada y evolucionar al azar. Así puede incentivar lo creativos, continuo y holístico. Al diferir de la lengua, conecta de modo intuitivo con una realidad construida sin remitir al antecedente real o a su imagen analógica.

Al privilegiar la intuición podría complementar al concepto con un aprendizaje situado y figurativo; que limite la abstracción que caracteriza al conocimiento intelectual. Pero anteponer lo abstracto o lo concreto crearía una falsa jerarquía; al establecer un orden fatal para la cultura.

Un cibernauta quiere vivir en un mundo abierto y libre, regido por la pantalla y con modelos para pensar una revolución. La transmisión oral creó la escritura, la escritura el pensamiento digital que con la realidad virtual crearán nuevas estructuras.

Los intercambios simbólicos que partieron de la biosfera, se dirigen desde el hombre, a la máquina digital. El peligro de la realidad virtual es que refuerza o debilita habilidades, roles, y conductas, desde esa lógica y uno es programado por la máquina y debe asumir su lógica sin pensar. Hablar de ciberespacio en un mundo sin rumbo es contradictorio, ya que ciber es tomar el timón que se nos escapa.

Cibermundo sería el espacio humano, porque el futuro de la informática, sus aplicaciones y efectos, es nuestro. Reflexionemos con la palabra y con la imagen. El acertijo “Esto no es una manzana”, es una construcción sin referencia que contradice a la imagen analógica al negar la semejanza. Sin embargo la solución es fácil: basta con pensar.

Sintonizar el sistema nervioso y el sistema digital

Hoy se educa para un mundo inexistente. El átomo es pasado, el símbolo de la época son los chips y la red. La red no tiene centro, ni certezas. Combina la simpleza del átomo con el desorden del caos. El chip de silicona y la fibra de vidrio se unen a velocidades fantásticas para revestir al mundo con un tejido de redes.

Las redes tienen sólo nodos y conexiones. Los nodos se hacen más pequeños, las conexiones crecen.Así como células poco inteligentes crearon el sistema inmunológico, una PC conectada con otras tejió la telaraña mundial “World Wide Web”. En un mundo de especialistas unidos en red, la sabiduría retornará promoviendo un diálogo global que descomponga el todo en partes pequeñas que contribuyan a entenderlo y mejorarlo. Este entramado se paralizaría sin ideas.

El poder del futuro consistirá en aprovechar la comunicación. En una red el talento se multiplica por el de todos los demás. De lo que se trata entonces es de sincronizar el cerebro humano con las redes digitales, el sistema de redes que ha creado un poderoso y enigmático cerebro social.

Cómo dijo Alvin Toffler: “Los analfabetos del siglo xxi no serán los que no sepan leer y escribir, sino los que no sepan aprender, desaprender y reaprender”