Hacer estas 2 simples cosas todas las noches nos vuelven más productivos en la mañana

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Pinterest

Naturalmente, no todos son madrugadores, pero hay algunas cosas que puede hacer cada noche para prepararse para el éxito en la mañana.

Independientemente de si se despierta a las 5 a.m. o a las 10 a.m., es mejor maximizar su productividad matutina preparándose la noche anterior.

foto: Victoria Heath (Unsplash)

Soy una persona mañanera. Entiendo que no todos lo son, y eso está bien. Hay mucho debate sobre si las mañanas son más productivas o no, y no voy a tratar de convencerte que puedes hacer más entre las 5 y las 7 a.m. que el resto del día.

Sin embargo, si deseas aprovechar al máximo la mañana, independientemente de a qué hora comiences, aquí hay dos cosas que debes hacer a partir de ahora.

1. Prepárate para ir a la cama

Una forma de ayudar es tener una rutina para acostarse. Comienza tu rutina al mismo tiempo y síguela todas las noches. El objetivo es acondicionarse para que el ritmo de tu cuerpo te prepare naturalmente para dormir.

Por ejemplo, mi rutina es que después de que mi esposa y yo acostamos a los niños, enchufo mi iPhone por la noche, me cambio de ropa, me cepillo los dientes, descargo mi cerebro (ver más abajo), y luego vemos media hora de TV (somos grandes admiradores de “Friends“). Cuando eso está hecho, generalmente me toma menos de cinco minutos quedarme dormido. Cada noche.

2. Descargar el cerebro

Algunos de ustedes deben pensar que estoy inventando que me toma solo cinco minutos dormir. Pero es verdad. Enloquece a mi esposa.

Si eres una de esas personas que no pueden conciliar el sueño, pase lo que pase, a menudo se debe a una de dos cosas: o tienes mucho que hacer en un día, o no puedes apagar tu cerebro. Esto último suele ser el resultado de pensar en todas las cosas que no hiciste o las cosas que debes hacer mañana.

Si te encuentras acostado en la cama pensando en cosas, probablemente sea porque tu cerebro no quiere soltarlas porque no quieres olvidar. Por lo tanto, haz esto: mantén un bloc de notas y un bolígrafo al lado de tu cama para que cuando todas esas cosas pasen por tu cabeza y te roben el sueño, pueda escribirlas.

Y sí, probablemente podrías hacer esto en su teléfono, pero te sugiero que no lo hagas. Tu teléfono tiene demasiadas distracciones y es probable que termines revisando las redes sociales o mirando Netflix.

Por cierto, no inventé esto. No tengo idea de quién reconoció originalmente el valor de un simple trozo de papel y un bolígrafo, pero en realidad hay ciencia que lo respalda. Y, además de permitir que tu cerebro deje de preocuparse, te brinda un lugar para comenzar a la mañana siguiente. Ya tendrás una lista de las cosas importantes en las que estabas pensando y puedes comenzar a abordarlas en primer lugar.